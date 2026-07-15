Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 15.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. júla 2026

Takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť, vyplýva zo štúdie WHO


Tagy: Alkohol Alzheimerova choroba Cukrovka Demencia Fajčenie Prevencia

Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na význam prevencie, riziko zvyšujú aj fajčenie, znečistené ovzdušie či cukrovka. Až 45 percentám prípadov demencie by sa podľa



Zdieľať
germany_dementia_tours__4158 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na význam prevencie, riziko zvyšujú aj fajčenie, znečistené ovzdušie či cukrovka.


Až 45 percentám prípadov demencie by sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dalo predísť alebo ich nástup výrazne oddialiť odstránením ovplyvniteľných rizikových faktorov. Organizácia to uviedla v nových odporúčaniach zverejnených v stredu.

Najčastejší je Alzheimer


Demencia je siedmou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a zároveň významnou príčinou zdravotného postihnutia a odkázanosti starších ľudí.

Celosvetovo s ňou žije viac ako 57 miliónov ľudí a každoročne pribúda takmer desať miliónov nových prípadov. Najčastejšou formou je Alzheimerova choroba, ktorá predstavuje približne 60 až 70 percent všetkých diagnóz.

Fajčenie, alkohol či cukrovka


WHO upozorňuje, že medzi hlavné rizikové faktory patria fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, sociálna izolácia, nedostatok pohybu, znečistené ovzdušie, vysoký krvný tlak či cukrovka.

„Hoci na demenciu neexistuje liek, až 45 percent rizika možno pripísať ovplyvniteľným faktorom,“ uviedla organizácia.

Konkrétne kroky


Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zdôraznil, že poznatky o prevencii sa výrazne rozšírili. „Dnes vieme o príčinách rizika demencie viac než kedykoľvek predtým a tieto odporúčania premieňajú tieto poznatky na konkrétne kroky,“ povedal.

WHO odporúča zamerať sa na prevenciu, včasné odhaľovanie problémov a lepšiu liečbu chronických ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko demencie.

Žiť samostatnejšie


Organizácia tiež navrhuje intenzívnejšie prepájať starostlivosť o duševné zdravie, zdravie mozgu a liečbu neprenosných chorôb.

„Pochopenie rizikových faktorov a prijatie preventívnych opatrení môže ľuďom pomôcť žiť dlhšie, zdravšie a samostatnejšie,“ uviedla WHO.

Demencia podľa odhadov stojí svetovú ekonomiku približne 1,3 bilióna dolárov ročne, pričom takmer polovicu tejto sumy tvorí neplatená starostlivosť rodinných príslušníkov a blízkych.


Zdroj: SITA.sk - Takmer polovici prípadov demencie by sa dalo predísť, vyplýva zo štúdie WHO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol Alzheimerova choroba Cukrovka Demencia Fajčenie Prevencia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Festivalová BILLA lámala rekordy: predala tony potravín a obslúžila celú Pohodu
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini v Azerbajdžane rokoval s premiérom, témou bola energetika aj investície – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 