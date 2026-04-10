 Piatok 10.4.2026
 Meniny má Igor
 24hod.sk    Kultúra

10. apríla 2026

Festival Nová dráma 2026 bude okresaný, hlavný program rušia finančné škrty – VIDEO


Tagy: Divadelný ústav Bratislava Divadlo Festival

Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2026 sa tentokrát neuskutoční vo svojej zvyčajnej podobe, dôvodom sú finančné škrty. Informoval o tom



10.4.2026 (SITA.sk) - Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2026 sa tentokrát neuskutoční vo svojej zvyčajnej podobe, dôvodom sú finančné škrty. Informoval o tom Divadelný ústav Bratislava, organizátor podujatia. Spresnil, že k úprave programovej štruktúry festivalu museli pristúpiť po nedávnom znížení rozpočtu zo strany ich zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Významné podujatia


Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama pritom už vyše 20 rokov patrí medzi významné podujatia v oblasti divadelného umenia na Slovensku. V máji 2026 sa uskutoční v okresanej podobe, chýbať bude hlavný program – súťažná prehliadka najzaujímavejších inscenácií súčasnej drámy slovenských profesionálnych divadiel.

„Dramaturgická rada festivalu už od septembra minulého roku navštevovala divadlá po celom Slovensku a za päť mesiacov videla viac ako deväťdesiat inscenácií. Do hlavného programu zaradila deväť súťažných inscenácií zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel z rôznych regiónov Slovenska,” uvádza divadelný ústav.

Aktuálne témy


Doplnil, že vybrané inscenácie prezentujú širokú škálu aktuálnych tém od vzťahu spoločnosti k morálnym a intelektuálnym autoritám, cez prehliadanie a ignorovanie niektorých skupín obyvateľstva, až po násilie páchané na ženách a starostlivosť o seniorov.

„Inscenácie sa mali uviesť vo festivalovom týždni v Bratislave pre verejnosť, odborné publikum a hostí zo zahraničia. Medzinárodná odborná porota z nich mala vybrať víťaza, ktorý získa hlavnú cenu festivalu Grand Prix,” dopĺňa organizátor s tým, že práve táto časť festivalu sa realizovať nebude.

„Festival vnímam ako jedinečné miesto pre nové divadlo, mladých ľudí a živý dialóg medzi tvorcami a publikom. O to viac ma mrzí, že vám tento rok nemôžeme ponúknuť jeho plnohodnotnú podobu,“ uviedla čestná riaditeľka festivalu herečka Zuzana Kronerová. Organizačný tím podujatia i napriek tomu pokračuje v prípravách odborného programu nazvaného Fragmenty Novej drámy.

„Vychádzajúc z festivalového vizuálu – zástavy ako symbolu autonómie kreatívnej tvorby a myslenia, fragmenty ako malé celky veľkej skupiny reprezentujú ostrovy fungovania, ktoré umožňujú prežiť napriek nepriaznivým okolnostiam,” uviedli z Divadelného ústavu.

Obmedzená podoba


Doplnili, že program tak ponúkne masterclass českého režiséra a dramatika Petra Zelenku, medzinárodnú konferenciu s názvom Divadlo a občiansky dialóg, finále súťaže DRÁMA 2025 aj diskusiu s dramaturgickou radou festivalu o súčasnom divadle.

„Organizačný tím verí, že aj v tejto obmedzenej podobe sa podarí zachovať kontinuitu festivalu a vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu a stretnutie divadelnej komunity,” uzavreli z Divadelného ústavu Bratislava.

Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Festival Nová dráma 2026 bude okresaný, hlavný program rušia finančné škrty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Divadelný ústav Bratislava Divadlo Festival
