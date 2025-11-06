|
06. novembra 2025
Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Majerský Smeru-SD. Cieľom KDH ostáva aj naďalej demokratická výmena Fica
Kresťanskí demokrati sa nenechajú zastrašiť Smerom-SD, trvajú na tom, že aktuálna vláda je najhoršou vládou, akú kedy
Zdieľať
6.11.2025 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati sa nenechajú zastrašiť Smerom-SD, trvajú na tom, že aktuálna vláda je najhoršou vládou, akú kedy Robert Fico (Smer-SD) mal. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tak reagovalo na vyjadrenia strany Smer-SD. Tá v tlačovej správe napísala, že KDH si vybralo Progresívne Slovensko.
„Pani Miriam Lexmannová ústami svojho manžela Milana Majerského oznámila, že KDH nepôjde nikdy do vlády so Smerom, a teda uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ vyhlásila strana Smer-SD.
Súčasne doplnila, že sa kresťanským demokratom nikdy nepodarí presadiť ani zlomok toho, čo dosiahli v spolupráci so stranou Smer-SD, keď budú v „zničujúcom objatí s najhoršími nepriateľmi kresťanských a Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií“.
„Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava!“ uzavrel Smer-SD. Predseda Kresťanských demokratov Milan Majerský na slová Smeru zareagovali s tým, že KDH je suverénna strana, ktorá v historických chvíľach vždy stála na správnej strane dejín.
„Posunuli sme Slovensko míľovými krokmi k väčšej prosperite. Vždy sme sa zachovali tak, že sme naše hodnoty nezradili a nikdy sme neboli vo vláde so Smerom,“ uviedol Majerský a zdôraznil, že cieľom KDH je demokraticky vymeniť Roberta Fica. Podčiarkol, že hnutie je pripravené od prvého dňa vo vláde zlepšovať život rodinám, oživiť zdevastované zdravotníctvo, priniesť spravodlivosť a zastaviť systém „našich ľudí“.
„Rozumiem, prečo sú Fico a Smer nervózni. Ich vlády vždy všetko prejedli, rozbili dôveru v štát a nechali Slovensko prešľapovať na mieste. Táto aktuálna vláda je tá najhoršia, ktorú kedy Robert Fico mal, a dobre vie, že nemá silu nič presadiť. Opäť šíri len nenávisť a snaží sa prekryť svoju neschopnosť,“ vyhlásil Majerský s odkazom, že sa nenechajú zastrašiť.
Posledný útok Smeru podľa neho potvrdzuje, že sa členovia KDH rozhodli správne, keď vylúčili vládu so Smerom. „Zostaneme pokojnou, rozvážnou silou, ktorá pracuje pre všetkých a nielen pre par vyvolených,“ uzavrel Majerský.
Zničujúce objatie
„Pani Miriam Lexmannová ústami svojho manžela Milana Majerského oznámila, že KDH nepôjde nikdy do vlády so Smerom, a teda uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ vyhlásila strana Smer-SD.
Súčasne doplnila, že sa kresťanským demokratom nikdy nepodarí presadiť ani zlomok toho, čo dosiahli v spolupráci so stranou Smer-SD, keď budú v „zničujúcom objatí s najhoršími nepriateľmi kresťanských a Slovákmi široko uznávaných hodnôt a historických tradícií“.
Demokratická výmena Roberta Fica
„Už sa tešíme, ako bude KDH riešiť výhradu vo svedomí s Progresívnym Slovenskom, to bude veľká zábava!“ uzavrel Smer-SD. Predseda Kresťanských demokratov Milan Majerský na slová Smeru zareagovali s tým, že KDH je suverénna strana, ktorá v historických chvíľach vždy stála na správnej strane dejín.
„Posunuli sme Slovensko míľovými krokmi k väčšej prosperite. Vždy sme sa zachovali tak, že sme naše hodnoty nezradili a nikdy sme neboli vo vláde so Smerom,“ uviedol Majerský a zdôraznil, že cieľom KDH je demokraticky vymeniť Roberta Fica. Podčiarkol, že hnutie je pripravené od prvého dňa vo vláde zlepšovať život rodinám, oživiť zdevastované zdravotníctvo, priniesť spravodlivosť a zastaviť systém „našich ľudí“.
Snaží sa prekryť svoju neschopnosť
„Rozumiem, prečo sú Fico a Smer nervózni. Ich vlády vždy všetko prejedli, rozbili dôveru v štát a nechali Slovensko prešľapovať na mieste. Táto aktuálna vláda je tá najhoršia, ktorú kedy Robert Fico mal, a dobre vie, že nemá silu nič presadiť. Opäť šíri len nenávisť a snaží sa prekryť svoju neschopnosť,“ vyhlásil Majerský s odkazom, že sa nenechajú zastrašiť.
Posledný útok Smeru podľa neho potvrdzuje, že sa členovia KDH rozhodli správne, keď vylúčili vládu so Smerom. „Zostaneme pokojnou, rozvážnou silou, ktorá pracuje pre všetkých a nielen pre par vyvolených,“ uzavrel Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Nenecháme sa zastrašiť, odkazuje Majerský Smeru-SD. Cieľom KDH ostáva aj naďalej demokratická výmena Fica © SITA Všetky práva vyhradené.
