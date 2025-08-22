|
Piatok 22.8.2025
Meniny má Tichomír
Denník - Správy
22. augusta 2025
Festival PRIDE Košice 2025 vyvrcholí v Kasárňach Kulturparku aj tradičným dúhovým sprievodom v meste
Tagy: Dúhový pochod PRIDE
V sobotu 23. augusta vyvrcholí PRIDE Košice 2025 programom v Kasárňach Kulturparku aj tradičným dúhovým sprievodom v meste. Ako informovali organizátori, areál Kasární Kulturparku sa otvorí o ...
22.8.2025 (SITA.sk) - V sobotu 23. augusta vyvrcholí PRIDE Košice 2025 programom v Kasárňach Kulturparku aj tradičným dúhovým sprievodom v meste. Ako informovali organizátori, areál Kasární Kulturparku sa otvorí o 10:30 a oficiálny program odštartuje o 11:00.
PRIDE sprievod vyrazí do ulíc metropoly východu približne okolo obeda. Počas dopoludnia budú mať účastníci a účastníčky možnosť vytvoriť si transparenty do sprievodu a vzájomne sa zoznámiť počas podujatia Speedfriending.
„Po návrate PRIDE sprievodu do Kasární Kulturparku vystúpia na hlavnom pódiu kapely Yearsbelow, Supersonix a GypSurge. Medzi hudobnými vystúpeniami prebehne aj súťaž v performatívnej poézii Slam Poetry, kde sa predstavia Abby, Rexy, Simon a Mišel. Účastníci a účastníčky si tiež budú môcť zasúťažiť v behu na vysokých opätkoch a hode kabelkou," uvádzajú organizátori. Na popoludnie sú pripravené aj prednášky a vzdelávacie workshopy.
„V spolupráci s neziskovou organizáciou Aevis pripravil organizačný tím PRIDE Košice prednášku o medveďoch a zástupkyňa organizácie Možnosť voľby povedie workshop o sexuálnych a reprodukčných právach," ozrejmil organizačný tím. Psychologičky Patrícia Vesel Ganoczyová a Ivana Jančařík Klimentová budú diskutovať o dopadoch verejného diskurzu na duševné zdravie kvír ľudí. Večer sa program zavŕši drag show QueerTime, hudbu na afterpárty zabezpečí DJ PAPA FUNESZ.
„Počas celého dňa sa účastníci a účastníčky budú môcť zoznámiť s prácou rôznych neziskových organizácií vo festivalovej NGO aleji, kde budú mať stánky napr. Amnesty International Slovensko, OZ Odyseus, Možnosť voľby, Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, Signum – Dúhoví kresťania, Dúhové rodiny a iné. Vďaka organizácii Dom svetla Slovensko bude počas celého dňa v areáli možnosť bezplatne a anonymne sa otestovať na HIV a iné sexuálne prenosné infekcie," uviedli organizátori.
Doplnili, že k dispozícii budú aj stánky s občerstvením a možnosť oddýchnuť si poskytne celodenná tichá a relax zóna. Bezpečnosť v Kasárňach Kulturparku, a tiež počas pochodu, zabezpečí súkromná bezpečnostná služba v spolupráci s policajnými zložkami.
„Podujatia ako PRIDE Košice sú dôležité najmä v dnešných náročných časoch, poskytujú nielen kvír ľuďom príjemný a pekný priestor, kde môžu zažiť radosť zo svojich životov. Témou tohto ročníka si však chceme pripomenúť aj to, že PRIDE je predovšetkým protest proti útlaku a nespravodlivosti, ktorý v dnešnej spoločnosti ešte stále zažívame,“ uviedol riaditeľ občianskeho združenia Saplinq, o.z., ktoré PRIDE Košice organizuje, Róbert Furiel.
Festival a sprievod PRIDE Košice sa v Košiciach konajú od roku 2013, prinášajú oslavu hrdosti a rôznorodosti v podobe niekoľkodňového festivalu so sprievodným programom. Ten odštartoval už v sobotu 16. augusta, potrvá do nedele 24. augusta. „PRIDE Košice organizuje občianske združenie Saplinq, ktoré sa venuje rozvoju a posilňovaniu LGBTI+ komunity na Slovensku, presadzovaniu ľudských práv a spravodlivých politík, vzdelávaniu a šíreniu osvety o potrebách a právach LGBTI+ ľudí a prevádzkuje aj komunitné a poradenské centrum pre LGBTI+ ľudí Prizma Košice," priblížili organizátori. Podujatie podporili Európsky zbor solidarity, Tabačka Kulturfabrik, Kasárne Kulturpark a Mesto Košice, finančnú podporu mu možno poskytnúť aj v rámci crowdfundingovej kampane na Donio.sk.
Prednášky a workshopy
