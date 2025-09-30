Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

30. septembra 2025

Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.



Na tlačovke to oznámil sám, hoci ráno povedal, že svoje stanovisko dá po boku Igora Matoviča.



Marek Krajčí dobrovoľne odchádza z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ aj z hnutia Slovensko po tom, čo hlasoval za vládnu novelu ústavy.

 

„Dnes požiadam o ukončenie členstva v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí, KÚ a zároveň požiadam o ukončenie členstva v hnutí Slovensko,“ povedal Krajčí. „Robím to s ťažkým srdcom.“

Poslanecký mandát Krajčí podľa vlastných slov zložiť nemieni. Krajčí sa ospravedlnil občanom a voličom za to, že v piatok hlasoval inak, ako predtým deklaroval a zdôraznil, že sa rozhodol slobodne a na základe vlastného svedomia.

Za vládnu novelu ústavy hlasoval okrem Krajčího aj Rastislav Krátky (Slovensko), ten je však chorý a jeho budúcnosť nie je jasná.

správu budeme aktualizovať


Súvisiace články:


 Pre Boha nie je problém použiť aj Roberta Fica na to, aby sa presadilo dobro, vysvetľuje Marek Krajčí svoju podporu pre novelu ústavy. (30. 9. 2025)
 Novela ústavy sa už nikdy nezbaví nálepky kontroverznosti, uviedla exprezidentka Čaputová (27. 9. 2025)
 Fico pri novele ústavy zasial rozkol do opozície, hlasovanie Krajčího a Krátkeho je podľa politológa prekvapením (26. 9. 2025)
 Fico považuje schválenie zmien ústavy za úspech, pred hlasovaním mal telefonáty s vplyvnými ľuďmi – VIDEO (26. 9. 2025)
 Matovič hovorí o zrade od vlastných poslancov, o podporení novely ústavy sa dozvedel len pár minút pred hlasovaním (26. 9. 2025)
 Šimečka vyhlásil, že Matovičovo hnutie zradilo opozíciu, po hlasovaní o ústave je spolupráca s ním nemožná – FOTO (26. 9. 2025)
 Marek Krajčí pripustil, že spolu s Rastislavom Krátkym sa vzdajú mandátov, no obaja chcú pokračovať v poslaneckom klube Slovensko, Za ľudí a KÚ. (26. 9. 2025)
 Slovensko ukázalo, že zvíťazili zdravý rozum a hodnoty. SNS ďakuje každému poslancovi za schválenie zmeny ústavy (26. 9. 2025)
 Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe (26. 9. 2025)
 PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu. (26. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
Matovič odmieta „bludy“ o kúpených poslancoch či tajnej dohode s Ficom. Opozícii radí, aby sa pozrela do zrkadla
<< predchádzajúci článok
Fiačan: Schválená novela ústavy je presne ten prípad, ktorý by si možno vyžadoval referendum

