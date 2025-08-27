Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. augusta 2025

Samit Putina so Zelenským nebude skoro, vyhlásil Kremeľ


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

Moskva nebude verejne diskutovať o podrobnostiach toho, ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ zároveň v stredu odmietol myšlienku, že sa čoskoro ...



Zdieľať
russia_victory_day_06356 4 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Moskva nebude verejne diskutovať o podrobnostiach toho, ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ zároveň v stredu odmietol myšlienku, že sa čoskoro uskutoční samit medzi ruským vládcom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.


„Akýkoľvek kontakt na vysokej alebo najvyššej úrovni musí byť dobre pripravený, aby bol efektívny,“ povedal Peskov novinárom.

Kremeľ ďalej vyhlásil, že je proti tomu, aby európske krajiny vysielali mierové jednotky na Ukrajinu. „Takéto diskusie vnímame negatívne,“ povedal Peskov. Dodal, že snaha Ruska zabrániť krajinám NATO vo vojenskej prítomnosti na Ukrajine bola jedným z počiatočných dôvodov konfliktu, ktorý Moskva odštartovala vo februári 2022.


Zdroj: SITA.sk - Samit Putina so Zelenským nebude skoro, vyhlásil Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fica šokuje, čo produkujú v médiách. Opäť poprel zámer zvyšovania DPH a zastal sa aj Kotlára – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Odsúdený člen piťovcov Baričiak dostal nižší trest, do väzenia už nepôjde

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 