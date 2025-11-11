|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 11.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martin, Maroš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. novembra 2025
Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie
Na zariadenia v ropnej rafinérii Orsk v ruskej Orenburskej oblasti, ktorá leží na rozhraní Európy a Ázie, zaútočila v utorok ukrajinská armáda. Oznámil to ukrajinský generálny štáb ozbrojených síl, informuje ...
Zdieľať
11.11.2025 (SITA.sk) - Na zariadenia v ropnej rafinérii Orsk v ruskej Orenburskej oblasti, ktorá leží na rozhraní Európy a Ázie, zaútočila v utorok ukrajinská armáda. Oznámil to ukrajinský generálny štáb ozbrojených síl, informuje web Ukrajinská pravda.
Na mieste útoku boli hlásené výbuchy a požiar. Predbežné správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z hlavných spracovateľských jednotiek rafinérie, konštatoval generálny štáb Ukrajiny.
Závod vyrába viac ako 30 ropných produktov vrátane benzínu, motorovej nafty, leteckého petroleja a mazacích olejov. Ročná projektovaná rafinačná kapacita závodu je 6,6 milióna ton ropy ročne. Spoločnosť sa podieľa na zásobovaní ruských ruských jednotiek, ktoré okupujú východnú Ukrajinu, uviedol Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie © SITA Všetky práva vyhradené.
Na mieste útoku boli hlásené výbuchy a požiar. Predbežné správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z hlavných spracovateľských jednotiek rafinérie, konštatoval generálny štáb Ukrajiny.
Závod vyrába viac ako 30 ropných produktov vrátane benzínu, motorovej nafty, leteckého petroleja a mazacích olejov. Ročná projektovaná rafinačná kapacita závodu je 6,6 milióna ton ropy ročne. Spoločnosť sa podieľa na zásobovaní ruských ruských jednotiek, ktoré okupujú východnú Ukrajinu, uviedol Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže
Fiačan absolvoval rozhovor s predsedom PMÚ Beňom o ochrane a podpory hospodárskej súťaže
<< predchádzajúci článok
Silná imunita začína doma: tieto superpotraviny máte v kuchyni
Silná imunita začína doma: tieto superpotraviny máte v kuchyni