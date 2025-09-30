|

30. septembra 2025
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO
Tagy: bývalá ministerka kultúry generálny tajomník služobného úradu MK SR Letenky Ministerka kultúry SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Spojené štáty americké Vládny špeciál Zahraničná cesta
Letenky za 16-tisíc nikto nekupoval, toľko nestáli. Na tlačovej besede to deklarovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom.
30.9.2025 (SITA.sk) - Letenky za 16-tisíc nikto nekupoval, toľko nestáli. Na tlačovej besede to deklarovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) v súvislosti s letenkami na svoju zahraničnú cestu do Spojených štátov amerických. Ministerka sa nedávno zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey, v USA bol v tom čase aj prezident Peter Pellegrini, ktorý sa zúčastnil na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Zopár dní pred festivalom Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu Petru Demkovú. Z dokumentu s objednávkami rezortu kultúry vyplýva, že letenky stáli dohromady takmer 16-tisíc eur.
Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku aj pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur. Následne Nadácia zverejnila ďalšie informácie, podľa nej Šimkovičovej hovorkyňa uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta.
Slovenská národná strana (SNS) v utorok 23. septembra vyzvala prezidenta Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. Pellegrini vo vyjadrení pre médiá zverejnenom na jeho profile odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný.
"Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey," poznamenal prezident.
"Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi," podotkol Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije Šimkovičovej dcéra.
"Mne sa zdá, ako by len ministerstvo kultúry malo zahraničné cesty, ako by sme len my cestovali," poznamenala Šimkovičová. Dodala, že za dva roky nevidela negatívne články o žiadnom inom ministrovi, kde a za koľko cestoval.
Poukázala na svoju účasť na festivale v New Jersey, kde bola aj vlani, čo podľa jej slov malo veľký ohlas, a teda ju pozvali aj tento rok. Šimkovičová zdôraznila, že kým minulý rok tam nebol nik okrem nej, tento rok sa zúčastnil aj prezident a niekoľko ministrov z iných rezortov.
"O niektorých sa ani nepíše, že tam boli. Vieme z agentúry, ktorá kupuje letenky, že niektorí mali ešte drahšie letenky ako ministerka kultúry," uviedla. O Nadácii Zastavme korupciu sa vyjadrila, že je na výplatnej listine britskej vlády, rovnako ju obvinila, že sa vôbec nevenuje téme dotácií pre rodinných príslušníkov lídra opozície a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku.
Na margo požiadavky na cestu špeciálom s hlavou štátu ministerka uviedla, že ich protokolistka s prezidentskou kanceláriou komunikovala a písomne žiadali o možnosť využiť na cestu vládny špeciál. "Nedostávala sa nám odpoveď, čakali sme na víza. Agentúra, ktorú vybrala pani Milanová mohla kupovať letenky, až keď sme dostali víza, aby sme neplatili zbytočné poplatky," ozrejmila.
V súvislosti s Pellegriniho vyjadreniami o jej programe v USA uviedla, že si nedovolí kritizovať agendu svojich kolegov. Následne apelovala aj na svojich ministerských kolegov, aby prípadne zverejnili ceny svojich leteniek. Akcentovala tiež, že jej rezort za dva roky nikdy nevyužil vládny špeciál, rovnako prízvukovala, že na služobné cesty chodí s jedným človekom, ktorý zastáva viacero funkcií. To, či navštívila svoju dcéru ministerka komentovať nechcela.
"Do Ameriky som sa odviezla za svojou agendou, vtedy tam bol tento program, ktorý som absolvovala. To, že som popri tom vyriešila aj niečo iné, veď hovoríte vy o uhlíkovej stope, tak prečo by som mala dvakrát merať tú cestu, keď tam idem niečo vyriešiť. Program, ktorý bol financovaný z mojej peňaženky, je niečo, čo sa vás určite netýka," reagovala na novinárske otázky. V súvislosti so svojim programom uviedla, že mala stretnutie s americkými Slovákmi, založili klub žien, kde prevzala patronát. Diskutovali aj o kultúre či vzdelávaní detí, a o tom, ako im s tým pomôcť.
Generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala priblížil, že majú vyčíslené zahraničné cesty za ostatné dva roky. "Môžem vás ubezpečiť, že sme určite na konci toho rebríčka ústrednej štátnej správy," zdôraznil. Zopakoval ministerkine vyjadrenia o tom, že nikdy nevyužili letku ministerstva vnútra, nepovažujú to za účelné.
"Tu by som možno obrátil vašu pozornosť na to, ako sa využíva letka ministerstva vnútra," povedal prítomným médiám a spytoval sa, prečo kancelária prezidenta pri zahraničných cestách neberie na palubu ministrov, ale iné osoby. Poznamenal, že rozumie, že rezort kultúry je vďačným objektom na prekrývanie iných tém.
V úvode tlačovej besedy skritizovala bývalú ministerku kultúry Natáliu Milanovú (Hnutie Slovensko). Tá podľa nej využíva infozákon na to, aby sa cez rôzne fiktívne osoby minimálne na týždennej, temer už na dennej báze, pýtala na otázky, ktoré Šimkovičová nazvala absurdnými. Dodala, že ich časovo zaťažujú a nemôžu sa tak venovať ďalším témam. Milanovú nazvala neviditeľnou ministerkou. "To, čo tu po nej zostalo, všetko musíme riešiť my," vravela ďalej.
Následne uviedla, že zasielajú do médií tlačové správy, ktoré sa ale podľa Šimkovičovej nie vždy objavia v médiách, prípadne nie v takom znení, ako ich zaslali. Zdôraznila, že tlačová beseda nie je o tom, aby sa nejako vyviňovali. "Za nás hovoria naše výsledky, plníme programové vyhlásenie vlády," prízvukovala.
Spomenula kauzy pod Milanovej vedením, napríklad výber vedenia Divadla Nová scéna, taktiež opravu Spišského hradu či Krásnej Hôrky. Kritike podrobila aj poslankyne hnutia Progresívne Slovensko Danu Kleinert i Zoru Jaurovú. Dotkla sa aj témy dotácie pre matku lídra PS Martu Šimečkovú, ktorú premiér Robert Fico (Smer-SD) nedávno obvinil zo subvenčného podvodu. Téma leteniek je podľa nej spôsobom, ako to prekryť.
Machala sa pripojil ku kritike bývalej ministerky Milanovej. To, že ich kritizuje podľa neho značí, že na rozdiel od nej pracujú. Rovnako sa venoval aj kauze Šimečkovej matky a dotáciám počas pandémie COVID-19. Dotácie podľa jeho slov preverujú, taktiež skúmajú aj ďalšie kroky ich predchodcov. Zdôraznil, že nemajú krvavé oči a nejde im o pomstu, no ak bol porušený zákon, vyvodia konzekvencie.
"MK SR za dva roky vyhodilo do vzduchu 26,1 milióna eur. Nevieme načo, nevieme prečo, nikto poriadne neskontroloval účely," vravel Machala a dodal, že i to je dôvod konsolidačných opatrení a nie letenky pre ministerku.
Rovnako uviedol, že v lietadle smerom zo Spojených štátov letel aj ďalší člen vlády, a tiež rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. "Je zaujímavé, že prezident susedného štátu môže letieť komerčnou linkou a náš prezident letí špeciálom a nezoberie doňho ani vlastných ministrov," poznamenal Machala.
Zdroj: SITA.sk - Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
