Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 6.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Renáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. novembra 2025

Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Majerský Smeru-SD. Cieľom KDH ostáva aj naďalej demokratická výmena Fica


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky

Kresťanskí demokrati sa nenechajú zastrašiť Smerom-SD, trvajú na tom, že aktuálna vláda je najhoršou vládou, akú kedy



Zdieľať
6720c4121b4ca715390049 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati sa nenechajú zastrašiť Smerom-SD, trvajú na tom, že aktuálna vláda je najhoršou vládou, akú kedy Robert Fico (Smer-SD) mal. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak reagovalo na vyjadrenia strany Smer-SD. Tá v tlačovej správe napísala, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko.

Zničujúce objatie


„Pani Miriam Lexmannová ústami svojho manžela Milana Majerského oznámila, že KDH nepôjde nikdy do vlády so Smerom, a teda uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ vyhlásila strana Smer-SD.

Súčasne doplnila, že sa kresťanským demokratom nikdy nepodarí presadiť ani zlomok toho, čo dosiahli v spolupráci so stranou Smer-SD, keď budú v „zničujúcom objatí s najhoršími nepriateľmi kresťanských a Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií“.

Demokratická výmena Roberta Fica


„Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava!“ uzavrel Smer-SD. Predseda Kresťanských demokratov Milan Majerský na slová Smeru zareagovali s tým, že KDH je suverénna strana, ktorá v historických chvíľach vždy stála na správnej strane dejín.

„Posunuli sme Slovensko míľovými krokmi k väčšej prosperite. Vždy sme sa zachovali tak, že sme naše hodnoty nezradili a nikdy sme neboli vo vláde so Smerom,“ uviedol Majerský a zdôraznil, že cieľom KDH je demokraticky vymeniť Roberta Fica. Podčiarkol, že hnutie je pripravené od prvého dňa vo vláde zlepšovať život rodinám, oživiť zdevastované zdravotníctvo, priniesť spravodlivosť a zastaviť systém „našich ľudí“.

Snaží sa prekryť svoju neschopnosť


„Rozumiem, prečo sú Fico a Smer nervózni. Ich vlády vždy všetko prejedli, rozbili dôveru v štát a nechali Slovensko prešľapovať na mieste. Táto aktuálna vláda je tá najhoršia, ktorú kedy Robert Fico mal, a dobre vie, že nemá silu nič presadiť. Opäť šíri len nenávisť a snaží sa prekryť svoju neschopnosť,“ vyhlásil Majerský s odkazom, že sa nenechajú zastrašiť.

Posledný útok Smeru podľa neho potvrdzuje, že sa členovia KDH rozhodli správne, keď vylúčili vládu so Smerom. „Zostaneme pokojnou, rozvážnou silou, ktorá pracuje pre všetkých a nielen pre par vyvolených,“ uzavrel Majerský.


Zdroj: SITA.sk - Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Majerský Smeru-SD. Cieľom KDH ostáva aj naďalej demokratická výmena Fica © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo cestovného ruchu a športu a TIPOS podporia športové aktivity seniorov vo všetkých krajoch Slovenska
<< predchádzajúci článok
Fiala podal demisiu, vo funkcii zostane zhruba do Vianoc, Babiša brzdí Turek

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 