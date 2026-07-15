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Festivalová BILLA lámala rekordy: predala tony potravín a obslúžila celú Pohodu
Tagy: Festival Pohoda Pohoda PR
Predajňa BILLA sa na trenčiansku Pohodu vrátila vo veľkom štýle. Počet nákupov počas festivalu prevýšil jeho celkovú návštevnosť, pečivo mizlo po desaťtisícoch a ovocie po tonách. Obchod ...
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15.7.2026 (SITA.sk) - Predajňa BILLA sa na trenčiansku Pohodu vrátila vo veľkom štýle.
Počet nákupov počas festivalu prevýšil jeho celkovú návštevnosť, pečivo mizlo po desaťtisícoch a ovocie po tonách. Obchod priamo v areáli opäť ukázal, že aj počas festivalového maratónu majú ľudia chuť na čerstvé a kvalitné potraviny.
Aj tento rok návštevníci a návštevníčky vo festivalovej predajni našli pestrý sortiment - čerstvé pečivo, ovocie, zeleninu a šaláty, ale aj nápoje, hotové jedlá, či drogériu a základné hygienické potreby, na ktoré sa pri balení na festival často zabudne. Záujem ľudí bol ešte väčší ako počas minuloročnej premiéry. V najvyťaženejšej hodine predajňou prešlo viac ako 800 nakupujúcich, čo je približne jeden nákup každých štyri až päť sekúnd.
"Bolo úžasné vidieť, ako sa naša predajňa stala prirodzenou súčasťou pravého pohodového režimu. Ľudia k nám chodili s úsmevom, uvoľnení a s vedomím, že všetko podstatné – od čerstvého pečiva a ovocia až po hotové jedlá – nájdu priamo na mieste a nemusia si to baliť so sebou. Festivalový vibe bol jednoducho nákazlivý a my sme si užívali každú sekundu toho, že tu môžeme byť," hovorí Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Kým festivalové pódiá patrili hudobným a tanečným hviezdam, či významným osobnostiam, v predajni BILLA mala najväčší úspech klasika - rožok. Spolu sa počas festivalu predalo toľko pečiva, že poukladané za sebou by vytvorilo rad dlhší než dvojnásobok hlavnej pristávacej dráhy trenčianskeho letiska, ktorá má dva kilometre. V rebríčku najpredávanejších produktov za rožkami nasledovali banány, kaiserky a bagety z vlastnej pekárne.
Veľký záujem bol aj o čerstvé ovocie. BILLA tím počas festivalu nakrájal 1,2 tony melónov a odšťavil 1,8 tony pomarančov, čo zodpovedá približne hmotnosti dvoch osobných áut. Letné počasie prialo aj nanukom a zmrzline. Jedným z prekvapení kaviarne bolo ľadové cappuccino s kokosovým mliekom, ktoré sa zaradilo medzi obľúbené festivalové osvieženia. Kým tisíce ľudí prichádzali do BILLA po čerstvé potraviny a studené nápoje, ďalší hľadali trochu festivalového ticha - počas Pohody sa predalo aj 463 balení štupľov do uší.
Predajňa získala od ľudí rovnaké hodnotenie ako vlani, teda 4,9 bodu z 5. Vysoké hodnotenie mala aj chill-out zóna s kaviarňou. Medzi najčastejšie oceňované prvky od zákazníkov patrili čerstvé pečivo, ovocie a šaláty, ale aj rýchla obsluha, samoobslužné pokladne, mikrovlnky, horúca voda na zalievanie polievok a ochotný personál. Takmer všetci opýtaní zároveň uviedli, že by chceli BILLA na Pohode aj budúci rok.
"Sme veľmi nadšení a zároveň vďační! Privítali sme tento rok ešte viac ľudí a to, že sme si udržali také skvelé hodnotenie, nás nesmierne hreje pri srdci. Pohoda totiž zďaleka nie je len o hudbe, je o dobrote a láskavosti ľudí – a presne túto energiu sme každý jeden deň cítili z nášho skvelého zákazníctva. Napriek obrovskému náporu boli všetci ohľaduplní, usmievaví, trpezliví, jednoducho úplne v pohode.
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu úžasnému tímu, všetkým kolegyniam a kolegom z predajní, logistiky aj z centrály. Do práce vložili celé svoje srdce a bez ich nasadenia a nadšenia by sme takýto zážitok nedokázali priniesť. Rovnako ďakujeme našim partnerom a dodávateľom, o ktorých sme sa mohli oprieť. Je to spoločný úspech celého 84-členného tímu," dodáva Marek Kravjar.
