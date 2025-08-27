|
Streda 27.8.2025
Meniny má Silvia
|Denník - Správy
27. augusta 2025
Samit Putina so Zelenským nebude skoro, vyhlásil Kremeľ
Moskva nebude verejne diskutovať o podrobnostiach toho, ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ zároveň v stredu odmietol myšlienku, že sa čoskoro ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Moskva nebude verejne diskutovať o podrobnostiach toho, ako by mohli vyzerať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kremeľ zároveň v stredu odmietol myšlienku, že sa čoskoro uskutoční samit medzi ruským vládcom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Akýkoľvek kontakt na vysokej alebo najvyššej úrovni musí byť dobre pripravený, aby bol efektívny,“ povedal Peskov novinárom.
Kremeľ ďalej vyhlásil, že je proti tomu, aby európske krajiny vysielali mierové jednotky na Ukrajinu. „Takéto diskusie vnímame negatívne,“ povedal Peskov. Dodal, že snaha Ruska zabrániť krajinám NATO vo vojenskej prítomnosti na Ukrajine bola jedným z počiatočných dôvodov konfliktu, ktorý Moskva odštartovala vo februári 2022.
Zdroj: SITA.sk - Samit Putina so Zelenským nebude skoro, vyhlásil Kremeľ © SITA Všetky práva vyhradené.
