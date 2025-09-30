Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. septembra 2025

Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) novelizácia novelizácia ústavy Ústava SR

Schválená novela Ústavy SR týkajúca sa kultúrno-etických otázok je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum. Pre médiá to v utorok skonštatoval predseda



Zdieľať
fiacan 676x442 30.9.2025 (SITA.sk) - Schválená novela Ústavy SR týkajúca sa kultúrno-etických otázok je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum. Pre médiá to v utorok skonštatoval predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.

Najslabšie chránená ústava


Novela totiž podľa neho rieši problematiku ľudských práv, ako aj vzťahu vnútroštátneho práva a práva Európskej únie. Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.

„Zase sa ukázalo, že naša ústava je najslabšie chránená v rámci nášho európskeho priestoru, pretože na prijatie takejto novely stačí 90 hlasov a inak sa ten legislatívny proces nelíši od bežného legislatívneho procesu. Takže v tomto smere mám výhrady,“ skonštatoval šéf ústavného súd.

Novela v rozpore s medzinárodným právom


Doplnil, že ústava chráni také hodnoty, ako je demokracia alebo právny štát, ale nevie ochrániť samú seba. Spomenul pritom napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa niektorých aktérov menili až 80 percent obsahu pôvodných vládou schválených návrhov.

„Keď cez noc sa hľadajú hlasy, dokonca s účasťou nejakých zahraničných aktérov, takto by asi prijímanie novely ústavy nemalo prebiehať,“ doplnil Fiačan. Predseda ústavného súdu zároveň nechcel komentovať, či je novela v rozpore s medzinárodným právom.

„Lebo by som už hodnotil obsahovú stránku novely a to mi neprináleží,“ povedal Fiačan. Takisto pripomenul, že ústavný súd nemá právomoc skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou.


Zdroj: SITA.sk - Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) novelizácia novelizácia ústavy Ústava SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.
<< predchádzajúci článok
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 