|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 10.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vavrinec
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. augusta 2025
Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program
Ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach v okrese Trnava v sobotu 16. augusta ožijú každoročným podujatím Noc hradov a zrúcanín. ...
Zdieľať
10.8.2025 (SITA.sk) - Ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach v okrese Trnava v sobotu 16. augusta ožijú každoročným podujatím Noc hradov a zrúcanín. Podujatie začne o18:30 svätou omšou s tradičnými katarínkovskými spevmi a hudbou.
Po nej podľa Magdalény Kolníkovej z občianskeho združenia Katarínka krásu augustovej noci umocní koncert vokálno-inštrumentálneho súboru AD FONTES. Okrem umeleckého zážitku bude pre návštevníkov pripravené aj sprevádzanie osvetlenými priestormi zrúcanín pod vedením vyškolených sprievodcov. Nebude chýbať propagačný stánok s ponukou suvenírov za dobrovoľný príspevok, ktorým účastníci môžu podporiť činnosť občianskeho združenia Katarínka.
Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, ktorí sa snažia spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.
Počas 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi ho museli opustiť, kláštor sa postupne začal meniť na ruiny.
Zdroj: SITA.sk - Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
Po nej podľa Magdalény Kolníkovej z občianskeho združenia Katarínka krásu augustovej noci umocní koncert vokálno-inštrumentálneho súboru AD FONTES. Okrem umeleckého zážitku bude pre návštevníkov pripravené aj sprevádzanie osvetlenými priestormi zrúcanín pod vedením vyškolených sprievodcov. Nebude chýbať propagačný stánok s ponukou suvenírov za dobrovoľný príspevok, ktorým účastníci môžu podporiť činnosť občianskeho združenia Katarínka.
Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, ktorí sa snažia spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.
Počas 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.
Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi ho museli opustiť, kláštor sa postupne začal meniť na ruiny.
Zdroj: SITA.sk - Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov
Vodič počul volanie o pomoc. Z chladiarenského auta vo Francúzsku zachránili 15 migrantov
<< predchádzajúci článok
Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou
Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou