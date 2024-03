Festival Sziget 2024 zverejnil 40 nových mien, príde aj Liam Gallagher

Sziget, najväčší aj najpestrejší európsky festival, zverejnil 40 nových mien tohtoročného programu. Popri headlineroch Liamovi Gallagherovi a speváčke Halsey na festivale vystúpia aj RAYE, Janelle Monáe, Skrillex, Tom Odell, M, Editors, Modeselektor, Neil Frances, Sven Väth, Teezo Touchdown, Tkay Maidza a mnohí ďalší. Nové mená sa pripájajú k už zverejneným hviezdam ako Fred again.., Sam Smith, Martin Garrix či Stormzy.





Za veľké lákadlo tohto zverejnenia je možné považovať Halsey, známu svojimi divokými a očarujúcimi vystúpeniami. Táto americká speváčka, ktorej v rádiách po celom svete rotujú megahity ako Without Me či Bad At Love, avizovala na tento rok nový album. Liam Gallagher vystúpi na Szigete v rámci turné k 30. výročiu debutového albumu skupiny Oasis Definitely Maybe.Ozdobou hlavného pódia bude aj anglická speváčka Raye, čerstvá rekordérka Brit Awards. Z nedávneho odovzdávania cien si odniesla za svoj minuloročný debutový album šesť ocenení vrátane ceny za najlepšiu skladbu roka, najlepší album či cenu pre najlepšieho nového umelca. Aj britský hudobník a spevák Tom Odell je držiteľom viacerých prestížnych ocenení. Nedávno vydal album Black Friday a fanúšikovia na Szigete sa určite môžu tešiť i na jeho megahit Another Love.Berlínske duo Modeselektor je známe elektronickou hudbou s inovatívnym zvukom, spájajúcim prvky techna, hip-hopu a experimentálnej elektroniky, ktorú dopĺňa vizuálom. Na festivale bude koncertovať aj kapela Mannequin Pussy z Filadelfie, ktorá nedávno vydala album I Got Heaven. Neil France je losangelské duo tvoriace alternatívny pop a hudbu, ktorá zvykne ľudí roztancovať. Minulý rok vydali svoj druhý album, s ktorým postupne stúpajú v hudobných rebríčkoch po celom svete.Sziget je označovaný za viac ako hudobnú prehliadku, za Ostrov slobody, ktorý fanúšikov prichýli na deň či na celý festival. Nájdu tu veľa zábavy a umenia na viac ako 50 pódiách a programových miestach. Sziget Festival 2024 bude od 7. do 12. augusta.