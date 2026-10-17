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17. októbra 2026
Viac ako 11-tisíc návštevníkov za mesiac. Zrekonštruované Warholovo múzeum prekonáva očakávania
Od znovuotvorenia múzeum uskutočnilo 73 lektorských programov a desať workshopov. Múzeum moderného umenia Andyho ...
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17.10.2026 (SITA.sk) - Od znovuotvorenia múzeum uskutočnilo 73 lektorských programov a desať workshopov.
Záujem je aj o vzdelávacie aktivity. Od znovuotvorenia múzeum uskutočnilo 73 lektorských programov a desať workshopov. Školské skupiny prichádzajú z rôznych častí Slovenska aj z Poľska a viaceré termíny lektorských programov boli kapacitne naplnené. Denne prichádza na prehliadky v priemere viac ako osem autobusov.
Múzeum prešlo počas uplynulých troch rokov komplexnou modernizáciou za 15,9 milióna eur, ktorú financovali PSK, štát a európske fondy. Obnovené priestory ponúkajú okrem rozšírených galerijných a expozičných plôch aj interaktívne diela, projekčné efekty, virtuálnu a zmiešanú realitu či multimediálne prvky. Súčasťou múzea je aj expozičná zóna Factory, ktorá približuje prostredie Warholovho newyorského umeleckého centra.
Návštevníci si môžu pozrieť aj novú oceľovú fasádu a navštíviť pochôdznu vegetačnú strechu s amfiteátrom. Zaujímavým technologickým prvkom sú robotické mobilné boxy, ktoré pomáhajú usmerňovať pohyb návštevníkov múzea. „Atraktívnym prvkom sú animované fotografie, ktoré návštevníkom približujú príbehy spojené s osobnosťou Andyho Warhola a jeho tvorbou,“ doplnila Jeleňová.
Fotogaléria k článku: Otvorenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (fotografie)
Stála expozícia predstavuje približne 400 diel Andyho Warhola a približuje aj jeho rodinné korene v obci Miková na severovýchode Slovenska. Ďalších približne 120 diel zastupuje autorov pop-artu a street artu. Múzeum plánuje rozvíjať aj vzdelávacie a tvorivé programy, diskusie, koncerty, filmové projekcie a spoluprácu so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola je verejnosti prístupné od utorka do nedele v čase od 9:00 do 17:00. Po rekonštrukcii má fungovať ako celoročné kultúrne a vzdelávacie centrum s kapacitou približne tisíc návštevníkov denne.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako 11-tisíc návštevníkov za mesiac. Zrekonštruované Warholovo múzeum prekonáva očakávania © SITA Všetky práva vyhradené.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach navštívilo za mesiac od znovuotvorenia po rozsiahlej rekonštrukcii viac ako 11 300 ľudí zo Slovenska aj zahraničia. Počas prvého otváracieho víkendu zavítalo do jediného európskeho múzea tvorby kráľa pop-artu vyše 4 000 návštevníkov. Informoval o tom Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý je zriaďovateľom múzea.
Ako uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, najvyššiu návštevnosť zaznamenáva múzeum počas víkendov, keď jeho priestormi prejde približne tisíc ľudí. Priemerná denná návštevnosť dosahuje 380 osôb. „Boli medzi nimi nielen Slováci, ale aj Česi, Rakúšania, Nemci či turisti z Veľkej Británia, Švajčiarska, Nigérie aj Filipín,“ skonštatovala Jeleňová.
Záujem je aj o vzdelávacie aktivity
Záujem je aj o vzdelávacie aktivity. Od znovuotvorenia múzeum uskutočnilo 73 lektorských programov a desať workshopov. Školské skupiny prichádzajú z rôznych častí Slovenska aj z Poľska a viaceré termíny lektorských programov boli kapacitne naplnené. Denne prichádza na prehliadky v priemere viac ako osem autobusov.
Múzeum prešlo počas uplynulých troch rokov komplexnou modernizáciou za 15,9 milióna eur, ktorú financovali PSK, štát a európske fondy. Obnovené priestory ponúkajú okrem rozšírených galerijných a expozičných plôch aj interaktívne diela, projekčné efekty, virtuálnu a zmiešanú realitu či multimediálne prvky. Súčasťou múzea je aj expozičná zóna Factory, ktorá približuje prostredie Warholovho newyorského umeleckého centra.
Nová fasáda, zelená strecha aj robotické boxy
Návštevníci si môžu pozrieť aj novú oceľovú fasádu a navštíviť pochôdznu vegetačnú strechu s amfiteátrom. Zaujímavým technologickým prvkom sú robotické mobilné boxy, ktoré pomáhajú usmerňovať pohyb návštevníkov múzea. „Atraktívnym prvkom sú animované fotografie, ktoré návštevníkom približujú príbehy spojené s osobnosťou Andyho Warhola a jeho tvorbou,“ doplnila Jeleňová.
Fotogaléria k článku: Otvorenie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (fotografie)
Stála expozícia predstavuje približne 400 diel Andyho Warhola a približuje aj jeho rodinné korene v obci Miková na severovýchode Slovenska. Ďalších približne 120 diel zastupuje autorov pop-artu a street artu. Múzeum plánuje rozvíjať aj vzdelávacie a tvorivé programy, diskusie, koncerty, filmové projekcie a spoluprácu so zahraničnými kultúrnymi inštitúciami.
Múzeum moderného umenia Andyho Warhola je verejnosti prístupné od utorka do nedele v čase od 9:00 do 17:00. Po rekonštrukcii má fungovať ako celoročné kultúrne a vzdelávacie centrum s kapacitou približne tisíc návštevníkov denne.
Zdroj: SITA.sk - Viac ako 11-tisíc návštevníkov za mesiac. Zrekonštruované Warholovo múzeum prekonáva očakávania © SITA Všetky práva vyhradené.
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