 Zo zahraničia

11. novembra 2025

Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie


Na zariadenia v ropnej rafinérii Orsk v ruskej Orenburskej oblasti, ktorá leží na rozhraní Európy a Ázie, zaútočila v utorok ukrajinská armáda. Oznámil to ukrajinský generálny štáb ozbrojených síl, informuje ...



oil_refinery_fire_la_69156 676x451 11.11.2025 (SITA.sk) - Na zariadenia v ropnej rafinérii Orsk v ruskej Orenburskej oblasti, ktorá leží na rozhraní Európy a Ázie, zaútočila v utorok ukrajinská armáda. Oznámil to ukrajinský generálny štáb ozbrojených síl, informuje web Ukrajinská pravda.


Na mieste útoku boli hlásené výbuchy a požiar. Predbežné správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z hlavných spracovateľských jednotiek rafinérie, konštatoval generálny štáb Ukrajiny.

Závod vyrába viac ako 30 ropných produktov vrátane benzínu, motorovej nafty, leteckého petroleja a mazacích olejov. Ročná projektovaná rafinačná kapacita závodu je 6,6 milióna ton ropy ročne. Spoločnosť sa podieľa na zásobovaní ruských ruských jednotiek, ktoré okupujú východnú Ukrajinu, uviedol Kyjev.


Zdroj: SITA.sk - Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rafinéria ruské územie Útok vojna na Ukrajine
