Utorok 11.11.2025
Meniny má Martin, Maroš
|Denník - Správy
11. novembra 2025
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže
11.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan absolvoval pracovný rozhovor s predsedom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Jurajom Beňom, a tiež generálnou tajomníčkou služobného úradu Renátou Kopperovou.
Ako informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová, v rámci rozhovoru sa venovali otázkam týkajúcim sa ústavného princípu ochrany a podpory hospodárskej súťaže v trhovo orientovanej ekonomike SR, ale aj otázkam spojeným s právom na podnikanie v kontexte regulácií a ochrany hospodárskej súťaže.
„Obaja predsedovia sa zhodli, že v uvedených oblastiach naďalej pretrváva potreba posilňovania transparentnosti rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci, ako aj potreba dôslednej ochrany ústavnosti a zvyšovania právnej istoty," uviedla Ferencová.
