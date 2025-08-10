|
Nedeľa 10.8.2025
Meniny má Vavrinec
|Denník - Správy
Festival Shalom Chaverim opäť prinesie do Bratislavského kraja židovskú kultúru a tradície
Festival židovskej kultúry Shalom Chaverim sa vracia do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ako informuje hovorkyňa BSK
10.8.2025 (SITA.sk) - Festival židovskej kultúry Shalom Chaverim sa vracia do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, už začiatkom septembra prinesie zmes tradície, modernosti aj súčasnosti. „Aj tento rok prinesie bohatý program, ktorý približuje rozmanitosť a hĺbku židovskej kultúry širokému spektru publika,“ uviedla. Druhý ročník festivalu sa uskutoční od 9. do 15. septembra.
Návštevníkov festivalu čaká viacero podujatí. „Výstavný, divadelný a hudobný program Shalom Chaverim ponúkne pestrú mozaiku kultúrnych zážitkov naprieč Bratislavským krajom,“ priblížila Forman. Festival otvorí výstava fotografií Táne Hojčovej s názvom Sedem sestier, ktorá návštevníkov prenesie do vesmíru pozorovaného zo Zeme – umiestnená bude v Pistoriho paláci. V Českom dome zas bude sprístupnená kolekcia inšpirovaná estetikou šesťdesiatych rokov.
Divadlo Astorka Korzo ’90 prinesie dve inscenácie. Prvou bude dramatický text izraelského dramatika Chanocha Levina Váhavec, druhou inscenácia Ženy veľkých mužov, ktorá ponúkne netradičný pohľad na dejiny optikou ženských postáv v tieni veľkých mien. Hudobný program sa bude niesť v duchu známych aj menej známych mien. Záverečný koncert Svetlo porozumenia spojí interpretov z viacerých krajín.
„Festival Shalom Chaverim je oslavou židovskej identity v jej kultúrnej, duchovnej aj každodennej podobe. Som rád, že aj tento rok bude synagóga na Heydukovej ulici dôležitým bodom programu – či už pri komentovaných prehliadkach alebo pri koncerte Nataly Oryon z Izraela a skupiny Shira Utfila zo Srbska na nádvorí synagógy. Tento festival nám ukazuje, že porozumenie, humor a hudba nás vedia stále spájať,“ priblížil predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda.
Pre odľahčenie sú pripravené stand-up comedy vystúpenia Michaela Szatmaryho, Tomáša Hudáka a Sama Trnku, live podcast ARGUMENTSK s Jakubom Szántóom a Irenou Kalhousovou. „Gurmáni si prídu na svoje na gastro festivale Šolet Fest 2025 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a na Mierovom námestí v Senc,“ dodala Forman. Program doplní aj tradičná Prehliadka židovskej Bratislavy či synagógy v Senci s témou Spoznajme sa.
Festival Shalom Chaverim spoločne organizujú Bratislavský samosprávny kraj, Ústredný zväz židovských náboženských obcí a Židovská náboženská obec Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Festival Shalom Chaverim opäť prinesie do Bratislavského kraja židovskú kultúru a tradície © SITA Všetky práva vyhradené.
