|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 9.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Františka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. marca 2026
V zásahu Úradu inšpekčnej služby v kauze čurillovcov je viacero nejasností, Remišová podáva trestné oznámenie
Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Kajucnik Policajná inšpekcia Predsedníčka strany Za ľudí Trestný poriadok
V súvislosti s minulotýždňovým zásahom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v kauze Kajúcnik, v rámci ktorého zadržali aj ...
Zdieľať
9.3.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s minulotýždňovým zásahom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v kauze Kajúcnik, v rámci ktorého zadržali aj prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka, existuje podľa poslankyne a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej viacero nejasností.
Generálna prokuratúra by tieto nejasnosti mala podľa nej dôsledne preskúmať, a preto podáva trestné oznámenie. Podľa poslankyne je mimoriadne podozrivé, že zásah voči prokurátorovi prebehol priamo v budove generálnej prokuratúry, hoci pre Šúreka nenavrhovali väzbu a na výsluch ho mohli kedykoľvek predvolať.
„Prečo sa rozhodlo komando z policajnej inšpekcie zadržať ho priamo v sídle generálnej prokuratúry, v práci, pred očami kolegov? Ak by chcel niekto demonštrovať silu a nebodaj dokonca zastrašovať prokurátorov, ktorí dozorujú kľúčové stíhania aj ľudí blízkych vládnej koalícii, nevyzeralo by to inak,“ vyhlásila Remišová. Je podľa nej naďalej otázkou, či o tomto zákroku vedelo vedenie generálnej prokuratúry, a teda generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ak o zásahu vedel a policajtov do budovy pustili s jeho vedomím, mal by verejnosti vysvetliť, prečo takýto teatrálny zásah povolil. Ak ale o tom nevedel, ide o útok na samotnú inštitúciu prokuratúry. Podľa ústavy prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu,“ zdôraznila Remišová s tým, že „ak do budovy prokuratúry vbehnú policajti z pochybného policajného útvaru, behajú tam bez súhlasu a vedomia generálneho prokurátora a zadržia jedného z prokurátorov, tak je to demonštrácia sily“.
Podľa poslankyne mohlo ísť aj o porušenie zákona. „Ako má občan dôverovať prokuratúre, keď môže do jej sídla len tak nabehnúť nejaké komando? Ako chráni prokuratúra práva občanov, keď nevie chrániť ani samu seba?“ dodala Remišová.
Doposiaľ nie je podľa poslankyne jasné, či mohli policajti inšpekcie do budovy len tak vstúpiť a či boli splnené zákonné podmienky. Ak tomu tak nebolo, mohlo podľa jej slov ísť o nezákonné konanie, ktoré by mala prokuratúra vyšetriť, a to aj v záujme vlastnej dôveryhodnosti.
Minimálne by mala prokuratúra podľa Remišovej odpovedať verejnosti na otázky, ako to skutočne s týmto zásahom bolo. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin upozornil, že na to, aby policajti inšpekcie vôbec mohli vstúpiť do budovy generálnej prokuratúry, mali postupovať v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Ten totiž hovorí o potrebe písomného príkazu sudcu.
„Donedávna stačil na takýto úkon, prehliadku nebytových priestorov, príkaz prokurátora. Upozorňujem, že v rámci známej mafiánskej novely zákona v roku 2024 si vládna koalícia schválila úpravu, kedy na takúto úkon je potrebný až príkaz sudcu. Zatiaľ nemáme informácie, že by takýmto príkazom policajti disponovali, naopak, na verejnosti sa už objavili pochybnosti o tom, či mali nejaký príkaz prokurátora, nie to ešte sudcu,“ dodal Magušin.
Súčasne podotkol, že je úplne jedno, či policajtov dovnútra pustili strážnici na vrátnici alebo niekto z prokuratúry. „Ak ich nepustili s vedomím a súhlasom Maroša Žilinku, mali mať písomný príkaz sudcu a ak ho nemali, mohlo dôjsť k nezákonnému zadržaniu, nezákonnému odňatiu napríklad mobilného telefónu, skrátka vážne procesné chyby, ktoré môžu napĺňať až skutkovú podstatu zneužitia právomoci verejného činiteľa. A to je potrebné vyšetriť,“ zdôraznil Magušin a upozornil, že nejde o jediný pokus inšpekcie stíhať policajtov a prokurátorov, ktorí si plnili svoje povinnosti.
Doposiaľ však tieto pokusy stroskotali a nedostali sa ani pred súd. Ako dodal, za policajtov a prokurátorov z kauzy čurillovci hovoria výsledky a právoplatne odsúdení zločinci a korupčníci. Za policajnú inšpekciu podľa Magušina, naopak, hovoria porušenia zákona a pochybné postupy.
