 Meniny má Igor
 24hod.sk    Z domova

10. apríla 2026

Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND


Tagy: Činohra SND Opera SND Šou Milujem Slovensko

Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj. Proti sebe sa postavia umelci zo Slovenského národného divadla (SND). Už v piatok o 20:40 s diváci ...



10.4.2026 (SITA.sk) - Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj. Proti sebe sa postavia umelci zo Slovenského národného divadla (SND). Už v piatok o 20:40 s diváci budú môcť na TV JOJ pozrieť súboj dvoch výrazných zložiek SND - činohry a opery. Umelci tak vymenia divadelné dosky za zábavu, súťaženie a improvizáciu.


Kapitánske tímy tradične povedú Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. V Sajfovom tíme budú súťažiť známe tváre činohry SND, a to Zuzana Fialová, Martin Šalacha a Branislav Bystriansky.

Členovia opery v Adelinom tíme


Proti nim sa postavia silní súperi z tímu Adely - sopranistka Adriana Kučerová, režisérka Zuzana Fischer a spevák Pavol Bršlík, ktorí diváka presvedčia, že aj členovia opery sa vedia poriadne odviazať. Adela Vinczeová sa v Milujem Slovensko našla práve kvôli energii, dobrej nálade a zábave.

„O vedomostiach to v mojom prípade teda úplne nie je, keď hovoríme napríklad o mape. Takže ja som sa v tom našla kvôli tomu, že som hravá, že mám rada kolektívne hry a partiu a že mám rada keď hostia, ktorí prídu sa uvoľnia a vytvoríme zrazu tím. A sme v tej chvíli jediní ľudia na svete pre seba stvorení, aby sme sa fakt bavili a to mám na tom fakt rada, že zrazu tam všetkých prepadne nejaký, ani nie že súťaživý, ale skôr hravý duch. Tak v tom som sa našla,“ povedala Adela.

Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom


Po Milujem Slovensko však zábava nekončí. Divákov čaká aj road trip s Martinom Navrátilom o 22:30. TV JOJ odvysiela dokumentárnu novinku Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom. Nejde pritom o turistické pohľadnice, ale o svet taký, ako naozaj je.

Ukazuje miesta mimo hlavných trás, mimo komfortu a často aj mimo predstáv bežného cestovateľa. Divákov tak nový formát zavedie tam, kam sa turisti väčšinou nedostanú. Ukáže silné príbehy, kontrasty krajín a nečakané situácie, ktoré menia cestopis na dobrodružný road trip.

„Na tomto svete je kopec bielych miest a napriek tomu mnoho ľudí ma pocit, že všetko už je objavené a všade už vedú nejaké turistické chodníčky. Ale skutočnosť je taká, že toto miesto – menom Svet, táto planéta – stále ukrýva niečo, o čom sme vôbec netušili,” povedal Martin Navrátil. Za projektom stojí tiež režisér a kameraman Robo Bošeľa, známy z relácie Koniec hry, a epizódam dodáva atmosféru hlas Zuzany Kronerovej.


Zdroj: SITA.sk - Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND © SITA Všetky práva vyhradené.

