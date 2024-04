Umelecko-dekoračné dielne SND čaká po 65 rokoch komplexná obnova

Umelecko-dekoračné dielne Slovenského národného divadla (SND) čaká po 65 rokoch komplexná rekonštrukcia. O spustení rekonštrukcie budovy na Mliekarenskej ulici, ktorej hlavným cieľom sú energetické úspory, informoval v stredu na stretnutí s médiami generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Projekt má byť ukončený v decembri 2025.





V lete 2022 SND podalo žiadosť o získanie finančných prostriedkov vo výzve Ministerstva dopravy SR na obnovu budov v rámci európskeho Plánu obnovy a odolnosti. Na jeseň 2023 v tejto výzve uspelo. V januári v zmysle podmienok výzvy divadlo ukončilo aj výberové konanie na zhotoviteľa realizačnej dokumentácie a zhotoviteľa stavby a v marci podpísalo s rezortom dopravy zmluvu o poskytnutí príspevkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.Drlička potvrdil, že zákazka má hodnotu presahujúcu sedem miliónov eur. Aktuálne sa finalizuje projektová dokumentácia. Počas letných prázdnin sa Umelecko-dekoračné dielne presťahujú do náhradných priestorov, v ktorých bude prebiehať výroba najbližšie mesiace. "Našich kolegov čakajú ťažké chvíle, presun nielen ľudských zdrojov, ale aj strojov, všetkého zariadenia a fundusov. Bude to zložité, ale verím, že to zvládneme," poznamenal.Výsledkom rekonštrukcie má byť podľa vedenia SND významná energetická úspora, ale aj moderné a komfortné priestory a dôstojné podmienky pre viac ako stovku remeselníkov pracujúcich v divadelných dielňach. Otvorenie ich zrekonštruovanej budovy na Mliekarenskej ulici je naplánované na január 2026.