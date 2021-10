Výbor parlamentu súhlasí s rozhodnutím Matoviča a Milanovej o ponechaní kvót na slovenskú hudbu v rádiách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá považuje rozhodnutie o kvótach v komerčných rádiách ministra financií SR Igora Matoviča a ministerky kultúry Natálie Milanovej (obaja OĽaNO) za vhodné.Zhodli sa na tom členovia výboru na schôdzi v utorok 19. októbra. Matovič 15. októbra vo svojom profile na sociálnej sieti informoval, že spolu s Milanovou sa 14. októbra dohodli, že povinnosť hrať aspoň 25 percent slovenskej hudby v komerčných rádiách ostáva.„Výbor NR SR pre kultúru a médiá vníma otvorenie otázky povinných kvót na slovenskú hudbu v rádiách ako snahu o plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády na roky 2021 – 2024,“ uviedol výbor vo svojom uznesení. Dodal však, že po vypočutí všetkých zúčastnených strán bolo rozhodnutie ponechať súčasné nastavenie kvót vhodné. Ministerstvo kultúry SR v stredu 13. októbra informovalo o pripravenom veľkom mediálnom zákone, ktorý upravuje aj hudobné kvóty v rádiách. Ministerstvo plánovalo upraviť iba kvóty pre komerčné rádiá, no zachovať ich pre verejnoprávne stanice, a to vo výške 35 percent tak, ako to bolo doteraz.