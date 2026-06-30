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30. júna 2026
Festival Ozveny: Folklór inak ponúkne originálne spojenie tradície a súčasnej hudby
Druhý ročník festivalu Ozveny rozozvučia 3. 10. 2026 vo Veľkom koncertnom štúdiu v Bratislave dve výnimočné zostavy hudobníkov.
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Zahrá legendárna poľská world music skupina Dikanda a nemenej zaujímavá zostava troch slovenských hudobníkov – Simona Hulejová, Jureš Líška a Martin Štefánik.
V sobotu 3. októbra 2026 sa Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave premení na priestor plný emotívnych zvukov, tradície a hlbokej hudobnej identity. Tohtoročný festival Ozveny prinesie dva výnimočné koncerty, ktoré spája citlivá práca s koreňmi našich predkov a ich transformácia do súčasného umenia.
Večer otvorí jedinečný slovenský projekt Hulejová x Jureš x Štefánik, ktorý prepája folklórnu tradíciu so súčasnou elektronikou a autorskou tvorbou. Speváčka Simona Hulejová, formovaná folklórnym zázemím aj jazzovou a alternatívnou scénou, spojila sily s Martinom Štefánikom z Ľudových Mladistiev a Jurešom Líškom z Fallgrapp.
Ich spoločný projekt vychádza z inšpirácie tradičnou hudbou, nie však prostredníctvom priamych citácií. Namiesto toho pracuje so zvukovou farbou, akustickými nástrojmi, priestorom a atmosférou. Výsledkom je originálny súčasný hudobný jazyk, ktorý citlivo prepája minulosť s prítomnosťou a hľadá nové podoby slovenskej hudobnej identity.
Každý z trojice umelcov pristupuje k slovenskému folklóru z inej perspektívy. Na otázku, čo ich pri formovaní spoločného projektu spája a akým spôsobom hľadajú jeho výsledný tvar, odpovedá Jureš Líška: „Popravde stále ho ešte hľadáme a objavujeme. Náš program tvoria prevažne diela ktoré už máme dlhšie vytvorené pre rôzne projekty, divadla, koncerty. Je to taký trošku prierez našej tvorby za posledné cca tri roky. Ale máme v pláne priniesť aj nové veci ktoré možno ešte nezazneli na to sa teším to všetko bude vznikať najskôr v našich štúdiách a potom sa to budeme snažiť oživovať a dotvárať na skúškach.“
Poľská formácia Dikanda si na Slovensku vybudovala oddané publikum vďaka energickým koncertom a podmanivej atmosfére, ktorá dokáže publikum doslova zhypnotizovať. Kapela, patriaca k špičke európskej world music scény, vznikala postupne od roku 1997 okolo speváčky Anny Witczak a gitaristu Piotra Rejdaka, ktorí začali spolu hrávať počas ciest po Európe ako pouliční hudobníci.
Počas takmer tridsiatich rokov existencie odohrala Dikanda približne dvetisíc koncertov po celom svete, vydala osem albumov a získala viaceré prestížne ocenenia. Publikum si získava strhujúcou energiou, emotívnym prejavom a schopnosťou vytvoriť na koncertoch jedinečnú atmosféru. Jej originálny zvuk vzniká z odvážneho prepájania hudobných inšpirácií z Balkánu, Blízkeho východu, karpatského regiónu, Afriky i Orientu.
Univerzálnosť Dikandy sa neprejavuje len v práci s hudobnými tradíciami, ale predovšetkým v jej vlastnom hudobnom jazyku. Príbehy, emócie a nálady sprostredkúva prostredníctvom zvukov a textov vo vymyslenom „jazyku srdca“ – takzvanej dikandčine, ktorá dokáže osloviť poslucháčov bez ohľadu na ich pôvod či materinský jazyk.
„Ľudia v publiku nemusia rozumieť tomu, čo spievame, no často sa rozplačú. Alebo sa pustia do divokého tanca,“ hovorí zakladajúca členka Anna Witczak o hudbe kapely, ktorá sa počas rokov stala viac než len hudobným zoskupením – rodinou, ktorú dnes tvorí šesťčlenná zostava: Ania Witczak (spev, akordeón), Dominik Bieńczycki (husle), Daniel Kaczmarczyk (perkusie), Piotr Rejdak (gitary), Grzegorz Szymanek (basgitara) a Kasia Bogusz (spev).
Nenechajte si ujsť tento výnimočný festivalový večer plný nespútanej energie, hlbokých emócií a hudby, ktorá spája svety. Tešíme sa na vás 3. 10. 2026 v Slovenskom rozhlase!
Festival Ozveny finančne podporila Nadácia mesta Bratislava.
Informácie:
Ozveny – 3.10.2026; Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava
Vstupenky:
https://www.ticketlive.sk/sk/event/ozveny-echoes-2026-bratislava-03-10-2026
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