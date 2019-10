Festival českého divadla 2019 v Štúdiu L+S odštartuje začiatkom novembra. Bude mať česko-slovenskú príchuť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2019 (Webnoviny.sk) -Stalo sa už pravidlom, že prvý a druhý deň festivalu patrí Divadlu Járy Cimrmana. Tento rok príde s hroua diváci sa na populárny divadelný súbor na čele so Zdeňkom Svěrákom môžu tešiť hneď dva krát. Túto expedíciu do kraja Cimrmanovej staroby a novoobjavených hier uvidia diváci 4. i 5. novembra.S komornou adaptáciou operety Mamzelle Nitouche, ktorú preložil známy slovenský básnik a dramatik Ľubomír Feldek, príde do Bratislavy 6.novembra Studio Ypsilon. Inscenácia s názvomsa nesie v duchu hravosti, zábavy a samozrejme skvelej hudby. Divák sa môže tešiť na veľmi vtipný príbeh o hľadaní ľudskej identity a ambivalentnosti každého z nás. Inscenáciu naštudoval slovenský režisér Peter Oravec a divák sa môže tešiť napríklad na českú herečku Jaroslavu Kretschmerovú.Pod taktovkou ďalšieho slovenského režiséra - Jakuba Nvotu zavítajú na Festival českého divadla dve české produkcie. Komediálny príbeh o dvoch priateľoch, ktorí zdieľajú spoločnú izbu v psychiatrickej liečebni a stoja pred veľkou výzvou začať spoločný život mimo stien ústavu uvedie 8.novembra Pantheon Production. Hra, ktorú rozohrajú českí herci Martin Hofman, Filip Blažek, má názovĎalšou hrou v Nvotovej réžii bude titul, s ktorou sa 11.novembra chystá do Bratislavy Divadlo v Rytířské s českou herečkou Terezou Kostkovou na čele. Búrka, do ktorej by ani psa nevyhnal, zaženie tri ženy do zadnej miestnosti bistra. Vôbec sa nepoznajú, každá je celkom iná, omylom zostanú v podniku zamknuté. Čaká ich spoločná noc, vtipné situácie striedajú dramatické zvraty, vonkajší svet k nim preniká iba cez mobil a SMS...V réžii slovenského režiséra Vladimíra Strniska vznikla pod hlavičkou Agentury Harlekýn slávna anglická komédia, v hlavnej úlohe so stále energiou a humorom sršiacim Petrom Nárožným. Pri riešení problémov na preslávenej adrese Downing Street 10 nebude chýbať anglický humor a diváci hru v Štúdiu L+S uvidia 12.novembra.Festival českého divadla uzavrie 14.novembra Divadlo Ungelt s tragikomédiou. V réžii legendárneho Ladislava Smočka uvidia diváci napínanú tragikomédiu o staršej pani, ktorá autom zrazí muža s poruchou pamäte. Ten sa výrazne podobá na jej zosnulého manžela a práve nemá kde bývať. A tým sa to celé len začne. Je už dotyčná dáma naozaj nesvojprávna, ako tvrdí jej synovec? Alebo je všetko inak. Nechýba humor, napätie, ale aj dojemné chvíľky plné lásky. V hlavných úlohách účinkujú Carmen Mayerová a František Němec.Ikonické snímky 15 popredných českých fotografov zachytávajú prelomové okamihy československých novodobých dejín, kedy po 40 rokoch skončila komunistická diktatúra. Mnohé z týchto vynikajúcich snímok sa stali legendárne a vďaka ich dokumentárnej a výtvarnej hodnote doslova vracajú spať do nadšenej emocionálnej atmosféry, ktorá vtedy zavládla v celej spoločnosti. Výstava vzniká v spolupráci s Českým centrom v Bratislave.Festival je realizovaný pod záštitou Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku.Generálny partner: Slovenská sporiteľňaHlavní reklamní partneri: R-Media, Novis, LGMReklamní partneri: České centrum, Hotel Tatra, Barzzus, Forza cz.Mediálni partneri: Rádio Jemné, Pravda,.týžden, Kam do mesta, Webnoviny, zoznam.sk, Predpredaj, BKISProjekt finančne podporili: Fond na podporu umeniaInzercia