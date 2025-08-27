|
Streda 27.8.2025
Meniny má Silvia
27. augusta 2025
Fica šokuje, čo produkujú v médiách. Opäť poprel zámer zvyšovania DPH a zastal sa aj Kotlára – VIDEO
"Nikdy nepripustím žiadne tlaky na odvolanie Petra Kotlára," vyjadril sa predseda vlády SR Robert Fico (
27.8.2025 (SITA.sk) - "Nikdy nepripustím žiadne tlaky na odvolanie Petra Kotlára," vyjadril sa predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na adresu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19. Premiér tak reagoval na novinárske otázky na tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády v Senici.
Tie sa týkali analýzy vakcín od Slovenskej akadémie vied, ktorej predloženie avizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Fico taktiež uviedol, že na rokovaní vlády nebola analýza vakcín témou.
"Nechcem zaťažovať výjazdové rokovania vlády témami, ktoré nemajú nič spoločné s rokovaním ohľadne správy," vyjadril sa predseda vlády s tým, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Peter Kotlár je "čestný človek a veľký bojovník". Poznamenal, že by si želal, aby všetci členovia vlády boli takí bojovníci ako Kotlár. Správou sa podľa neho budú zaoberať na ďalších rokovaniach vlády.
Fico pri ďalších otázkach zdôraznil, že SAV nie je certifikovaná ako znalec. Dodal ale, že na Slovensku nie je nik iný, kto by takúto analýzu vedel vykonať. Na média apeloval, aby Kotlára nechali, opäť zdôraznil, že je to slušný a čestný človek a on sám mu v mnohých veciach fandí. Následne sa novinára spýtal, či vie, koľko ľudí zomrelo po očkovaní, dodal, že to nechcú povedať, lebo "sú kŕmení reklamou z farmafiriem".
"Keby ste boli frajeri, tak povyťahujete všetky medzinárodné analýzy, aby ste povedali, čo všetko očkovanie spôsobilo na zdravotnom stave ľudí. Len to neurobíte, nikdy," povedal predseda vlády. Na margo vyjadrení predstaviteľov Hlasu na Kotlárovu adresu Fico poznamenal, že by sa "mali skôr zamyslieť, čo povystrájali s tendrom na záchranky".
Kotlár podľa neho nie je problém, za problematické považuje COVID nákupy či očkovanie experimentálnymi látkami. "Kotlár má moju plnú podporu. Bodka. Cez moju mŕtvolu, neexistuje," uviedol premiér k prípadnému odvolaniu Kotlára z postu splnomocnenca.
Fica sa médiá pýtali aj na pripravované konsolidačné opatrenia. Premiér opakovane poprel, že by sa mala zvyšovať daň z pridanej hodnoty. Rovnako uviedol, že dotknutý nebude ani príspevok do druhého piliera dôchodkového sporenia.
Fico povedal, že ho šokuje, čo produkujú v médiách. "Najviac sa mi 'páči', že si vymyslíte nejakú blbosť, akože ideme zvyšovať DPH na 25 percent, a všetci z toho žijete tri týždne," vyjadril sa. Dodal, že odmieta tieto "hry, ktoré hráte všetci spolu s Progresívnym Slovenskom".
Prízvukoval tiež, že návrh na zvyšovanie DPH nikdy nebol na stole a nie je predmetom rokovania koaličnej rady, ktorá by najbližšie mala zasadať vo štvrtok 28. augusta. Fico ozrejmil, že v súčasnosti diskutujú najmä o tom, ako sa bude na konsolidácii podieľať samotný štát.
Zdôraznil tiež, že odmieta rôzne návrhy na znižovanie dôchodkov. "Máme už sumu opatrení, ktorá nám zabezpečuje určitý objem finančných prostriedkov. Tie sú dohodnuté," priblížil. Termíny sú podľa neho v poriadku. Opakovane zdôraznil, že už majú dohodnutý zoznam opatrení, diskusia sa týka najmä podielu štátu na konsolidácii. "Ja tvrdím, že by mal byť veľký," dodal.
Premiér tiež skonštatoval, že príprava výjazdového rokovania vlády je náročný projekt. Priblížil, že na mesačnej báze špecializovaný tím kontaktuje vybraný región, pripravuje uznesenie smerujúce k zlepšeniu sociálnej a hospodárskej situácie, a tiež sa pripravujú návrhy projektov, ktoré vláda pomôže zafinancovať. Fico je tiež naklonený myšlienke, aby sa takéto rokovania konali každý mesiac, vždy v inom regióne.
Avizoval, že vo výjazdových rokovaniach budú pokračovať. Vyzdvihol efektivitu toho, že na rokovaniach sa stretávajú s primátormi i starostami. Senica a Skalica sú podľa jeho názoru mestá, ktoré prešli náročnou transformáciou, a v súčasnosti sa tešia nízkej miere nezamestnanosti. Tá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni do troch percent, v oboch okresoch, čo je omnoho menej než celoslovenský priemer.
"Nechávame tu viac ako dva milióny eur na drobné projekty, ale to sú len peniaze, o ktorých sme rozhodli dnes na rokovaní vlády," uviedol. Prostriedky budú smerovať do mnohých projektov, ide napríklad o obnovy chodníkov či modernizácie mestskej infraštruktúry.
Zdroj: SITA.sk - Fica šokuje, čo produkujú v médiách. Opäť poprel zámer zvyšovania DPH a zastal sa aj Kotlára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: DPH daň z pridanej hodnoty konsolidácia verejných financií Minister zdravotníctva SR Premiér Slovenskej republiky Splnomocnenec vlády pre prešetrenie pandémie COVID-19 vakcíny Výjazdové rokovanie vlády
