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30. júna 2026
HONOR uvádza na trh HONOR Watch 6: Prekonajte svoje športové limity
Elegantný dizajn, profesionálne športové režimy a pokročilé monitorovanie zdravia pre aktívny životný štýl
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Popredná svetová spoločnosť v oblasti ekosystémov inteligentných zariadení s AI, HONOR, dnes oznámila uvedenie inteligentných hodiniek HONOR Watch 6 na trh. Sú navrhnuté tak, aby pomohli odomknúť váš najzdravší potenciál. HONOR Watch 6 predstavujú špičkové inteligentné hodinky, ktoré spájajú ľahký a elegantný dizajn s profesionálnymi športovými režimami a nepretržitým sledovaním zdravia. To všetko poháňajú najnovšie funkcie HONOR AI, ktoré sú určené pre tých, ktorí sa usilujú o optimálnu kondíciu, športový výkon a holistické zdravie. HONOR Watch 6 sú navrhnuté tak, aby poskytovali podporu pri cvičení na profesionálnej úrovni a ešte viac.
Elegantný dizajn s precíznym spracovaním
Vďaka nápaditému dizajnu inšpirovanému pretekárskym prístrojovým panelom čerpajú hodinky HONOR Watch 6 inšpiráciu z vysokovýkonných prívodov vzduchu, čím vytvárajú vizuálne dynamický a technologický vzhľad. Sú vyrobené z recyklovateľnej hliníkovej zliatiny a vážia len 41 gramov[1], vďaka čomu dosahujú výnimočnú ľahkosť a vynikajúcu odolnosť. To z nich robí spoľahlivého spoločníka na aktívne každodenné nosenie. Exteriér smart hodiniek zvýrazňujú precízne spracované skosené hrany, ktoré umocňujú celkový trojrozmerný vizuálny efekt a spájajú špičkový výkon s modernými trendmi. Starostlivo leštené telo hodiniek navyše prechádza procesom pieskovania, ktorý prináša textúru porovnateľnú s titánovou zliatinou a poskytuje prémiový hmatový zážitok. Tieto inteligentné hodinky sa prispôsobujú modernému vkusu a náročným používateľom ponúkajú kombináciu vysokovýkonného dizajnu a prémiového remeselného spracovania.
Profesionálne športové režimy s ultra dlhou výdržou batérie
Nové inteligentné hodinky sú vybavené viac ako 120 športovými režimami a ponúkajú komplexné sledovanie aktivity, ktoré prináša analýzu na profesionálnej úrovni priamo na vaše zápästie. Medzi tieto funkcie patria špecializované športové režimy pre aktivity ako trailový beh, bedminton a futbal. Režim pre trailový beh sa zameriava na outdoorový výkon a bežcom pomáha prostredníctvom AI bežeckého trénera, podrobných metrík stúpania či vzdialenosti a inteligentných upozornení na odchýlku od trasy. To všetko presne zaznamenáva systém AccuTrack s dvojpásmovým šesťhviezdičkovým GPS. Displej navyše disponuje pokročilým ovládaním wet-touch, ktoré zaručuje, že obrazovka reaguje aj s mokrými rukami alebo v daždivom počasčí. Pre športy na ihrisku a kurte hodinky poskytujú údaje na profesionálnej úrovni, ako je rýchlosť bedmintonového smeču, sledovanie nepretržitých výmen alebo komplexné futbalové mapy intenzity pohybu a trajektórie, čím používateľom poskytujú pokročilé informácie na zlepšenie ich tréningu.
Vďaka odolnosti voči vode a prachu IP69[2] a robustnej batérii s kapacitou 980 mAh[3] poskytujú hodinky mimoriadnu odolnosť a ultra dlhú výdrž batérie až 35 dní[4]. Táto výdrž z nich robí ideálneho spoločníka na náročné outdoorové tréningy a dlhé dobrodružstvá, takže používatelia môžu zostať aktívni bez starostí s častým nabíjaním.
Intuitívne monitorovanie zdravia
Hodinky HONOR Watch 6 sú navrhnuté tak, aby uľahčili pokročilé sledovanie zdravia v každodennom živote, pričom bez problémov monitorujú dôležité metriky, ako sú srdcový tep, kyslík v krvi, úroveň stresu a spánkové cykly[5].
