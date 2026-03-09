Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Františka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. marca 2026

V zásahu Úradu inšpekčnej služby v kauze čurillovcov je viacero nejasností, Remišová podáva trestné oznámenie


Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Kajucnik Policajná inšpekcia Predsedníčka strany Za ľudí Trestný poriadok

V súvislosti s minulotýždňovým zásahom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v kauze Kajúcnik, v rámci ktorého zadržali aj ...



Zdieľať
4o8a0546 676x451 9.3.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s minulotýždňovým zásahom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v kauze Kajúcnik, v rámci ktorého zadržali aj prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka, existuje podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej viacero nejasností.

Trestné oznámenie


Generálna prokuratúra by tieto nejasnosti mala podľa nej dôsledne preskúmať, a preto podáva trestné oznámenie. Podľa poslankyne je mimoriadne podozrivé, že zásah voči prokurátorovi prebehol priamo v budove generálnej prokuratúry, hoci pre Šúreka nenavrhovali väzbu a na výsluch ho mohli kedykoľvek predvolať.

„Prečo sa rozhodlo komando z policajnej inšpekcie zadržať ho priamo v sídle generálnej prokuratúry, v práci, pred očami kolegov? Ak by chcel niekto demonštrovať silu a nebodaj dokonca zastrašovať prokurátorov, ktorí dozorujú kľúčové stíhania aj ľudí blízkych vládnej koalícii, nevyzeralo by to inak,“ vyhlásila Remišová. Je podľa nej naďalej otázkou, či o tomto zákroku vedelo vedenie generálnej prokuratúry, a teda generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Ak o zásahu vedel a policajtov do budovy pustili s jeho vedomím, mal by verejnosti vysvetliť, prečo takýto teatrálny zásah povolil. Ak ale o tom nevedel, ide o útok na samotnú inštitúciu prokuratúry. Podľa ústavy prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu,“ zdôraznila Remišová s tým, že „ak do budovy prokuratúry vbehnú policajti z pochybného policajného útvaru, behajú tam bez súhlasu a vedomia generálneho prokurátora a zadržia jedného z prokurátorov, tak je to demonštrácia sily“.

Nezákonné konanie


Podľa poslankyne mohlo ísť aj o porušenie zákona. „Ako má občan dôverovať prokuratúre, keď môže do jej sídla len tak nabehnúť nejaké komando? Ako chráni prokuratúra práva občanov, keď nevie chrániť ani samu seba?“ dodala Remišová.

Doposiaľ nie je podľa poslankyne jasné, či mohli policajti inšpekcie do budovy len tak vstúpiť a či boli splnené zákonné podmienky. Ak tomu tak nebolo, mohlo podľa jej slov ísť o nezákonné konanie, ktoré by mala prokuratúra vyšetriť, a to aj v záujme vlastnej dôveryhodnosti.

Minimálne by mala prokuratúra podľa Remišovej odpovedať verejnosti na otázky, ako to skutočne s týmto zásahom bolo. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin upozornil, že na to, aby policajti inšpekcie vôbec mohli vstúpiť do budovy generálnej prokuratúry, mali postupovať v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Ten totiž hovorí o potrebe písomného príkazu sudcu.

„Donedávna stačil na takýto úkon, prehliadku nebytových priestorov, príkaz prokurátora. Upozorňujem, že v rámci známej mafiánskej novely zákona v roku 2024 si vládna koalícia schválila úpravu, kedy na takúto úkon je potrebný až príkaz sudcu. Zatiaľ nemáme informácie, že by takýmto príkazom policajti disponovali, naopak, na verejnosti sa už objavili pochybnosti o tom, či mali nejaký príkaz prokurátora, nie to ešte sudcu,“ dodal Magušin.

Pochybné postupy


Súčasne podotkol, že je úplne jedno, či policajtov dovnútra pustili strážnici na vrátnici alebo niekto z prokuratúry. „Ak ich nepustili s vedomím a súhlasom Maroša Žilinku, mali mať písomný príkaz sudcu a ak ho nemali, mohlo dôjsť k nezákonnému zadržaniu, nezákonnému odňatiu napríklad mobilného telefónu, skrátka vážne procesné chyby, ktoré môžu napĺňať až skutkovú podstatu zneužitia právomoci verejného činiteľa. A to je potrebné vyšetriť,“ zdôraznil Magušin a upozornil, že nejde o jediný pokus inšpekcie stíhať policajtov a prokurátorov, ktorí si plnili svoje povinnosti.

Doposiaľ však tieto pokusy stroskotali a nedostali sa ani pred súd. Ako dodal, za policajtov a prokurátorov z kauzy čurillovci hovoria výsledky a právoplatne odsúdení zločinci a korupčníci. Za policajnú inšpekciu podľa Magušina, naopak, hovoria porušenia zákona a pochybné postupy.


Zdroj: SITA.sk - V zásahu Úradu inšpekčnej služby v kauze čurillovcov je viacero nejasností, Remišová podáva trestné oznámenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Kajucnik Policajná inšpekcia Predsedníčka strany Za ľudí Trestný poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na súd smerujú podvodníci, ktorí obrali seniorov o viac ako štvrť milióna eur
<< predchádzajúci článok
Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 