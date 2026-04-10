Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Colours of Ostrava spúšťa Photo Academy. Výzva pre všetkých, ktorí chcú o festivalovej fotografii vedieť viac
10.4.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný festival, ktorý pravidelne priváža do Česka prvotriednych hudobníkov, otvára pred svojím 23. ročníkom Colours Photo Academy. Nový vzdelávací projekt má za cieľ podporiť fotografiu ako médium a ponúknuť fotografom z Čiech a Slovenska možnosť naučiť sa zachytiť jedinečnú atmosféru hudobného festivalu. Program prepojí vzdelávanie, mentoring a prax, pričom desať vybraných fotografov dostane príležitosť stať sa súčasťou oficiálneho foto tímu festivalu a dokumentovať jeho tohtoročný ročník priamo v teréne. Prihlášky do prvého ročníka sú pre záujemcov otvorené do 30. apríla.
Hudobné festivaly nie sú len o koncertoch. Ich atmosféru dotvára aj vizuálna pamäť v podobe fotografií. Práve tie často určujú, ako si ľudia festival pamätajú a ako sa o ňom dozvedajú ďalší návštevníci. Colours of Ostrava preto prichádza s projektom, ktorý chce fotografom ponúknuť nielen prístup do festivalového prostredia, ale predovšetkým systematickú podporu a vzdelávanie.
"Hudobná fotografia je dnes čoraz náročnejší odbor. Príležitostí je obmedzené množstvo, pravidlá na festivaloch sa sprísňujú a začínajúci fotografi často nemajú možnosť získať spätnú väzbu od skúsených profesionálov. Photo Academy má otvoriť dvere ľuďom s talentom a pomôcť im rozvíjať ich vlastný vizuálny jazyk," vysvetľuje spoluzakladateľ projektu Zdenko Hanout.
Zdenko je dlhoročným vedúcim fotografického tímu festivalu. Každý rok je v priamom kontakte nielen s prostredím fotografickej komunity, ale spolu s ostatnými členmi produkcie vstupuje aj do komunikácie s jednotlivými manažmentmi vystupujúcich. Desiatky rôznych prístupov, stovky individuálnych regulácií a pokynov, vždy však s jedným účelom. Vytvoriť jedinečný záznam okamihu, ktorý definuje danú situáciu. Jeden človek sprostredkúva zo svojej perspektívy pohľad, ktorý sa vďaka špecifickému prístupu bude takmer vždy líšiť.
Colours Photo Academy je prvým oficiálnym rozvojovým programom pre fotografov zameraným priamo na hudobnú a festivalovú fotografiu. Jeho cieľom je vytvoriť komunitu autorov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s dynamickým prostredím koncertov, davov a rýchlo sa meniaceho svetla. Program má tri základné piliere: vzdelávanie, komunitu a prax.
Účastníci sa zapoja do online stretnutí, workshopov a praktických session s profesionálnymi fotografmi, kde sa dozvedia viac o pracovnom nasadení, rýchlej editácii alebo o špecifikách festivalovej a koncertnej fotografie. Účelom je prepojiť fotografov a fotografky z Čiech a Slovenska, v budúcnosti aj z ďalších krajín, ktorí sa zaujímajú o dokumentárnu, street alebo eventovú fotografiu a chcú zdieľať skúsenosti aj inšpiráciu. Napokon sa desať vybraných fotografov stane súčasťou oficiálneho foto tímu festivalu a bude dokumentovať Colours of Ostrava priamo počas jeho konania.
Výberový proces sa začína otvorenou výzvou, do ktorej sa môžu fotografi a fotografky prihlásiť online so svojím portfóliom a krátkou motiváciou do konca apríla. Následne budú mať prístup k spoločným stretnutiam a vzdelávacím aktivitám. Z tejto skupiny potom organizátori vyberú desať fotografov, ktorí sa s akreditáciou stanú súčasťou oficiálneho foto tímu tohtoročného 23. ročníka Colours of Ostrava. Pod vedením skúsených mentorov budú dokumentovať koncerty, atmosféru areálu aj zákulisie festivalového života.
