|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2025
Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) novelizácia novelizácia ústavy Ústava SR
Schválená novela Ústavy SR týkajúca sa kultúrno-etických otázok je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum. Pre médiá to v utorok skonštatoval predseda
Zdieľať
30.9.2025 (SITA.sk) - Schválená novela Ústavy SR týkajúca sa kultúrno-etických otázok je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum. Pre médiá to v utorok skonštatoval predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan.
Novela totiž podľa neho rieši problematiku ľudských práv, ako aj vzťahu vnútroštátneho práva a práva Európskej únie. Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.
„Zase sa ukázalo, že naša ústava je najslabšie chránená v rámci nášho európskeho priestoru, pretože na prijatie takejto novely stačí 90 hlasov a inak sa ten legislatívny proces nelíši od bežného legislatívneho procesu. Takže v tomto smere mám výhrady,“ skonštatoval šéf ústavného súd.
Doplnil, že ústava chráni také hodnoty, ako je demokracia alebo právny štát, ale nevie ochrániť samú seba. Spomenul pritom napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa niektorých aktérov menili až 80 percent obsahu pôvodných vládou schválených návrhov.
„Keď cez noc sa hľadajú hlasy, dokonca s účasťou nejakých zahraničných aktérov, takto by asi prijímanie novely ústavy nemalo prebiehať,“ doplnil Fiačan. Predseda ústavného súdu zároveň nechcel komentovať, či je novela v rozpore s medzinárodným právom.
„Lebo by som už hodnotil obsahovú stránku novely a to mi neprináleží,“ povedal Fiačan. Takisto pripomenul, že ústavný súd nemá právomoc skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou.
Zdroj: SITA.sk - Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum © SITA Všetky práva vyhradené.
Najslabšie chránená ústava
Novela totiž podľa neho rieši problematiku ľudských práv, ako aj vzťahu vnútroštátneho práva a práva Európskej únie. Fiačan zároveň vyhlásil, že ho mrzí spôsob prijatia novely, ktorý bol podľa neho nedôstojný.
„Zase sa ukázalo, že naša ústava je najslabšie chránená v rámci nášho európskeho priestoru, pretože na prijatie takejto novely stačí 90 hlasov a inak sa ten legislatívny proces nelíši od bežného legislatívneho procesu. Takže v tomto smere mám výhrady,“ skonštatoval šéf ústavného súd.
Novela v rozpore s medzinárodným právom
Doplnil, že ústava chráni také hodnoty, ako je demokracia alebo právny štát, ale nevie ochrániť samú seba. Spomenul pritom napríklad pozmeňujúce návrhy, ktoré podľa niektorých aktérov menili až 80 percent obsahu pôvodných vládou schválených návrhov.
„Keď cez noc sa hľadajú hlasy, dokonca s účasťou nejakých zahraničných aktérov, takto by asi prijímanie novely ústavy nemalo prebiehať,“ doplnil Fiačan. Predseda ústavného súdu zároveň nechcel komentovať, či je novela v rozpore s medzinárodným právom.
„Lebo by som už hodnotil obsahovú stránku novely a to mi neprináleží,“ povedal Fiačan. Takisto pripomenul, že ústavný súd nemá právomoc skúmať súlad ústavných zákonov s ústavou.
Zdroj: SITA.sk - Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) novelizácia novelizácia ústavy Ústava SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.
Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.
<< predchádzajúci článok
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO