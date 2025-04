Patrónmi festivalu Dotyky a spojenia sú Táňa Pauhofová a Milo Kráľ

Nad jubilejným 20. ročníkom festivalu Dotyky a spojenia prevzali patronát a budú držať ochrannú ruku členka umeleckého súboru Činohry Slovenského národného divadla Táňa Pauhofová a herec aj hudobník Milo Kráľ, jeden zo zakladajúcich členov festivalu. 24hod.sk informovala PR manažérka Zuzana Palenčíková.





„Mám k tomuto festivalu rodičovský vzťah. Beriem ho ako jedno z mojich detí. Som veľmi rád, že už dosiahol dospelosť a prídem sa na jeho dvadsiatku pozrieť. Festival Dotyky a spojenia vznikal v čase, keď neexistovala platforma, na ktorej by sa mohli stretávať slovenské divadlá a vymieňať si postrehy, pozrieť si navzájom svoje predstavenia. Myslím, že takouto platformou festival Dotyky a spojenia dnes je, a to je jeho zmyslom. Konfrontácia, stretnutie, dotyky a spojenia,“ uviedol jeho zakladateľ a patrón aktuálneho ročníka Milo Kráľ.Herečka Táňa Pauhofová o dramaturgii festivalu Dotyky a spojenia dodala: „Dramaturgia dobrého festivalu predstavuje v prvom rade kvalitu a výnimočnosť, ktorá v oblasti divadla za uplynulý rok vznikla. Je to aj o inakosti, aj o niečom inšpiratívnom. Dramaturgia festivalu by mala prinášať tvorbu, o ktorej sa stojí za to rozprávať a ktorej stojí za to venovať čas. Dramaturgia festivalu Dotyky a spojenia je tomu už 20 rokov verná.“Festival Dotyky a spojenia sa uskutoční v termíne od 16. do 21. júna v Martine. Jeho súčasťou bude desať výberových inscenácií v hlavnom programe, ktoré vznikli od apríla 2024 do polovice marca 2025, päť výberových inscenácií v programe pre mladé publikum, ktoré vznikli od apríla 2024 do polovice marca 2025, sedem inscenácií v programe junior, ktorý prezentuje inscenácie študentov vysokých umeleckých škôl a konzervatórií, pouličné divadlo pre celú rodinu na námestí a večerný program na veľkom pódiu na námestí pred martinským divadlom.