Dozorná rada bude na Facebooku overovať vhodnosť obsahu, pracovať začne už na jeseň

Rada začne pracovať v októbri

Plány dozornej rady

24.9.2020 - Dlhoočakávaná "dozorná rada" Facebooku, ktorá by mala rozhodovať o tom, či je špecifický obsah vhodný alebo nevhodný na zverejnenie na platforme, by mala začať pracovať v októbri.Výkonný riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg ešte pred dvoma rokmi - po kritike, že spoločnosť nekoná proti šíreniu dezinformácií, nenávistných prejavov a škodlivých kampaní, oznámil, že zakladá kvázi-nezávislú radu, ktorá by mala rozhodovať o problémovom obsahu."V súčasnosti testujeme nové technické systémy, ktoré umožnia používateľom upozorniť na jednotlivé prípady a rade, aby ich preskúmala," oznámila vo štvrtok spoločnosť.Ak tieto testy pôjdu podľa plánu, rada by mala začať prijímať a vyhodnocovať podnety v polovici alebo koncom októbra.Radu tvorí 20 členov rôznych národností. Sú medzi nimi právnici, experti na ľudské práva a žurnalisti.Najprv by mala začať preverovať odvolania používateľov, ktorých obsah Facebook odstránil a následne by sa mala posunúť aj k žiadostiam o odstránenie obsahu. Prípady bude môcť rade posúvať aj samotný Facebook.