Zdroj: SITA.sk - V zásahu Úradu inšpekčnej služby v kauze čurillovcov je viacero nejasností, Remišová podáva trestné oznámenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Trestné oznámenie
Generálna prokuratúra by tieto nejasnosti mala podľa nej dôsledne preskúmať, a preto podáva trestné oznámenie. Podľa poslankyne je mimoriadne podozrivé, že zásah voči prokurátorovi prebehol priamo v budove generálnej prokuratúry, hoci pre Šúreka nenavrhovali väzbu a na výsluch ho mohli kedykoľvek predvolať.
„Prečo sa rozhodlo komando z policajnej inšpekcie zadržať ho priamo v sídle generálnej prokuratúry, v práci, pred očami kolegov? Ak by chcel niekto demonštrovať silu a nebodaj dokonca zastrašovať prokurátorov, ktorí dozorujú kľúčové stíhania aj ľudí blízkych vládnej koalícii, nevyzeralo by to inak,“ vyhlásila Remišová. Je podľa nej naďalej otázkou, či o tomto zákroku vedelo vedenie generálnej prokuratúry, a teda generálny prokurátor Maroš Žilinka.
„Ak o zásahu vedel a policajtov do budovy pustili s jeho vedomím, mal by verejnosti vysvetliť, prečo takýto teatrálny zásah povolil. Ak ale o tom nevedel, ide o útok na samotnú inštitúciu prokuratúry. Podľa ústavy prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu,“ zdôraznila Remišová s tým, že „ak do budovy prokuratúry vbehnú policajti z pochybného policajného útvaru, behajú tam bez súhlasu a vedomia generálneho prokurátora a zadržia jedného z prokurátorov, tak je to demonštrácia sily“.
Nezákonné konanie
Podľa poslankyne mohlo ísť aj o porušenie zákona. „Ako má občan dôverovať prokuratúre, keď môže do jej sídla len tak nabehnúť nejaké komando? Ako chráni prokuratúra práva občanov, keď nevie chrániť ani samu seba?“ dodala Remišová.
Doposiaľ nie je podľa poslankyne jasné, či mohli policajti inšpekcie do budovy len tak vstúpiť a či boli splnené zákonné podmienky. Ak tomu tak nebolo, mohlo podľa jej slov ísť o nezákonné konanie, ktoré by mala prokuratúra vyšetriť, a to aj v záujme vlastnej dôveryhodnosti.
Minimálne by mala prokuratúra podľa Remišovej odpovedať verejnosti na otázky, ako to skutočne s týmto zásahom bolo. Podpredseda strany Za ľudí Ján Magušin upozornil, že na to, aby policajti inšpekcie vôbec mohli vstúpiť do budovy generálnej prokuratúry, mali postupovať v zmysle ustanovení Trestného poriadku. Ten totiž hovorí o potrebe písomného príkazu sudcu.
„Donedávna stačil na takýto úkon, prehliadku nebytových priestorov, príkaz prokurátora. Upozorňujem, že v rámci známej mafiánskej novely zákona v roku 2024 si vládna koalícia schválila úpravu, kedy na takúto úkon je potrebný až príkaz sudcu. Zatiaľ nemáme informácie, že by takýmto príkazom policajti disponovali, naopak, na verejnosti sa už objavili pochybnosti o tom, či mali nejaký príkaz prokurátora, nie to ešte sudcu,“ dodal Magušin.
Pochybné postupy
Súčasne podotkol, že je úplne jedno, či policajtov dovnútra pustili strážnici na vrátnici alebo niekto z prokuratúry. „Ak ich nepustili s vedomím a súhlasom Maroša Žilinku, mali mať písomný príkaz sudcu a ak ho nemali, mohlo dôjsť k nezákonnému zadržaniu, nezákonnému odňatiu napríklad mobilného telefónu, skrátka vážne procesné chyby, ktoré môžu napĺňať až skutkovú podstatu zneužitia právomoci verejného činiteľa. A to je potrebné vyšetriť,“ zdôraznil Magušin a upozornil, že nejde o jediný pokus inšpekcie stíhať policajtov a prokurátorov, ktorí si plnili svoje povinnosti.
Doposiaľ však tieto pokusy stroskotali a nedostali sa ani pred súd. Ako dodal, za policajtov a prokurátorov z kauzy čurillovci hovoria výsledky a právoplatne odsúdení zločinci a korupčníci. Za policajnú inšpekciu podľa Magušina, naopak, hovoria porušenia zákona a pochybné postupy.
Zdroj: SITA.sk - V zásahu Úradu inšpekčnej služby v kauze čurillovcov je viacero nejasností, Remišová podáva trestné oznámenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čurillovci Generálny prokurátor SR Kajucnik Policajná inšpekcia Predsedníčka strany Za ľudí Trestný poriadok
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na súd smerujú podvodníci, ktorí obrali seniorov o viac ako štvrť milióna eur
Na súd smerujú podvodníci, ktorí obrali seniorov o viac ako štvrť milióna eur
<< predchádzajúci článok
Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO
Fico a Blanár rokovali so šejkom Abdullahom bin Zayedom al Nahyanom, témou bola aj evakuácia Slovákov z regiónu – FOTO