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15. júla 2026
Takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť, vyplýva zo štúdie WHO
Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na význam prevencie, riziko zvyšujú aj fajčenie, znečistené ovzdušie či cukrovka. Až 45 percentám prípadov demencie by sa podľa
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15.7.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na význam prevencie, riziko zvyšujú aj fajčenie, znečistené ovzdušie či cukrovka.
Až 45 percentám prípadov demencie by sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dalo predísť alebo ich nástup výrazne oddialiť odstránením ovplyvniteľných rizikových faktorov. Organizácia to uviedla v nových odporúčaniach zverejnených v stredu.
Demencia je siedmou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a zároveň významnou príčinou zdravotného postihnutia a odkázanosti starších ľudí.
Celosvetovo s ňou žije viac ako 57 miliónov ľudí a každoročne pribúda takmer desať miliónov nových prípadov. Najčastejšou formou je Alzheimerova choroba, ktorá predstavuje približne 60 až 70 percent všetkých diagnóz.
WHO upozorňuje, že medzi hlavné rizikové faktory patria fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, sociálna izolácia, nedostatok pohybu, znečistené ovzdušie, vysoký krvný tlak či cukrovka.
„Hoci na demenciu neexistuje liek, až 45 percent rizika možno pripísať ovplyvniteľným faktorom,“ uviedla organizácia.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že poznatky o prevencii sa výrazne rozšírili. „Dnes vieme o príčinách rizika demencie viac než kedykoľvek predtým a tieto odporúčania premieňajú tieto poznatky na konkrétne kroky,“ povedal.
WHO odporúča zamerať sa na prevenciu, včasné odhaľovanie problémov a lepšiu liečbu chronických ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko demencie.
Organizácia tiež navrhuje intenzívnejšie prepájať starostlivosť o duševné zdravie, zdravie mozgu a liečbu neprenosných chorôb.
„Pochopenie rizikových faktorov a prijatie preventívnych opatrení môže ľuďom pomôcť žiť dlhšie, zdravšie a samostatnejšie,“ uviedla WHO.
Demencia podľa odhadov stojí svetovú ekonomiku približne 1,3 bilióna dolárov ročne, pričom takmer polovicu tejto sumy tvorí neplatená starostlivosť rodinných príslušníkov a blízkych.
Zdroj: SITA.sk - Takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť, vyplýva zo štúdie WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
Až 45 percentám prípadov demencie by sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dalo predísť alebo ich nástup výrazne oddialiť odstránením ovplyvniteľných rizikových faktorov. Organizácia to uviedla v nových odporúčaniach zverejnených v stredu.
Najčastejší je Alzheimer
Demencia je siedmou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a zároveň významnou príčinou zdravotného postihnutia a odkázanosti starších ľudí.
Celosvetovo s ňou žije viac ako 57 miliónov ľudí a každoročne pribúda takmer desať miliónov nových prípadov. Najčastejšou formou je Alzheimerova choroba, ktorá predstavuje približne 60 až 70 percent všetkých diagnóz.
Fajčenie, alkohol či cukrovka
WHO upozorňuje, že medzi hlavné rizikové faktory patria fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, sociálna izolácia, nedostatok pohybu, znečistené ovzdušie, vysoký krvný tlak či cukrovka.
„Hoci na demenciu neexistuje liek, až 45 percent rizika možno pripísať ovplyvniteľným faktorom,“ uviedla organizácia.
Konkrétne kroky
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že poznatky o prevencii sa výrazne rozšírili. „Dnes vieme o príčinách rizika demencie viac než kedykoľvek predtým a tieto odporúčania premieňajú tieto poznatky na konkrétne kroky,“ povedal.
WHO odporúča zamerať sa na prevenciu, včasné odhaľovanie problémov a lepšiu liečbu chronických ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko demencie.
Žiť samostatnejšie
Organizácia tiež navrhuje intenzívnejšie prepájať starostlivosť o duševné zdravie, zdravie mozgu a liečbu neprenosných chorôb.
„Pochopenie rizikových faktorov a prijatie preventívnych opatrení môže ľuďom pomôcť žiť dlhšie, zdravšie a samostatnejšie,“ uviedla WHO.
Demencia podľa odhadov stojí svetovú ekonomiku približne 1,3 bilióna dolárov ročne, pričom takmer polovicu tejto sumy tvorí neplatená starostlivosť rodinných príslušníkov a blízkych.
Zdroj: SITA.sk - Takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť, vyplýva zo štúdie WHO © SITA Všetky práva vyhradené.
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