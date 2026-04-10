Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Fico: Ak Záleská neponesie zodpovednosť, na právny štát môžeme zabudnúť. Premiér sa pod trestné oznámenie podpíše
Predseda vlády Robert Fico sa podpíše pod trestné oznámenie na sudkyňu
10.4.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico sa podpíše pod trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Bude tiež žiadať ministra spravodlivosti, aby predložil návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne Záleskej, ktorá podľa neho mala byť už dávno vyradená zo sudcovského zboru.
Fico argumentuje právoplatným rozhodnutím dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR z konca minulého roku. Ten zrušil rozsudok, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného lebo bol porušený zákon v neprospech obvineného. Rozhodnutie o odsúdení Dušana Kováčika podľa predsedu vlády absolútne nezodpovedalo realite a dôkaznej situácii, ktorá bola k dispozícii v okamihu, keď sa o veci rozhodovalo.
„Je to téma, kde odmietam mlčať a tváriť sa, že mám príliš veľa práce, aby som sa venoval tomu, čo sa dialo v roku 2020 až 2023 a aby som na to zabudol. Lebo dnes môžeme hovoriť o systémových zlyhaniach, úmyselných porušeniach základných princípov trestného práva, dokonca o zlých úmysloch niektorých významných predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní pri rozhodovaní,“ povedal na tlačovej konferencii Robert Fico.
Dodal, že ak nebude „v tomto učebnicovom príklade nezákonnosti“ vyvodená právna zodpovednosť voči sudkyni Špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej, môžeme zabudnúť na akúkoľvek predstavu o právnom štáte na Slovensku. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar chce tému dostať aj na parlamentnú pôdu, aby dostala náležitú váhu a dôstojnosť.
„Som presvedčený, že diskusia je veľmi potrebná na tejto úrovni a jej výstupom musí byť nejaké zaviazanie výkonnej moci, aby sa s tým dokázala vysporiadať,“ dodal. Zaradenie takejto diskusie do programu Národnej rady SR podporil aj premiér Fico.
V prípade bývalého špeciálneho prokurátora dovolací senát Najvyššieho súdu SR vyslovil, že rozsudkom z 24. mája 2022, ktorým bol Dušan Kováčik uznaný za vinného, bol porušený zákon v neprospech obvineného a predmetný rozsudok na základe dovolania ministra spravodlivosti ako aj samotného Kováčika zrušil. Rovnako dovolací súd zrušil aj skorší rozsudok Špecializovaného trestného súdu z 20. septembra 2021. Špecializovanému trestnému súdu zároveň najvyšší súd prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
Hnutie Slovensko vníma tlačovú konferenciu predsedu vlády Roberta Fica o sudkyni Špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej ako zastrašovanie sudcov, čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné. Zároveň ide podľa predstaviteľov hnutia o prejav strachu Roberta Fica a Tibora Gašpara pred blížiacim sa súdnym pojednávaním v megakauze Očistec.
Podľa predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša je piatková tlačová konferencia snaha odviesť pozornosť od závažných káuz a ovplyvňovať verejnú mienku pred blížiacim sa súdnym procesom v megakauze Očistec.
„Traja vystrašení muži sa veľmi boja toho, že o 31 dní sa začne pojednávanie v kauze Očistec a celé Slovensko sa začne dozvedať o špinavostiach a korupcii, ktorá tu bola počas predchádzajúcich vlád Smeru,“ vyhlásil Šipoš. Podľa jeho slov vládni predstavitelia zneužívajú svoje funkcie a štátne inštitúcie na vlastnú obranu. „Zneužívajú Úrad vlády SR na to, aby presviedčali verejnosť o svojej “pravde” a prekryli svoje kauzy. Namiesto riešenia problémov ľudí riešia vlastné obavy a to, prečo nemôžu v noci spávať,“ uviedol. Šipoš zároveň kritizoval útoky na justíciu a orgány činné v trestnom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Fico: Ak Záleská neponesie zodpovednosť, na právny štát môžeme zabudnúť. Premiér sa pod trestné oznámenie podpíše © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika obdobia rokov 2020 až 2023
Diskusia v parlamente
Matovičovci vidia zastrašovanie sudcov
Slovenská filantropia prvýkrát v číslach: Úspešní a bohatí ľudia podporujú výrazne jednu oblasť
Ministerstvo práce obhajuje novelu o sprísnení ochrany odborových funkcionárov. Zamestnávateľov ubezpečuje, že ju budú môcť pripomienkovať
