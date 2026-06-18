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18. júna 2026
Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO
Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí. Indický tenista ...
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18.6.2026 (SITA.sk) - Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí.
Indický tenista Sumit Nagal prehrával svoj duel proti Čechovi Petrovi Bruncklikovi a napokon ho ani nedohral, keďže ho diskvalifikovali. Aký bol dôvod?
Dvadsaťosemročný hráč ukazoval na zjavný out, no ani čiarový či hlavný rozhodca nič nezahlásili, čo Inda vytočilo. Neskôr sa na sociálnej sieti podelil o svoj príbeh.
Protesty, ktoré vtedy Nagal začal, boli ignorované, situácia sa vyhrotila a následne bol diskvalifikovaný. Potom sa pýtal, prečo by tenisti, ktorí hrajú pre svoje živobytie, mali byť pokutovaní za nerozvážnosť, zatiaľ čo funkcionári čelia oveľa menšej kontrole.
"Hral som o bod, bežal som za loptičkou, ktorá bola jasne mimo hry – ako vidíte na obrázku. Zápas rozhodoval čiarový a hlavný arbiter. Rozhodnutie neprišlo od žiadneho z nich. Takže som okamžite zdvihol ruku, ale rozhodkyňa tvrdila, že to nevidela, čo sa môže stať, ale potom odmietla zísť dole a skontrolovať stopu," napísal hráč číslo 277 na svete v rebríčku ATP.
"Pravidlo ATP hovorí, že môžem odpáliť loptičku po tom, čo sa odrazila od zeme a nezáleží na tom, kam letí. Stále môžem napadnúť rozhodnutie, ak to neovplyvnilo hru, čo som presne urobil zdvihnutím ruky," uviedol ďalej.
Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí.
"Prečo by nemali čeliť žiadnemu tlaku? Pre hráčov môže jedno nesprávne rozhodnutie rozhodnúť zápas alebo dokonca turnaj. Cítim sa beznádejne a mám zlomené srdce, pretože som sa nemohol sám obrániť," vyjadril sa s tým, že čelil trom chýbam v rámci jednej výmeny.
"Neprišlo žiadne rozhodnutie o oute, rozhodkyňa odmietla prísť skontrolovať dopad loptičky a tiež nevidela, že na to apelujem," priblížil Ind.
Na záver pokorne žiadal organizácie ATP a ITF o zmenu, ktorá by hráčom umožnila brániť sa. "Verím, že zápasy by v roku 2026, keď sa dá využiť technológia, nemali závisieť len od rozhodcov. Je mi ľúto, ak som sklamal svojich fanúšikov a podporovateľov," dodal Nagal na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Indický tenista Sumit Nagal prehrával svoj duel proti Čechovi Petrovi Bruncklikovi a napokon ho ani nedohral, keďže ho diskvalifikovali. Aký bol dôvod?
Dvadsaťosemročný hráč ukazoval na zjavný out, no ani čiarový či hlavný rozhodca nič nezahlásili, čo Inda vytočilo. Neskôr sa na sociálnej sieti podelil o svoj príbeh.
Protesty, ktoré vtedy Nagal začal, boli ignorované, situácia sa vyhrotila a následne bol diskvalifikovaný. Potom sa pýtal, prečo by tenisti, ktorí hrajú pre svoje živobytie, mali byť pokutovaní za nerozvážnosť, zatiaľ čo funkcionári čelia oveľa menšej kontrole.
Napadol rozhodnutie
"Hral som o bod, bežal som za loptičkou, ktorá bola jasne mimo hry – ako vidíte na obrázku. Zápas rozhodoval čiarový a hlavný arbiter. Rozhodnutie neprišlo od žiadneho z nich. Takže som okamžite zdvihol ruku, ale rozhodkyňa tvrdila, že to nevidela, čo sa môže stať, ale potom odmietla zísť dole a skontrolovať stopu," napísal hráč číslo 277 na svete v rebríčku ATP.
"Pravidlo ATP hovorí, že môžem odpáliť loptičku po tom, čo sa odrazila od zeme a nezáleží na tom, kam letí. Stále môžem napadnúť rozhodnutie, ak to neovplyvnilo hru, čo som presne urobil zdvihnutím ruky," uviedol ďalej.
Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí.
Mali využiť technológiu
"Prečo by nemali čeliť žiadnemu tlaku? Pre hráčov môže jedno nesprávne rozhodnutie rozhodnúť zápas alebo dokonca turnaj. Cítim sa beznádejne a mám zlomené srdce, pretože som sa nemohol sám obrániť," vyjadril sa s tým, že čelil trom chýbam v rámci jednej výmeny.
"Neprišlo žiadne rozhodnutie o oute, rozhodkyňa odmietla prísť skontrolovať dopad loptičky a tiež nevidela, že na to apelujem," priblížil Ind.
Na záver pokorne žiadal organizácie ATP a ITF o zmenu, ktorá by hráčom umožnila brániť sa. "Verím, že zápasy by v roku 2026, keď sa dá využiť technológia, nemali závisieť len od rozhodcov. Je mi ľúto, ak som sklamal svojich fanúšikov a podporovateľov," dodal Nagal na sociálnej sieti.
Zdroj: SITA.sk - Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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