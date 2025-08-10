Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

10. augusta 2025

Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program


Ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach v okrese Trnava v sobotu 16. augusta ožijú každoročným podujatím Noc hradov a zrúcanín. ...



480806662_10234964977215681_5848798629479197748_n 676x378 10.8.2025 (SITA.sk) - Ruiny Kostola a kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach v okrese Trnava v sobotu 16. augusta ožijú každoročným podujatím Noc hradov a zrúcanín. Podujatie začne o18:30 svätou omšou s tradičnými katarínkovskými spevmi a hudbou.


Po nej podľa Magdalény Kolníkovej z občianskeho združenia Katarínka krásu augustovej noci umocní koncert vokálno-inštrumentálneho súboru AD FONTES. Okrem umeleckého zážitku bude pre návštevníkov pripravené aj sprevádzanie osvetlenými priestormi zrúcanín pod vedením vyškolených sprievodcov. Nebude chýbať propagačný stánok s ponukou suvenírov za dobrovoľný príspevok, ktorým účastníci môžu podporiť činnosť občianskeho združenia Katarínka.


Občianske združenie Katarínka je dobrovoľnícke združenie mladých ľudí, ktorí sa snažia spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže už od roku 1994 o záchranu ruín kostola a kláštora svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach.

Počas 30 rokov dobrovoľníckych prác sa viac ako 2000 dobrovoľníkom podarilo komplexne zakonzervovať všetky múry kostola, obnoviť zničenú kostolnú vežu a vytvoriť v nej expozíciu a rozhľadňu či objaviť dve krypty, osem kaplniek a množstvo ďalších zaniknutých budov areálu.

Taktiež boli odhalené najstaršie dejiny tohto miesta, ktoré siahajú do obdobia existencie gotickej kaplnky a cintorína z 15. storočia, ktoré sa v roku 1618 zmenilo na rozsiahly františkánsky kláštor a významné pútnické miesto. V roku 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi ho museli opustiť, kláštor sa postupne začal meniť na ruiny.




Zdroj: SITA.sk - Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program © SITA Všetky práva vyhradené.

