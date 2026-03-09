|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Františka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. marca 2026
Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) aj premiér Robert Fico ...
Zdieľať
9.3.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) aj premiér Robert Fico (Smer-SD) sa stretli s ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom.
Na spoločnom rokovaní si vymenili aktuálne informácie o krízovej situácii na Blízkom východe. Blanárov rezortný kolega ich tiež podrobne informoval o vývoji. Slovenskí predstavitelia mu za SR vyjadrili solidaritu v súvislosti s útokmi Iránu na SAE.
„Nášho partnera sme zároveň požiadali o možnosť spolupráce pri evakuácii občanov SR, ktorí uviazli na Blízkom východe. Minister zahraničných vecí SAE prisľúbil Slovensku pomoc a v súčasnosti prebieha aktívna komunikácia medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi, kde hľadáme konkrétne možnosti, ako zvýšiť naše evakuačné kapacity, napríklad aj prostredníctvom veľkokapacitných lietadiel SAE. Ostávame tak v kontakte pri riešení detailov, ako riešiť evakuáciu spoločne, aby sme zabezpečili čo najskorší návrat občanov SR do bezpečia na Slovensko,” uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Blanár svojho kolegu tiež informoval, že prvý repatriačný let SR z Dubaja sa uskutoční v utorok 10. marca, ak to dovolí bezpečnostná situácia. „Dnešné rokovanie potvrdilo, že Slovenská republika a Spojené arabské emiráty sú stabilnými partnermi a ako sme zdôraznili, naše dobré vzťahy chceme ďalej rozvíjať súčasne v investičnej spolupráci, jadrovej energetike, obrannom priemysle či cestovnom ruchu,“ dodal Blanár.
Slovenský rezort diplomacie v súčinnosti s rezortmi obrany a vnútra intenzívne pracuje na organizácii ďalších nevyhnutných letov. „Slovenská diplomacia upozorňuje, aby sa v prípade pobytu v zahraničí občania SR registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let,” uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Doplnili, že slovenskí občania v núdzi môžu kontaktovať aj Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach. „Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou,” dodali.
Ako informovali z Úradu vlády SR, témou stretnutia slovenského premiéra Fica a šejka Abdullaha bin Zayeda Al Nahyana boli najmä aktuálna situácia na Blízkom východe a pomoc slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú aj v SAE. Robert Fico poďakoval SAE za doterajšiu pomoc pri organizácii evakuovania našich občanov z regiónu.
„Privítal som otvorenosť Spojených arabských emirátov pri zabezpečovaní evakuácií slovenských občanov prostredníctvom lietadiel Spojených arabských emirátov s možnosťou priamych letov medzi Bratislavou a Dubajom,“ uviedol premiér a krajine vyjadril plnú solidaritu v súvislosti s opakovanými raketovými útokmi z Iránu.
„Rokovanie na úrade vlády bolo tiež o bilaterálnej spolupráci a investičných projektoch. Minister zahraničných vecí SAE prejavil osobitný záujem o spoluprácu v jadrovej energetike. Premiér Robert Fico ocenil aktivity Emirátov v regióne, ktoré sú dôležitým stabilizačným faktorom, a prisľúbil tiež súčinnosť Slovenskej republiky pri rokovaniach o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami Perzského zálivu - Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,” uviedli z úradu vlády. Predseda slovenskej vlády tiež adresoval pozvanie na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pre prezidenta SAE. Na stretnutí boli okrem Fica a Blanára prítomní aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák a štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na spoločnom rokovaní si vymenili aktuálne informácie o krízovej situácii na Blízkom východe. Blanárov rezortný kolega ich tiež podrobne informoval o vývoji. Slovenskí predstavitelia mu za SR vyjadrili solidaritu v súvislosti s útokmi Iránu na SAE.
Slovensko požiadalo o pomoc
„Nášho partnera sme zároveň požiadali o možnosť spolupráce pri evakuácii občanov SR, ktorí uviazli na Blízkom východe. Minister zahraničných vecí SAE prisľúbil Slovensku pomoc a v súčasnosti prebieha aktívna komunikácia medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi, kde hľadáme konkrétne možnosti, ako zvýšiť naše evakuačné kapacity, napríklad aj prostredníctvom veľkokapacitných lietadiel SAE. Ostávame tak v kontakte pri riešení detailov, ako riešiť evakuáciu spoločne, aby sme zabezpečili čo najskorší návrat občanov SR do bezpečia na Slovensko,” uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Blanár svojho kolegu tiež informoval, že prvý repatriačný let SR z Dubaja sa uskutoční v utorok 10. marca, ak to dovolí bezpečnostná situácia. „Dnešné rokovanie potvrdilo, že Slovenská republika a Spojené arabské emiráty sú stabilnými partnermi a ako sme zdôraznili, naše dobré vzťahy chceme ďalej rozvíjať súčasne v investičnej spolupráci, jadrovej energetike, obrannom priemysle či cestovnom ruchu,“ dodal Blanár.
Ministerstvo pracuje na ďalších letoch
Slovenský rezort diplomacie v súčinnosti s rezortmi obrany a vnútra intenzívne pracuje na organizácii ďalších nevyhnutných letov. „Slovenská diplomacia upozorňuje, aby sa v prípade pobytu v zahraničí občania SR registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let,” uviedli z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Doplnili, že slovenskí občania v núdzi môžu kontaktovať aj Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978, linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach. „Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou,” dodali.
Premiér rokoval aj o spolupráci a investíciách
Ako informovali z Úradu vlády SR, témou stretnutia slovenského premiéra Fica a šejka Abdullaha bin Zayeda Al Nahyana boli najmä aktuálna situácia na Blízkom východe a pomoc slovenským občanom, ktorí sa nachádzajú aj v SAE. Robert Fico poďakoval SAE za doterajšiu pomoc pri organizácii evakuovania našich občanov z regiónu.
„Privítal som otvorenosť Spojených arabských emirátov pri zabezpečovaní evakuácií slovenských občanov prostredníctvom lietadiel Spojených arabských emirátov s možnosťou priamych letov medzi Bratislavou a Dubajom,“ uviedol premiér a krajine vyjadril plnú solidaritu v súvislosti s opakovanými raketovými útokmi z Iránu.
„Rokovanie na úrade vlády bolo tiež o bilaterálnej spolupráci a investičných projektoch. Minister zahraničných vecí SAE prejavil osobitný záujem o spoluprácu v jadrovej energetike. Premiér Robert Fico ocenil aktivity Emirátov v regióne, ktoré sú dôležitým stabilizačným faktorom, a prisľúbil tiež súčinnosť Slovenskej republiky pri rokovaniach o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a krajinami Perzského zálivu - Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive,” uviedli z úradu vlády. Predseda slovenskej vlády tiež adresoval pozvanie na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky pre prezidenta SAE. Na stretnutí boli okrem Fica a Blanára prítomní aj podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák a štátny tajomník rezortu zahraničia Marek Eštok.
Zdroj: SITA.sk - Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kočner na súde povedal, že si nikdy neobjednal žiadnu vraždu. Články Kuciaka ho nijakým spôsobom nezaujímali
Kočner na súde povedal, že si nikdy neobjednal žiadnu vraždu. Články Kuciaka ho nijakým spôsobom nezaujímali