Pomocou rýchleho skenovania zdravia môžu používatelia okamžite získať komplexnú analýzu kľúčových ukazovateľov, ktorá im kedykoľvek poskytne cenné informácie o ich fyzickej kondícii. Automatická denná správa prináša každé ráno pohodlný súhrn, zatiaľ čo funkcie celodenného sledovania zdravia nepretržite monitorujú dôležité ukazovatele, ako je telesná energia, saturácia kyslíka v krvi a spánkové cykly. S podporou systému HONOR IntelliSense, ktorý využíva rovnomernejší zber signálu než tradičné PPG moduly, hodinky zaisťujú vysoko presné sledovanie srdcového tepu a prietoku krvi. To zahŕňa aj monitorovanie trendu krvného tlaku[6], ktoré automaticky a nepretržite sleduje krvný tlak na pozadí bez potreby manuálneho zásahu.
Inteligentné funkcie pre každý deň
Nové inteligentné hodinky ponúkajú ultra jasný displej s maximálnym jasom 3 000 nitov pre čistú viditeľnosť na priamom slnečnom svetle. Inovatívny video ciferník umožňuje používateľom nastaviť si živé fotografie alebo krátke videá do 10 sekúnd ako personalizované pohyblivé pozadie. Zariadenie podporuje párovanie s dvoma telefónmi súčasne, vďaka čomu centralizuje upozornenia z dvoch smartfónov, a obsahuje zabudovaný AI Záznamník, ktorý automaticky generuje inteligentné hlasové poznámky a súhrny. Ovládanie je uľahčené intuitívnymi gestami otočenia zápästia, ktoré používateľom umožňujú stíšiť budíky, spravovať hovory alebo preskakovať skladby bez dotyku obrazovky. Inteligentný zážitok dopĺňa pokročilá integrácia NFC, ktorá podporuje karty Mastercard a Visa[7] pre pohodlné každodenné platby.
Cena a dostupnosť
Hodinky HONOR Watch 6 budú dostupné vo farebných verziách Shadow Black a Twilight Brown. Predaj začína od 1. júla 2026 za odporúčanú maloobchodnú cenu 219 eur (Shadow Black), respektíve 239 eur (Twilight Brown).
[1] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR.
[2] Zariadenie spĺňa požiadavky normy ISO 22810:2010 pre triedu ochrany 5ATM a odolá tlaku zodpovedajúcemu statickej hĺbke vody 50 metrov po dobu 10 minút, čo nepredstavuje reálnu vodotesnosť v hĺbke 50 metrov pod vodou. Hodinky je možné používať pri aktivitách v plytkej vode, ako je plávanie v bazéne alebo na pláži. Zariadenie nie je vhodné na potápanie, prístrojové potápanie, horúce sprchy, pobyt v saune, horúcich prameňoch a iné aktivity v hlbokej vode alebo v mieste s vysokou rýchlosťou prúdu vody. Po použití v morskej vode odporúčame hodinky pomaly opláchnuť čistou vodou a osušiť. Tento produkt vyhovuje stupňu vodotesnosti IP69, avšak jeho odolnosť voči vode nie je trvalá a ochrana sa môže znížiť v dôsledku každodenného opotrebovania.
[3] Menovitá hodnota. Menovitá kapacita batérie je 980 mAh.
[4] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR pri použití s telefónom HONOR. Výsledky v reálnych aplikáciách sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, používateľských návykov a ďalších faktorov.
[5] Tento produkt nie je zdravotníckou pomôckou, ale slúži na riadenie zdravia. Namerané údaje a výsledky sú len referenčné.
[6] Dostupnosť určitých funkcií sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Monitorovanie trendu krvného tlaku nie je v Európe dostupné. Tento produkt nie je zdravotníckou pomôckou, ale slúži na riadenie zdravia. Namerané údaje a výsledky sú len referenčné.
[7] Dostupnosť funkcie platieb cez NFC sa predpokladá v júli 2026 a môže sa líšiť v závislosti od regiónu. Táto funkcia je podporovaná technológiou Fidesmo a jej dostupnosť podlieha zmluvným podmienkam podporovaných finančných inštitúcií, pričom nemusí fungovať s niektorými kartami.
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