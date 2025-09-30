|
Utorok 30.9.2025
Meniny má Jarolím
30. septembra 2025
Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.
Na tlačovke to oznámil sám, hoci ráno povedal, že svoje stanovisko dá po boku Igora Matoviča.
„Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň požiadam o ukončenie členstva v hnutí Slovensko,“ povedal Krajčí. „Robím to s ťažkým srdcom.“
Poslanecký mandát Krajčí podľa vlastných slov zložiť nemieni. Krajčí sa ospravedlnil občanom a voličom za to, že v piatok hlasoval inak, ako predtým deklaroval a zdôraznil, že sa rozhodol slobodne a na základe vlastného svedomia.
Za vládnu novelu ústavy hlasoval okrem Krajčího aj Rastislav Krátky (Slovensko), ten je však chorý a jeho budúcnosť nie je jasná.
