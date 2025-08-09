|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. augusta 2025
Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca
Tagy: Astronómia Perzeidy Vesmír
V noci z 12. na 13. augusta dosiahne maximum meteorický roj Perzeidy, známy aj ako Slzy svätého Vavrinca. Ako informuje Slovenský zväz astronómov, ide o jeden z najaktívnejších meteorických rojov, počas ktorého je ...
Zdieľať
9.8.2025 (SITA.sk) - V noci z 12. na 13. augusta dosiahne maximum meteorický roj Perzeidy, známy aj ako Slzy svätého Vavrinca. Ako informuje Slovenský zväz astronómov, ide o jeden z najaktívnejších meteorických rojov, počas ktorého je možné za dobrých podmienok vidieť 80 až 100 meteorov za hodinu. Roj je v činnosti od 17. júla do 24. augusta, najviac meteorov však tradične pripadá na polovicu augusta.
Perzeidy sú zvyškami po kométe 109P/Swift-Tuttle, ktorá má obežnú dobu 133 rokov. Meteory vznikajú z malých častíc, ktoré sa stretávajú so Zemou rýchlosťou 59 km/s a vo výškach 120 – 80 km sa vyparia. „Ak meteor uvidíme, uvedomme si, že sme boli svedkami jedinečného úkazu, ktorý sa už nikdy opakovať nebude,“ uvádza Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
Na pozorovanie je vhodné vybrať si miesto ďaleko od umelého osvetlenia. Tento rok bude podmienky ovplyvňovať Mesiac, ktorý je len štyri dni po splne a bude vychádzať už po 21:00, no jasnejšie meteory budú stále dobre viditeľné. „Vľavo od Mesiaca bude možné pozorovať planétu Saturn, nad ránom sa nad východným obzorom objavia Venuša a Jupiter,“ doplnil Rapavý.
Názov Slzy svätého Vavrinca je spojený s legendou o diakonovi Vavrinecovi, ktorý bol umučený 10. augusta 258. Niekoľko nocí po jeho smrti bolo na oblohe pozorovaných množstvo "padajúcich hviezd", ktoré dostali pomenovanie na jeho počesť.
Zdroj: SITA.sk - Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca © SITA Všetky práva vyhradené.
Perzeidy sú zvyškami po kométe 109P/Swift-Tuttle, ktorá má obežnú dobu 133 rokov. Meteory vznikajú z malých častíc, ktoré sa stretávajú so Zemou rýchlosťou 59 km/s a vo výškach 120 – 80 km sa vyparia. „Ak meteor uvidíme, uvedomme si, že sme boli svedkami jedinečného úkazu, ktorý sa už nikdy opakovať nebude,“ uvádza Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
Na pozorovanie je vhodné vybrať si miesto ďaleko od umelého osvetlenia. Tento rok bude podmienky ovplyvňovať Mesiac, ktorý je len štyri dni po splne a bude vychádzať už po 21:00, no jasnejšie meteory budú stále dobre viditeľné. „Vľavo od Mesiaca bude možné pozorovať planétu Saturn, nad ránom sa nad východným obzorom objavia Venuša a Jupiter,“ doplnil Rapavý.
Názov Slzy svätého Vavrinca je spojený s legendou o diakonovi Vavrinecovi, ktorý bol umučený 10. augusta 258. Niekoľko nocí po jeho smrti bolo na oblohe pozorovaných množstvo "padajúcich hviezd", ktoré dostali pomenovanie na jeho počesť.
Zdroj: SITA.sk - Noc splnených želaní prinesie maximum meteorického roja Perzeidy, známeho ako Slzy svätého Vavrinca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Astronómia Perzeidy Vesmír
nasledujúci článok >>
Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia
Komunistická strana Slovenska chce ochrannú známku na komunistické symboly, zabrániť tomu má petícia
<< predchádzajúci článok
New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch
New York vedie vojnu proti potkanom, niektorí rodičia sa boja nechať svoje deti chodiť po chodníkoch