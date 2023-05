Odštartovalo hlasovanie o titul EVA Miss Sympatia 2023, každé euro pôjde na dobrú vec

S hlasmi netreba šetriť

Každé euro sa premení na pomoc

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Každá z finalistiek má pridelené svoje špeciálne SMS číslo. Karolína Barancová má číslo 9971, Sonja Kopčanová 9972, Kinga Puhová 9973, Karolína Bazsóová 9974, Laura Weiterschűtz 9975, Vanessa Gáborová 9976, Nina Nemčoková 9977, Romana Ugrayová 9978, Petra Siváková 9979, Vanesa Čuriková 9980, Alžbeta Bielková 9981 a Daniela Vojtasová 9982.



Víťazka EVA Miss Sympatia 2023 získa titul „vox populi“ a exkluzívny diamantový set klenotov v hodnote dvoch tisíc eur od slovenského výrobcu šperkov Loretta.



17.5.2023 (SITA.sk) - Užodštartovalo hlasovanie o titul EVA Miss Sympatia 2023 , v ktorej môže verejnosť prostredníctvom esemeskového hlasovania rozhodnúť o tom, ktorá zo semifinalistiek Miss Slovensko 2023 získa titul.Hlasovanie bude mať dôležitý charitatívny odkaz a výťažok z neho poputuje do neziskovej pacientskej organizácie Nie rakovine. Cena prázdnej SMS je 1,5 eura s DPH. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.Fanúšikovia finalistiek Miss Slovensko 2023 môžu poslať svojej favoritke ľubovoľné množstvo hlasov na pridelené esemeskové číslo. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch potrvá hlasovanie EVA Miss Sympatia až do záverečných minút finálového večera, ktorý sa uskutočnív priamom prenose televízie Joj.Zapojenie sa do hlasovania súčasne znamená zapojenie sa do súťaže o osemdňovú exkluzívnu dovolenku pre dve osoby v päť hviezdičkovom hoteli RIU Baobab v Senegale od cestovnej kancelárie Hydrotour.Do záverečného žrebovania o hlavnú cenu bude zaradené telefónne číslo mobilného telefónu toľkokrát, koľkokrát bol z neho zaslaný platný hlas.„Aj my podporujeme novú víziu súťaže, v ktorej sa hľadajú mladé ženské osobnosti a tešíme sa, že budeme pri tom. Práve osobnosti majú väčšiu možnosť a vplyv na to, aby sa dalo pomáhať správne a viac,“ uviedla šéfredaktorka magazínu EVA Eva Blahútová.Odborníci z organizácie Nie rakovine pomáhajú onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie, poskytujú psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady, ako zvládať liečbu a venujú sa tiež prevencii rakoviny.„Je to pre nás vždy veľká radosť, keď sa môžeme spojiť s mladými ženami, ktorých hlas je počuť a projektmi, ktoré majú pridanú hodnotu. Bohužiaľ, štatistiky nepustia, a táto diagnóza sa týka stále mladších ľudí. Ďakujeme za každý hlas a každé euro, ktoré premeníme na reálnu pomoc pacientom a ich rodinám v najťažších chvíľach ich života,“ uviedla prezidentka Nie rakovine Jana Pifflová Španková.