The Cure prvou hviezdou Colours of Ostrava 2019

“Lepšiu a slávnejšiu kapelu si k osemnástemu ročníku nášho festivalu, teda k 'vstupu do dospelosti', nemôžeme ani priať. Je to pre nás veľká pocta a splnený sen. Však The Cure patrí k najväčším legendám svetovej hudby, ovplyvnili niekoľko generácii hudobníkov a kapiel. Aj keď tento rok oslávili už 40 rokov svojej existencie, The Cure jednoducho nestarnú,” hovorí s nadšením riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

The Cure založil spevák a gitarista Robert Smith v anglickom Crawley. Svoje prvé vystúpenie odohrala kapela v roku 1978 a do súčasnosti absolvovali cez 1500 koncertov. Za dobu svojej existencie vydali The Cure 13 štúdiových albumov, niekoľko koncertných filmov, živých albumov aj soundtrackov, ďalej viac ako 40 singlov, niekoľko kníh a výber najväčších hitov. Kapelou prešlo celkovo trinásť členov a v súčasnej dobe vystupujú The Cure v zostave: Robert Smith - spev, kytary, Simon Gallup - basgitara, Jason Cooper - bicie, Roger O'Donnell - klávesy a Reeves Gabrels - gitary. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.thecure.com/bio.

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov - pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie aktivity.

Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2019 sú už v predaji vo festivalovom e-shope na http://www.colours.cz/. Cena 101,63 EUR (2490 Kč) platí na limitované množstvo 9000 kusov.

Více informací na www.colours.cz.

Portál 24hod.sk informoval Zdenko Hanout

Aftermovie z Colours of Ostrava 2018:

The Cure - Boys Don't Cry:

The Cure - Friday I'm In Love:

The Cure - Just Like Heaven: