 24hod.sk    Z domova

11. novembra 2025

Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže


Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan absolvoval pracovný rozhovor s predsedom



Zdieľať
65e848a147a04832818741 676x442 11.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan absolvoval pracovný rozhovor s predsedom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Jurajom Beňom, a tiež generálnou tajomníčkou služobného úradu Renátou Kopperovou.


Ako informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová, v rámci rozhovoru sa venovali otázkam týkajúcim sa ústavného princípu ochrany a podpory hospodárskej súťaže v trhovo orientovanej ekonomike SR, ale aj otázkam spojeným s právom na podnikanie v kontexte regulácií a ochrany hospodárskej súťaže.

Obaja predsedovia sa zhodli, že v uvedených oblastiach naďalej pretrváva potreba posilňovania transparentnosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj potreba dôslednej ochrany ústavnosti a zvyšovania právnej istoty," uviedla Ferencová.


Zdroj: SITA.sk - Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hospodárska súťaž hovorkyňa ústavného súdu predseda PMÚ Predseda Ústavného súdu SR Stretnutie Súdy