"Profesionálne fotím viac ako desať rokov. Prostredníctvom eventovej a najmä koncertnej fotografie som sa dostal do prostredia, ktoré mi umožnilo nazbierať cenné skúsenosti, ktoré môžem pri svojej profesionálnej práci zužitkovať aj v štúdiu pri práci na reklamných zákazkách," hovorí Michal Augustini, fotograf, ktorý je súčasťou festivalového tímu Colours of Ostrava od roku 2019.
"V kariére fotografa ma najviac posúvala spolupráca s ľuďmi, od ktorých sa môžem učiť, inšpirovať a prípadne dostať úprimnú spätnú väzbu. Práve preto sme vytvorili Colours Photo Academy. Je to príležitosť pre všetkých, ktorí sa chcú posúvať, ale chýba im skúsenosť z veľkých akcií a práca v tíme. Podujatie, akým je ostravský festival, je skvelou príležitosťou."
Súčasťou programu je aj snaha o zlepšenie workflow, denné konzultácie s mentormi, ale aj spätná väzba k vytvoreným fotografiám. Vybraní účastníci navyše získajú finančnú kompenzáciu, ubytovanie vo festivalovom kempe a možnosť pracovať v reálnom produkčnom prostredí veľkého medzinárodného festivalu. Prvý ročník projektu vzniká pod záštitou značky Canon, spoločnosti s takmer deväťdesiatročnou tradíciou, ako hovorí jej šéfka komunikácie Eva Kučmášová:
"Colours Photo Academy vnímame ako zmysluplnú platformu, ktorá prepája vzdelávanie s reálnou praxou a dáva začínajúcim aj pokročilým fotografom príležitosť posunúť sa ďalej v autentickom prostredí festivalu. Podpora novej generácie fotografov, systematický mentoring a odovzdávanie know-how z oblasti eventovej fotografie pod vedením skúsených profesionálov predstavujú cestu, po ktorej chceme ako hrdý partner kráčať a budovať silnú fotografickú komunitu. Veríme, že kvalitný obraz dnes zohráva zásadnú úlohu v tom, ako vnímame svet okolo seba."
Hudobný festival predstavuje pre fotografov a fotografky mimoriadne náročné prostredie. Koncerty prebiehajú v zlomku svetelných podmienok, atmosféra sa rýchlo mení a účastníci musia reagovať v priebehu niekoľkých sekúnd. Práve preto je festival ideálnym miestom na intenzívnu prax. Photo Academy chce účastníkom ukázať, že festivalová fotografia nie je len o fotení koncertov, ale aj o zachytení emócií publika, energie davu, architektúry areálu alebo drobných momentov, ktoré tvoria celkovú atmosféru.
Prihlášky do programu sú otvorené do 30. apríla 2026. Záujemcovia musia byť v čase konania festivalu starší ako 18 rokov a prihlásiť sa prostredníctvom online formulára, ku ktorému pripoja svoje portfólio s desiatimi vybranými fotografiami. Program je otvorený nielen skúseným fotografom a fotografkám, ale aj talentom, ktoré majú cit na zachytenie emócií, pohybu a atmosféry. Nezáleží na tom, či fotíte tri mesiace alebo tridsať rokov, ani na tom, či preferujete digitálny fotoaparát alebo analóg.
Desať vybraných fotografov bude oznámených v máji a následne sa zapoja do prípravného programu pred samotným festivalom. Ten sa začína 15. júla v Dolních Vítkovicích. V tomto roku vystúpi viac ako sto interpretov vrátane Twenty One Pilots, LP, Mobyho alebo Lorde a Teddyho Swimsa. Všetky informácie k festivalu sú k dispozícii na colours.cz, kde je aj odkaz na stránku venovanú Photo Academy.
Čoraz náročnejší odbor
Prvý rozvojový program pre fotografov
Skvelá príležitosť
Snaha o zlepšenie workflow
Ideálne miesto na intenzívnu prax
