Festival v Cannes premietne aj Electru režisérky D. Kashcheevy

Festival v Cannes, ktorý sa v utorok začína vo Francúzsku, premietne v súťažnej sekcii La Cinef aj snímku Electra režisérky Darii Kashcheevy. "Je divokou vizuálnou básňou, v ktorej sa Electra ponára hlbšie do svojich bolestivých spomienok na detstvo, aby uvoľnila svoje potlačované pocity," približuje snímku, ktorá vznikla v česko-slovensko-francúzskej koprodukcii produkčná spoločnosť Artichoke.





Daria Kashcheeva, režisérka a študentka magisterského programu na Katedre animovanej tvorby na českej FAMU, sa na svetovú animovanú scénu zapísala krátkym filmom Dcéra, ktorý pozbieral desiatky ocenení na medzinárodných festivaloch, patrí mu tiež nominácia a Oscara v kategórii najlepší krátkometrážny animovaný film a študentský Oscar v rovnakej kategórii.Pri absolventskej práci sa režisérka inšpirovala gréckou mytologickou postavou Electry, ktorú vo svojej vízii preniesla do dnešného sveta. Hlavná hrdinka filmu sa snaží vymedziť voči matke a snaží sa pochopiť svoje zmiešané pocity voči otcovi. Postupne sa izoluje vo vlastnom svete a buduje si vzťah k svojmu telu a sexualite. "K takejto štruktúre rozprávania ma inšpirovala psychoterapia. Počas sedení sa klienti točia okolo svojich spomienok na traumatické zážitky. Preskakujú z minulosti do prítomnosti, obrazy a spomienky sa menia. Kombináciou animačnej techniky pixilácie spolu s hranými scénami sa mi podarilo ilustrovať túto naratívnu mozaiku," vysvetľuje Kashcheeva.Vďaka úspechu jej prvotiny Dcéra sa nakrúcanie študentského filmu Electra zmenilo na česko-slovensko-francúzsku koprodukciu. "Výsledný film má 26 minút, čo je v animácii nezvyčajne dlhá stopáž," poznamenáva produkčná spoločnosť.Electru nakrúcali počas 95 dní v pražskom Studiu FAMU. Ako ďalej priblížil slovenský koproducent filmu Juraj Krasnohorský, hlavným animátorom bol Slovák Marek Jasaň. "Animoval komplexné bábky v štýle bábik Barbie v životnej veľkosti, vyrobené vo Francúzsku. Na Slovensku sa realizovala aj obrazová postprodukcia," dodal Krásnohorský. Electra je podľa jeho slov jedným z troch filmov talentovaných mladých režisérov zo strednej Európy, ktoré vyrábajú pod spoločným labelom Animation Power!. "Druhý z trojice, Garden of Heart, maďarského režiséra Olivera Hegyiho, bude mať svetovú premiéru v júni na festivale Animafest Zagreb. Tretí film Hurikán od Jana Sazky bude dokončený na budúci rok," uzavrel producent.