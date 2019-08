Prvý deň festivalu Sziget sa účastníci sťažovali na obrovskú tlačenicu

Na snímke návštevníci 27. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Sziget v Budapešti počas vystúpenia britského speváka Eda Sheerana 7. augusta 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke návštevníci 27. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Sziget v Budapešti počas vystúpenia britského speváka Eda Sheerana 7. augusta 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian

Budapešť 8. augusta - Na obrovský dav ľudí, v ktorom vypukla aj panika, sa v stredu, v prvý deň Sziget Festivalu 2019 na budapeštianskom Starobudínskom ostrove, sťažovali mnohí návštevníci.Viacerí z tlačenice unikali cez stánky, uviedol spravodajský server 24.hu, podľa ktorého organizátori potvrdili, že na vystúpenie Angličana Eda Sheerana bol v stredu Sziget vypredaný, čo znamená návštevnosť 95.000 ľudí.Na oficiálnej stránke festivalu mnohí návštevníci poznamenali, že by mali znížiť počet predaných lístkov, a boli aj takí, ktorí žiadali vrátiť peniaze za vstupenky."Problémy boli aj pri opúšťaní ostrova, pretože cez most púšťali organizátori odchádzajúcich iba etapovite. Vytvorila sa obrovská tlačenica a v dave sa nedalo hýbať. Boli takí, ktorých zachvátila panika, a niektorým prišlo zle," píše redaktor servera.V reakcii na kritiku servera Index.hu organizátori uviedli, že už pred niekoľkými dňami bolo jasné, že vystúpenie svetovej hviezdy hneď prvý deň bude znamenať na ostrove účasť 95.000 návštevníkov. Etapovité púšťanie odchádzajúcich malo za cieľ zamedziť zápche za bránami festivalu.Organizátori zdôraznili, že Sheeranov koncert sledovalo 60.000 ľudí. "V takomto dave je pochopiteľné, že niektorí ľudia spanikária. K nijakej mimoriadnej udalosti, ktorá by si vyžiadala zranenie osôb, však nedošlo. Poldruha hodiny po tomto koncerte sa dalo ostrov opustiť pohodlne bez akýchkoľvek problémov," zdôraznili.V rámci sedemdňového maratónu jedného z najväčších európskych festivalov sa na predstavia okrem Eda Sheerana ešte hviezdy ako Foo Fighters, The 1975, Florence + The Machine či Twenty One Pilots.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)