Potraviny, ktoré sa na festivale nepredali, BILLA opäť darovala prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska. Pomoc smerovala občianskemu združeniu Misia lásky, ktoré podporuje rodiny a ľudí v núdzi v Trenčíne a okolí. BILLA tak nadviazala na svoj zodpovedný prístup k znižovaniu potravinového odpadu a podpore miestnych komunít. Potraviny tak namiesto vyhodenia našli ďalšie využitie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Festivalová BILLA lámala rekordy: predala tony potravín a obslúžila celú Pohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet nákupov počas festivalu prevýšil jeho celkovú návštevnosť, pečivo mizlo po desaťtisícoch a ovocie po tonách. Obchod priamo v areáli opäť ukázal, že aj počas festivalového maratónu majú ľudia chuť na čerstvé a kvalitné potraviny.
Aj tento rok návštevníci a návštevníčky vo festivalovej predajni našli pestrý sortiment - čerstvé pečivo, ovocie, zeleninu a šaláty, ale aj nápoje, hotové jedlá, či drogériu a základné hygienické potreby, na ktoré sa pri balení na festival často zabudne. Záujem ľudí bol ešte väčší ako počas minuloročnej premiéry. V najvyťaženejšej hodine predajňou prešlo viac ako 800 nakupujúcich, čo je približne jeden nákup každých štyri až päť sekúnd.
"Bolo úžasné vidieť, ako sa naša predajňa stala prirodzenou súčasťou pravého pohodového režimu. Ľudia k nám chodili s úsmevom, uvoľnení a s vedomím, že všetko podstatné – od čerstvého pečiva a ovocia až po hotové jedlá – nájdu priamo na mieste a nemusia si to baliť so sebou. Festivalový vibe bol jednoducho nákazlivý a my sme si užívali každú sekundu toho, že tu môžeme byť," hovorí Marek Kravjar, hovorca BILLA Slovensko.
Hlavnú scénu ovládla hudba, predajňu čerstvý tovar
Kým festivalové pódiá patrili hudobným a tanečným hviezdam, či významným osobnostiam, v predajni BILLA mala najväčší úspech klasika - rožok. Spolu sa počas festivalu predalo toľko pečiva, že poukladané za sebou by vytvorilo rad dlhší než dvojnásobok hlavnej pristávacej dráhy trenčianskeho letiska, ktorá má dva kilometre. V rebríčku najpredávanejších produktov za rožkami nasledovali banány, kaiserky a bagety z vlastnej pekárne.
Veľký záujem bol aj o čerstvé ovocie. BILLA tím počas festivalu nakrájal 1,2 tony melónov a odšťavil 1,8 tony pomarančov, čo zodpovedá približne hmotnosti dvoch osobných áut. Letné počasie prialo aj nanukom a zmrzline. Jedným z prekvapení kaviarne bolo ľadové cappuccino s kokosovým mliekom, ktoré sa zaradilo medzi obľúbené festivalové osvieženia. Kým tisíce ľudí prichádzali do BILLA po čerstvé potraviny a studené nápoje, ďalší hľadali trochu festivalového ticha - počas Pohody sa predalo aj 463 balení štupľov do uší.
Väčší nával, rovnaké hodnotenie
Predajňa získala od ľudí rovnaké hodnotenie ako vlani, teda 4,9 bodu z 5. Vysoké hodnotenie mala aj chill-out zóna s kaviarňou. Medzi najčastejšie oceňované prvky od zákazníkov patrili čerstvé pečivo, ovocie a šaláty, ale aj rýchla obsluha, samoobslužné pokladne, mikrovlnky, horúca voda na zalievanie polievok a ochotný personál. Takmer všetci opýtaní zároveň uviedli, že by chceli BILLA na Pohode aj budúci rok.
"Sme veľmi nadšení a zároveň vďační! Privítali sme tento rok ešte viac ľudí a to, že sme si udržali také skvelé hodnotenie, nás nesmierne hreje pri srdci. Pohoda totiž zďaleka nie je len o hudbe, je o dobrote a láskavosti ľudí – a presne túto energiu sme každý jeden deň cítili z nášho skvelého zákazníctva. Napriek obrovskému náporu boli všetci ohľaduplní, usmievaví, trpezliví, jednoducho úplne v pohode.
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu úžasnému tímu, všetkým kolegyniam a kolegom z predajní, logistiky aj z centrály. Do práce vložili celé svoje srdce a bez ich nasadenia a nadšenia by sme takýto zážitok nedokázali priniesť. Rovnako ďakujeme našim partnerom a dodávateľom, o ktorých sme sa mohli oprieť. Je to spoločný úspech celého 84-členného tímu," dodáva Marek Kravjar.
Čo sa nepredalo, pomohlo ďalej
Potraviny, ktoré sa na festivale nepredali, BILLA opäť darovala prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska. Pomoc smerovala občianskemu združeniu Misia lásky, ktoré podporuje rodiny a ľudí v núdzi v Trenčíne a okolí. BILLA tak nadviazala na svoj zodpovedný prístup k znižovaniu potravinového odpadu a podpore miestnych komunít. Potraviny tak namiesto vyhodenia našli ďalšie využitie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Festivalová BILLA lámala rekordy: predala tony potravín a obslúžila celú Pohodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Pohoda Pohoda PR
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