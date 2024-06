Festivalová kolekcia WE ARE ONE SOUND: Oslávte slobodu a radosť letných dní s Answear.LAB

Inšpirácia z Divokého západu a oceánu

11.6.2024 (SITA.sk) -S príchodom letnej festivalovej sezóny Answear.LAB predstavuje svoju novú kolekciu "WE ARE ONE SOUND", ktorá oslavuje slobodu, radosť a módnu kreativitu. Táto kolekcia je inšpirovaná živou hudbou, ktorá nám umožňuje zdieľať emocionálne zážitky a spolupatričnosť. Festivalová móda je pre Answear.LAB spôsobom, ako vyjadriť osobnosť, vášeň a odvahu experimentovať v súčasnom prostredí.Tentokrát značka čerpala inšpiráciu z drsných a spektakulárnych krajín Divokého západu a duality oceánu s jeho nespútanou energiou a prirodzeným pokojom. Fotoshooting pre kolekciu sa uskutočnil na malebnom Tenerife. Kolekcia spája západné prvky, prevažne kožené kúsky ako košele, krátke bikerové bundy, strapce a kovbojské klobúky, s morskými inšpiráciami – motívy mušlí, vĺn, rybárskych sietí, volánov a kovových farieb v odtieňoch zlata, striebra a modrej. Tento kontrast drsnosti Divokého západu a nekonečného priestoru oceánu je doplnený o tropické safari prvky vo forme živých kvetinových potlačí.V kolekcii festivalu WE ARE ONE SOUND sme chceli prostredníctvom módy rozprávať príbeh o kreatívnom, konštruktívnom dialógu medzi miestami, generáciami a ženami," hovorí Sylwia Jaskulska, hlavná dizajnérka značky. "Symbolické prepletania a čipky ilustrujú putá a vzťahy, a kontrastné štýlové kombinácie dokazujú, že protiklady sa krásne dopĺňajú. Táto kolekcia je hlbokým nádychom reflexie o slobode, keď hľadíme na horizont, a o vzťahoch, kde nás veľa môže rozdeľovať, no z ktorých môžeme toľko čerpať," zdôrazňuje.Sloboda znamená pre každého niečo iné a bude interpretovaná odlišne. Preto kolekcia obsahuje dobre šité košeľové šaty, šaty, ktoré sa zdajú byť vyrobené z rybárskych sietí, dlhé strapcové košele a plné objemné maxi sukne. Multifunkčný šál, ktorý sa dá nosiť ako pareo alebo ako šatka na hlavu, a košeľa, ktorá sa dá upraviť na padajúcu verziu, zdôrazňujú princípy modulárneho šatníka. Pozitívna festivalová radosť kolekcie sa odráža aj v použitých materiáloch – priesvitnosti ako silný sezónny trend a ďalšie vzdušné tkaniny ako prírodná bavlna, modal a viskóza.Stojí za zmienku, že všetky výrobky sú vyrobené v Poľsku. Kožené odevy majú certifikát Leather Working Group, ktorý zaručuje najvyššiu kvalitu a udržateľnosť. V duchu WE ARE ONE SOUND sú aj topánky, vrátane perforovaných sandálov, krátkych kovbojských čižiem a mules. Kolekciu dopĺňajú šperky vo forme ručne vyrobených umeleckých diel z prírodných drahokamov ako ružový turmalín, čierny hematit, zlatý pyrit, biely koral a zelený amazonit, ktoré odrážajú rôznorodú jedinečnú energiu."Udávame rytmus, ku ktorému sa jednotlivé zvuky môžu ľahko prispôsobiť," hovorí Agnieszka Pruchnik, riaditeľka značky Answear.LAB. "Milujeme hudbu a to, čo nám môže dať. Podobne aj vzťahy založené na porozumení a úcte. Vzťahy budované prostredníctvom otvoreného, odvážneho dialógu, s rešpektom k voľbám druhých, bez ohľadu na spoločenské alebo generačné rozdiely," zdôrazňuje. "WE ARE ONE SOUND rezonuje v našej kolekcii. Akceptujeme a zdôrazňujeme rozmanitosť. Dávame našim klientom slobodu výberu, povzbudzujeme k experimentovaniu a zdôrazňovaniu ich vlastného štýlu," dodáva.Slovenskými ambasádorkami novej limitovanej kolekcie WE ARE ONE SOUND sú talentovaná zakladateľka značky Dekorazia Adriana Žiačková a jej sestra Petra. Tieto ženy sú živým dôkazom sily a krásy sesterských vzťahov.Pripojte sa k Answear.LAB na Festivale Rock of People 12. až 15. júna 2024 v Hradci Králové. V zóne Answear.LAB vás čaká množstvo aktivít a zážitkov. Môžete sa tešiť na exkluzívne predstavenie najnovšej festivalovej kolekcie WE ARE ONE SOUND a nechať sa uniesť zvukom medzigeneračného dialógu a jedinečnou festivalovou atmosférou.Oslávte slobodu a radosť letných dní s Answear.LAB a objavte novú festivalovú kolekciu WE ARE ONE SOUND, ktorá vás pozýva vyjadriť svoju osobnosť a kreativitu v každom okamihu.Celá kolekcia WE ARE ONE SOUND je teraz dostupná online tu. Informačný servis