Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

18. júna 2026

Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO


Tagy: Kritika Rozhodca Rozhodnutie Tenisový turnaj

Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí. Indický tenista ...



Zdieľať
18.6.2026 (SITA.sk) - Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí.


Indický tenista Sumit Nagal prehrával svoj duel proti Čechovi Petrovi Bruncklikovi a napokon ho ani nedohral, keďže ho diskvalifikovali. Aký bol dôvod?

Dvadsaťosemročný hráč ukazoval na zjavný out, no ani čiarový či hlavný rozhodca nič nezahlásili, čo Inda vytočilo. Neskôr sa na sociálnej sieti podelil o svoj príbeh.

Protesty, ktoré vtedy Nagal začal, boli ignorované, situácia sa vyhrotila a následne bol diskvalifikovaný. Potom sa pýtal, prečo by tenisti, ktorí hrajú pre svoje živobytie, mali byť pokutovaní za nerozvážnosť, zatiaľ čo funkcionári čelia oveľa menšej kontrole.

Napadol rozhodnutie


"Hral som o bod, bežal som za loptičkou, ktorá bola jasne mimo hry – ako vidíte na obrázku. Zápas rozhodoval čiarový a hlavný arbiter. Rozhodnutie neprišlo od žiadneho z nich. Takže som okamžite zdvihol ruku, ale rozhodkyňa tvrdila, že to nevidela, čo sa môže stať, ale potom odmietla zísť dole a skontrolovať stopu," napísal hráč číslo 277 na svete v rebríčku ATP.

"Pravidlo ATP hovorí, že môžem odpáliť loptičku po tom, čo sa odrazila od zeme a nezáleží na tom, kam letí. Stále môžem napadnúť rozhodnutie, ak to neovplyvnilo hru, čo som presne urobil zdvihnutím ruky," uviedol ďalej.

Hráči sú podľa Nagala penalizovaní za chyby, ktoré sa stanú vedome alebo nevedome. Tresty sú najmä finančné, no rozhodcovia nemusia vyhrávať zápasy, aby si zarobili viac peňazí.


Mali využiť technológiu


"Prečo by nemali čeliť žiadnemu tlaku? Pre hráčov môže jedno nesprávne rozhodnutie rozhodnúť zápas alebo dokonca turnaj. Cítim sa beznádejne a mám zlomené srdce, pretože som sa nemohol sám obrániť," vyjadril sa s tým, že čelil trom chýbam v rámci jednej výmeny.

"Neprišlo žiadne rozhodnutie o oute, rozhodkyňa odmietla prísť skontrolovať dopad loptičky a tiež nevidela, že na to apelujem," priblížil Ind.

Na záver pokorne žiadal organizácie ATP a ITF o zmenu, ktorá by hráčom umožnila brániť sa. "Verím, že zápasy by v roku 2026, keď sa dá využiť technológia, nemali závisieť len od rozhodcov. Je mi ľúto, ak som sklamal svojich fanúšikov a podporovateľov," dodal Nagal na sociálnej sieti.


Zdroj: SITA.sk - Rozhodcovia nevideli loptičku v oute, tenista sa bránil. Za protesty ho diskvalifikovali, apeluje na zmenu pravidiel ATP – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kritika Rozhodca Rozhodnutie Tenisový turnaj
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Feyenoord Rotterdam má staronového trénera. Kto nahradil Van Persieho?
<< predchádzajúci článok
Pripravili sa na to. Benidorm na španielskom pobreží očakával rekordnú spotrebu piva počas MS 2026

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 