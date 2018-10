Festivalu Moonride 09 dominuje téma virtuálnej reality a nových médií

Na archívnej snímke interiér Tabačky/Kulturfabrik počas rekonštrukcie. Foto: TASR/Milan Kapusta Na archívnej snímke interiér Tabačky/Kulturfabrik počas rekonštrukcie. Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 10. októbra (TASR) – Medzinárodný multižánrový festival Moonride 09 po niekoľkoročnej pauze prinesie od stredy na košickú umeleckú scénu takmer dvadsiatku rôznorodých programov. Ako TASR informovala Viera Horniaková z Tabačky Kulturfabrik, nosnými témami deviateho ročníka festivalu sú rozšírená realita, performing arts - virtuálna realita a budúcnosť divadla.Aktuálnemu ročníku festivalu dominuje téma virtuálnej reality a nových médií. „Moonride, ako festival súčasného umenia, sme organizovali v Košiciach každoročne od roku 2006 do 2012. Od začiatku sme cítili, že v našom meste chýba kultúrnej a umeleckej obci dotyk s najnovšími umeleckými trendmi. Ak sme chceli držať krok so svetom, museli sme sa pustiť touto cestou. Vymysleli sme si takúto 'Mesačnú jazdu', ktorá by prinášala tematické prehliadky toho najnovšieho a najzaujímavejšieho v súčasnej umeleckej tvorbe, či už v oblasti výtvarného umenia, divadla, tanca, hudby, literatúry alebo multimédií,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu a riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff.Ako spresnila Horniaková, pôjde o multimediálne produkcie, interaktívne inštalácie, hudobné koncerty, performancie, sound art či súčasné umelecké diela pracujúce s rozšírenou alebo virtuálnou realitou. „Festival bol od svojho vzniku zameraný na nové trendy v súčasnom umení. Najskôr prinášal tvorbu umelcov z krajín V4 a postupne svoj záber rozširoval. V súčasnosti prichádzajú do metropoly východu umelci z celého sveta,“ dodala.V poradí deviaty ročník festivalu Moonride 09 sa uskutoční v Tabačke Kulturfabrik a potrvá do nedele 14. októbra.