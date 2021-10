Festival filmov Be2Can2021: Filmy uvidia diváci okrem SND aj na Dvojke

Vo veľkej sále Činohry Slovenského národného divadla (SND) otvoria v pondelok Be2Can 2021. V poradí 8. ročník prehliadky festivalového filmu, ktorá prináša to najlepšie z hlavných súťaží Berlinale, Benátok a Cannes, premietne 12 filmov. Otváracou snímkou je Titán z dielne francúzskej režisérky Julie Ducournauovej.





"Stala sa len druhou ženou, ktorá získala najvyššie ocenenie v Cannes," uviedol pre TASR kreatívny riaditeľ Dominik Hronec. Otvárací titul prehliadky je podľa jeho slov šokujúci film o žene, ktorá otehotnie s autom. "Akokoľvek bizarne to môže znieť, je to predovšetkým film o hľadaní lásky, pracuje to s metaforou. Je to veľmi násilný film, estetický film, manieristický, vychádza možno z tradície New French Extremity, čo je hnutie filmárov 21. storočia, ktorí v sebe mali prvky násilia, sexu a veľmi dynamickej kinematografie," dodal k snímke, ktorá má v sebe veľa súčasných tém. "Témy sexuality, maskulinity alebo aj nazerania na sociálne skupiny, menšiny," priblížil.Na slávnostnom otvorení v SND si diváci budú môcť pozrieť aj druhý otvárací film Miluj svojho robota, romantickú komédiu nemeckej scenáristky a režisérky Marie Schraderovej, ktorý si z Berlinale odniesol cenu za najlepší herecký výkon pre herečku Maren Eggertovú. Film rozpráva tragikomický príbeh ženy, introvertnej intelektuálky, a humanoidného robota najnovšej generácie vytvoreného tak, aby svojej partnerke splnil akékoľvek želanie.Be2Can 2021 prinesie 12 premiér plus jednu špeciálnu projekciu filmu Petra Kerekesa Cenzorka, spojenú s diskusiou. Na prehliadke je zastúpená maďarská aj ruská kinematografia. V programe figuruje napríklad najnovší film režisérky Ildikó Enyediovej Ľubil som svoju ženu, historická romantická dráma nakrútená podľa rovnomenného románu maďarského spisovateľa Milána Füsta. Ruských filmárov reprezentuje aj režisér Kirill Serebrennikov so snímkou nakrútenou podľa rovnomenného románu U Petrovovcov zúri chrípka. Sleduje v ňom rodinu v postsovietskom Rusku, ktorá zápasí o prežitie v meste zasiahnutom chrípkovou epidémiou.Prehliadka sa uskutočňuje v 19 slovenských mestách a 26 kinách. V Bratislave sa premieta v Kine Film Europe, Kine Lumiére, v Kine inak A4, v Artkine za zrkadlom aj v Kine Mladosť.Fanúšikovia Be2Can si ocenené alebo výnimočné filmy z festivalu v Cannes môžu pozrieť aj na televíznych obrazovkách RTVS od 18. októbra každý pondelok večer na Dvojke.