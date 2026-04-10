|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Igor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
Festival Nová dráma 2026 bude okresaný, hlavný program rušia finančné škrty – VIDEO
Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2026 sa tentokrát neuskutoční vo svojej zvyčajnej podobe, dôvodom sú finančné škrty.
Zdieľať
10.4.2026 (SITA.sk) - Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2026 sa tentokrát neuskutoční vo svojej zvyčajnej podobe, dôvodom sú finančné škrty. Informoval o tom Divadelný ústav Bratislava, organizátor podujatia. Spresnil, že k úprave programovej štruktúry festivalu museli pristúpiť po nedávnom znížení rozpočtu zo strany ich zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama pritom už vyše 20 rokov patrí medzi významné podujatia v oblasti divadelného umenia na Slovensku. V máji 2026 sa uskutoční v okresanej podobe, chýbať bude hlavný program – súťažná prehliadka najzaujímavejších inscenácií súčasnej drámy slovenských profesionálnych divadiel.
„Dramaturgická rada festivalu už od septembra minulého roku navštevovala divadlá po celom Slovensku a za päť mesiacov videla viac ako deväťdesiat inscenácií. Do hlavného programu zaradila deväť súťažných inscenácií zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel z rôznych regiónov Slovenska,” uvádza divadelný ústav.
Doplnil, že vybrané inscenácie prezentujú širokú škálu aktuálnych tém od vzťahu spoločnosti k morálnym a intelektuálnym autoritám, cez prehliadanie a ignorovanie niektorých skupín obyvateľstva, až po násilie páchané na ženách a starostlivosť o seniorov.
„Inscenácie sa mali uviesť vo festivalovom týždni v Bratislave pre verejnosť, odborné publikum a hostí zo zahraničia. Medzinárodná odborná porota z nich mala vybrať víťaza, ktorý získa hlavnú cenu festivalu Grand Prix,” dopĺňa organizátor s tým, že práve táto časť festivalu sa realizovať nebude.
„Festival vnímam ako jedinečné miesto pre nové divadlo, mladých ľudí a živý dialóg medzi tvorcami a publikom. O to viac ma mrzí, že vám tento rok nemôžeme ponúknuť jeho plnohodnotnú podobu,“ uviedla čestná riaditeľka festivalu herečka Zuzana Kronerová. Organizačný tím podujatia i napriek tomu pokračuje v prípravách odborného programu nazvaného Fragmenty Novej drámy.
„Vychádzajúc z festivalového vizuálu – zástavy ako symbolu autonómie kreatívnej tvorby a myslenia, fragmenty ako malé celky veľkej skupiny reprezentujú ostrovy fungovania, ktoré umožňujú prežiť napriek nepriaznivým okolnostiam,” uviedli z Divadelného ústavu.
Doplnili, že program tak ponúkne masterclass českého režiséra a dramatika Petra Zelenku, medzinárodnú konferenciu s názvom Divadlo a občiansky dialóg, finále súťaže DRÁMA 2025 aj diskusiu s dramaturgickou radou festivalu o súčasnom divadle.
„Organizačný tím verí, že aj v tejto obmedzenej podobe sa podarí zachovať kontinuitu festivalu a vytvoriť priestor pre odbornú reflexiu a stretnutie divadelnej komunity,” uzavreli z Divadelného ústavu Bratislava.
Agentúra SITA požiada o vyjadrenie Ministerstvo kultúry SR.
Zdroj: SITA.sk - Festival Nová dráma 2026 bude okresaný, hlavný program rušia finančné škrty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Colours of Ostrava spúšťa Photo Academy. Výzva pre všetkých, ktorí chcú o festivalovej fotografii vedieť viac
Colours of Ostrava spúšťa Photo Academy. Výzva pre všetkých, ktorí chcú o festivalovej fotografii vedieť viac
<< predchádzajúci článok
HONOR odhaľuje MagicPad4: Najtenší tablet na svete poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 s produktivitou na úrovni PC
HONOR odhaľuje MagicPad4: Najtenší tablet na svete poháňaný 3nm procesorom Snapdragon 8 Gen 5 s produktivitou na úrovni PC