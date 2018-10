Sociálna sieť Google+ končí! Dôvodom je závažná chyba zabezpečenia a únik dát

Bezpečnostný problém sa v službe nachádzal dlhé tri roky, opravený bol v marci 2018. Avšak aj tak pôjde o klinček do rakvy. Sociálna sieť Google+ prestane fungovať v auguste 2019.

Sociálna sieť Google+ obsahovala závažnú bezpečnostnú chybu

Bezpečnostné chyba sa týkala toho, že osobné informácie na Google+ profile vrátane mena, emailovej adresy, zamestnanie, pohlavia a veku boli verejne dostupné, a to aj keď mal používateľ nastavené, že sa tieto informácie nemajú nikomu zobrazovať. Spoločnosť Google tvrdí, že nemá žiadne dôkazy o tom, že tretie strany o chybe vedeli a nejakým spôsobom ju zneužili. A to aj keď sa so chyba objavila už v roku 2015.

Google chybu objavil v rámci projektu Strobe, ktorý sa začal kvôli kontrole prístupu vývojárov tretích strán k údajom o účtoch Google a Android zariadeniach. Vypnutie Google+ sa uskutoční za desať mesiacov. Nepôjde však o úplný koniec služby Google+. Spoločnosť ju plánuje prerobiť na podnikový nástroj. To je tiež zvláštny krok. Google dodal, že počas nasledujúcich dní zverejní informácie o verzii pre podniky.

Následne v článku na blogu tiež Google pripustil, že táto sociálna sieť neuspela. V príspevku stojí "Aj keď naše vývojárske tímy vynaložili v priebehu rokov veľké úsilie a odhodlanie budovať Google+, sociálna sieť nedosiahla tak širokého prijatia medzi užívateľmi. V súčasnej dobe má Google+ nízky počet aktívnych používateľov, 90 percent návštev je kratších ako päť sekúnd. "

Prečo sa o bezpečnostnej chybe dozvedáme až dnes?

Na problém Google prišiel už v marci 2018, lenže ju zverejnili až teraz. Podľa serveru WSJ bol dôvodom odloženia to, že sa spoločnosť obávala poškodenie povesti a vyvolanie nechcené pozornosti regulačných úradov. V marci totiž vyplával na povrch škandál Facebooku, kedy sa do povedomia dostalo, že spoločnosť Cambridge Analytica zneužila dáta desiatok miliónov ľudí na Facebooku a tým mala prispieť k zvoleniu Donalda Trumpa. To bol napokon aj dôvod, prečo Google spustil kontrolu prístupu vývojárov tretích strán. Lenže na druhej strane zverejniť informáciu deň pred jednou z hlavných akcií Googlu nie je tiež zrovna moc ideálne.