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 24hod.sk    Šport

04. júna 2026

Zázrak na Evereste. Nezvestného nepálskeho horského vodcu našli živého po šiestich dňoch


Tagy: Himaláje Mount Everest

Nepálsky horolezecký sprievodca, ktorý bol šesť dní nezvestný na Mount Evereste a považovaný za mŕtveho, bol nájdený živý po tom, ako sa sám doplazil takmer až k základnému táboru. V nemocnici v Káthmandú ...



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gettyimages 540840250 676x358 4.6.2026 (SITA.sk) - Nepálsky horolezecký sprievodca, ktorý bol šesť dní nezvestný na Mount Evereste a považovaný za mŕtveho, bol nájdený živý po tom, ako sa sám doplazil takmer až k základnému táboru. V nemocnici v Káthmandú sa zotavuje z omrzlín, je však pri vedomí.


Nepálsky horský vodca Dawa Sherpa, ktorý zmizol na Mount Evereste a bol šesť dní nezvestný, bol nájdený živý v blízkosti základného tábora. Muža našli členovia tímu Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), ktorý na hore pomáha so značením trás a odstraňovaním odpadu, pričom muž sa sám doplazil smerom nadol.

Jeho manželka pre AFP v nemocnici v Káthmandú uviedla, že rodina už začala vykonávať posledné obrady. „Boli sme veľmi šťastní, keď sme sa to dozvedeli, už sme totiž stratili nádej,“ povedala. Dodala, že rodina už začala s rituálom „puja“, ako sa v Nepále označujú posledné modlitby za zosnulého. Jeho dcéra uviedla, že spočiatku správe takmer neverili, kým nedostali fotografie na potvrdenie identity.

Podľa lekára z nemocnice HAMS v Káthmandú je horolezec pri vedomí, ale keďže bol podchladený a má omrzliny, podstupuje liečbu. „Riešime jeho omrzliny, zranenia vplyvom chladu, hydratáciu a traumu,“ uviedol lekár s tým, že pacient zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti a prechádza ďalším vyšetrením.

Podľa záchranárov ho našli v stredu ráno neďaleko základného tábora, pričom sa údajne smerom nadol doplazil. Dopravili ho vrtuľníkom do Káthmandú, kde ho videli prenášať na nosidlách. Záchranné práce koordinoval tím 8K Expeditions, ktorý uviedol, že muž bol v čase nálezu pri vedomí.

Britský horolezec Chris Thrall uviedol, že s Dawom Sherpom dosiahli vrchol 8 849-metrového Everestu 29. mája okolo 17:00. Opísal, že zostup bol mimoriadne náročný a podmienky v „zóne smrti“ boli extrémne. Podľa neho trval zostup výrazne dlhšie než zvyčajne a horolezci čelili nedostatku kyslíka aj omrzlinám.

V aktuálnej sezóne pritom podľa nepálskych úradov zahynulo najmenej päť ľudí a na vrchol Everestu vystúpilo viac ako tisíc horolezcov, čo z nej robí jednu z najrušnejších sezón v histórii.


Zdroj: SITA.sk - Zázrak na Evereste. Nezvestného nepálskeho horského vodcu našli živého po šiestich dňoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Himaláje Mount Everest
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