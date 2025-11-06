|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
|Denník - Správy
06. novembra 2025
Fiala podal demisiu, vo funkcii zostane zhruba do Vianoc, Babiša brzdí Turek
Česká vláda vo štvrtok podala demisiu. Oznámila to po svojom prvom zasadaní po ustanovujúcej schôdzi Snemovne tak, ako ho to ukladá zákon. Vládnuť bude do vymenovania nového kabinetu. Informuje o tom web
6.11.2025 (SITA.sk) - Česká vláda vo štvrtok podala demisiu. Oznámila to po svojom prvom zasadaní po ustanovujúcej schôdzi Snemovne tak, ako ho to ukladá zákon. Vládnuť bude do vymenovania nového kabinetu. Informuje o tom web TN.cz.
„Som presvedčený, že sme všetkými skúškami prešli so cťou. Všetky dáta ukazujú, že Českú republiku odovzdávame v lepšej kondícii, než v akej sme ju pred štyrmi rokmi prevzali," zhodnotil pôsobenie svojej vlády premiér Petr Fiala (ODS).
Novú vládu zostavuje predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Menný zoznam ministrov by chcel odovzdať hlave štátu najneskôr na konci novembra. Babiš už skôr uviedol, že by chcel mať všetko hotové do polovice decembra. Novú vládu zostavuje s krajne pravicovou stranou Sloboda s priama demokracia (SPD) a s pravicovými populistami Motoristi.
„Napodiv sa do vlády veľmi nehrnie," povedal o postupe Babiša politológ z Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity Jozef Mlejnek. „Myslím, že to odráža personálny problém najmä s Filipom Turkom (kandidát Motoristov na ministra zahraničia)," dodal Mlejnek.
