Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND
Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj. Proti sebe sa postavia umelci zo Slovenského národného divadla (SND). Už v piatok o 20:40 s diváci ...
10.4.2026 (SITA.sk) - Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj. Proti sebe sa postavia umelci zo Slovenského národného divadla (SND). Už v piatok o 20:40 s diváci budú môcť na TV JOJ pozrieť súboj dvoch výrazných zložiek SND - činohry a opery. Umelci tak vymenia divadelné dosky za zábavu, súťaženie a improvizáciu.
Kapitánske tímy tradične povedú Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. V Sajfovom tíme budú súťažiť známe tváre činohry SND, a to Zuzana Fialová, Martin Šalacha a Branislav Bystriansky.
Proti nim sa postavia silní súperi z tímu Adely - sopranistka Adriana Kučerová, režisérka Zuzana Fischer a spevák Pavol Bršlík, ktorí diváka presvedčia, že aj členovia opery sa vedia poriadne odviazať. Adela Vinczeová sa v Milujem Slovensko našla práve kvôli energii, dobrej nálade a zábave.
„O vedomostiach to v mojom prípade teda úplne nie je, keď hovoríme napríklad o mape. Takže ja som sa v tom našla kvôli tomu, že som hravá, že mám rada kolektívne hry a partiu a že mám rada keď hostia, ktorí prídu sa uvoľnia a vytvoríme zrazu tím. A sme v tej chvíli jediní ľudia na svete pre seba stvorení, aby sme sa fakt bavili a to mám na tom fakt rada, že zrazu tam všetkých prepadne nejaký, ani nie že súťaživý, ale skôr hravý duch. Tak v tom som sa našla,“ povedala Adela.
Po Milujem Slovensko však zábava nekončí. Divákov čaká aj road trip s Martinom Navrátilom o 22:30. TV JOJ odvysiela dokumentárnu novinku Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom. Nejde pritom o turistické pohľadnice, ale o svet taký, ako naozaj je.
Ukazuje miesta mimo hlavných trás, mimo komfortu a často aj mimo predstáv bežného cestovateľa. Divákov tak nový formát zavedie tam, kam sa turisti väčšinou nedostanú. Ukáže silné príbehy, kontrasty krajín a nečakané situácie, ktoré menia cestopis na dobrodružný road trip.
„Na tomto svete je kopec bielych miest a napriek tomu mnoho ľudí ma pocit, že všetko už je objavené a všade už vedú nejaké turistické chodníčky. Ale skutočnosť je taká, že toto miesto – menom Svet, táto planéta – stále ukrýva niečo, o čom sme vôbec netušili,” povedal Martin Navrátil. Za projektom stojí tiež režisér a kameraman Robo Bošeľa, známy z relácie Koniec hry, a epizódam dodáva atmosféru hlas Zuzany Kronerovej.
Zdroj: SITA.sk - Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitánske tímy tradične povedú Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. V Sajfovom tíme budú súťažiť známe tváre činohry SND, a to Zuzana Fialová, Martin Šalacha a Branislav Bystriansky.
Členovia opery v Adelinom tíme
Proti nim sa postavia silní súperi z tímu Adely - sopranistka Adriana Kučerová, režisérka Zuzana Fischer a spevák Pavol Bršlík, ktorí diváka presvedčia, že aj členovia opery sa vedia poriadne odviazať. Adela Vinczeová sa v Milujem Slovensko našla práve kvôli energii, dobrej nálade a zábave.
„O vedomostiach to v mojom prípade teda úplne nie je, keď hovoríme napríklad o mape. Takže ja som sa v tom našla kvôli tomu, že som hravá, že mám rada kolektívne hry a partiu a že mám rada keď hostia, ktorí prídu sa uvoľnia a vytvoríme zrazu tím. A sme v tej chvíli jediní ľudia na svete pre seba stvorení, aby sme sa fakt bavili a to mám na tom fakt rada, že zrazu tam všetkých prepadne nejaký, ani nie že súťaživý, ale skôr hravý duch. Tak v tom som sa našla,“ povedala Adela.
Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom
Po Milujem Slovensko však zábava nekončí. Divákov čaká aj road trip s Martinom Navrátilom o 22:30. TV JOJ odvysiela dokumentárnu novinku Dve tváre sveta s Martinom Navrátilom. Nejde pritom o turistické pohľadnice, ale o svet taký, ako naozaj je.
Ukazuje miesta mimo hlavných trás, mimo komfortu a často aj mimo predstáv bežného cestovateľa. Divákov tak nový formát zavedie tam, kam sa turisti väčšinou nedostanú. Ukáže silné príbehy, kontrasty krajín a nečakané situácie, ktoré menia cestopis na dobrodružný road trip.
„Na tomto svete je kopec bielych miest a napriek tomu mnoho ľudí ma pocit, že všetko už je objavené a všade už vedú nejaké turistické chodníčky. Ale skutočnosť je taká, že toto miesto – menom Svet, táto planéta – stále ukrýva niečo, o čom sme vôbec netušili,” povedal Martin Navrátil. Za projektom stojí tiež režisér a kameraman Robo Bošeľa, známy z relácie Koniec hry, a epizódam dodáva atmosféru hlas Zuzany Kronerovej.
Zdroj: SITA.sk - Zábavná šou Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj, proti sebe sa postavia umelci SND © SITA Všetky práva vyhradené.
Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí
Orbán je pri moci 16 rokov. Slováci prezradili, čo si myslia o jeho vládnutí
Historky z podsvetia jazdeniek: zatajené havárie, viackrát stočené kilometre či dym v kabíne
Historky z podsvetia jazdeniek: zatajené havárie, viackrát stočené kilometre či dym v kabíne