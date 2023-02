Festival Vrbovské Vetry pripravuje sedemnásty ročník

Mestečko Vrbové sa hneď v prvý prázdninový deň premení na centrálu hudby, zábavy, umenia a zážitkov, ale aj debát, oddychu, unikátnej atmosféry a slobody. Braňo Jobus so svojím tímom pripravuje tento rok už 17. ročník rodinného festivalu Vrbovské Vetry. Tie zadujú 1. júla v areáli futbalového štadióna vo Vrbovom.





Na vrbovskom pódiu sa predstaví slovenská klasika Para, jedna z legiend českej porevolučnej éry Mňága a Žďorp či underground Bez ladu a skladu. Chýbať nebudú ani stálice Vetrov: prešovskí Chiki Liki Tu-a a domáca zostava Karpatské chrbáty. Ďalšími účinkujúcimi budú Feelme, Pii Jem, Illuse, Vrbovskí víťazi aj legendárny Džukebox live."Teším sa z výborného obsadenia, na pódiu Vetrov by to mal byť fakt slušný vietor. S chalanmi z ďalších kapiel sa vzájomne dobre poznáme, takže som presvedčený, že atmosféra na festivale bude ešte o to srdečnejšia a uvoľnenejšia," hovorí hlavný šéf festivalu Braňo Jobus.Tak ako na všetkých predošlých ročníkoch, ani na Vrbovských Vetroch 2023 nebude chýbať bohatý sprievodný program. Jedna z tohtoročných noviniek určite mimoriadne poteší najmenších – obrovský lunapark, ktorý bude k dispozícii už od piatkového večera a skončí až v nedeľu večer. Samozrejmosťou na Vrbovských Vetroch je stanové mestečko, v ktorom nájdu priestor aj rodiny s deťmi. Aj tento rok platí pre festival základné heslo: Zlým ľuďom vstup prísne zakázaný!