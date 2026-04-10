|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Igor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
Ministerstvo práce obhajuje novelu o sprísnení ochrany odborových funkcionárov. Zamestnávateľov ubezpečuje, že ju budú môcť pripomienkovať
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nesúhlasí s návrhom novely Zákonníka práce, ktorá má sprísniť ...
Zdieľať
10.4.2026 (SITA.sk) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nesúhlasí s návrhom novely Zákonníka práce, ktorá má sprísniť ochranu odborových funkcionárov. Podľa návrhu rezortu práce by mal byť po novom k prepustenie odborového predáka potrebný súhlas Národného inšpektorátu práce.
Podľa RÚZ ide o neprimeraný zásah, ktorý nepomôže zamestnanosti ani výkonnosti hospodárstva. Benefitovať z neho bude podľa nich len úzka skupina vybraných ľudí. RÚZ o tom informovala v piatok.
Podľa zamestnávateľov navrhovaná novela Zákonníka práce neprimerane zasahuje do pracovnoprávnych vzťahov. "Slovensko tak opäť ide cestou zvyšovania administratívnej záťaže a právnej neistoty pre zamestnávateľov bez preukázateľného prínosu pre ekonomiku či zamestnanosť," zhodnotila RÚZ.
Podľa návrhu rezortu práce by po novom mal byť k prepusteniu odborového predsedu potrebný súhlas Národného inšpektorátu práce. Ak firma odborárskeho predáka prepustí bez tohto súhlasu, výpoveď bude neplatná a pracovný pomer bude naďalej trvať. Žiadosti by mala posudzovať komisia, v ktorej bude mať svojho zástupcu zamestnávateľ, odbory aj inšpektorát práce.
Návrh ministerstvo práce pripravilo v spolupráci s OZ KOVO a predstavili ho vo štvrtok. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) avizoval, že návrh novely v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu.
Podľa zamestnávateľov združených v RÚZ návrh rieši prípadné individuálne prípady neprimeranou plošnou reguláciou. "Jednotlivé sporné situácie je možné a potrebné riešiť v rámci existujúcich zákonov a inštitúcií, ktoré na to už dnes poskytujú dostatočné nástroje. Nie je preto dôvod, aby sa na základe izolovaných prípadov sprísňovala legislatíva pre všetkých zamestnávateľov, čo v praxi znamená zbytočné zvyšovanie regulácie a zaťaženia pre celé podnikateľské prostredie," uviedla RÚZ.
Zamestnávatelia upozornili, že podniky na Slovensku v súčasnosti čelia vysokému daňovo-odvodovému zaťaženiu a klesajúcej konkurencieschopnosti. Vláda by podľa nich mala v súčasnosti riešiť skôr klesajúcu výkonnosť ekonomiky, slabý prílev zahraničných investorov či vysoké životné náklady pre domácnosti. Zamestnávateľom navyše chýba diskusia so zúčastnenými stranami k návrhu novely či vyčíslenie jej vplyvu.
"Zásahy do pracovnoprávnej legislatívy bez riadnej analýzy dosahov smerujú k ďalšiemu zníženiu flexibility trhu práce, nie sú pozitívnym signálom pre investorov a zvyšujú celkové náklady podnikania na Slovensku. Naša ekonomika pritom v situácii, v ktorej sa nachádza potrebuje presný opak – zjednodušovanie a väčšiu predvídateľnosť," uviedli zamestnávatelia v svojom stanovisku. Zároveň avizovali, že v rámci legislatívneho procesu uplatnia zásadné pripomienky.
"Apelujeme na vládu, aby sa sústredila na prijímanie opatrení na podporu konkurencieschopnosti a ekonomického rastu, ku ktorým sa v posledných mesiacoch opakovane verejne hlásila, namiesto ďalšieho neúnosného a neopodstatneného zaťažovania podnikateľského prostredia," dodala RÚZ.
"Novela zákona reaguje na pribúdajúce prípady, keď niektorí zamestnávatelia v rozpore so zákonom prepúšťajú z práce funkcionárov odborov, preto je potrebné situáciu riešiť systémovou zmenou. Vstup Národného inšpektorátu práce do tohto procesu na jednej strane ochráni odborárov pred nepoctivými zamestnávateľmi, ale aj naopak, poctivých zamestnávateľov pred fiktívnymi odborármi, ktorí si založia svoje organizácie len pre svoj osobný prospech. Novela zákona je na začiatku legislatívneho procesu a budú ju môcť pripomienkovať aj sociálni partneri, vrátane zamestnávateľov," uviedlo v stanovisku ministerstvo práce.
Návrh novely Zákonníka práce predstavil minister práce Tomáš vo štvrtok. Vysvetlil, že rezort ním chce riešiť v posledných rokoch pribúdajúce prípady nezákonného prepúšťania odborárskych predákov. "Často sa stáva, že viaceré firmy, predovšetkým zahraničné, nadnárodné firmy pôsobiace na Slovensku, prepustia odborárskeho predáka bez súhlasu odborovej organizácie, čo je v rozpore so zákonom. Potom súdy rozhodujú následne v prospech tých odborárskych predákov, že boli prepustení nezákonne a musia títo zamestnávatelia potom nahrádzať mzdu," priblížil.
Novela má podľa slov ministra Tomáša chrániť poctivých odborárov pred nepoctivými zamestnávateľmi, no zároveň ochrániť aj poctivých zamestnávateľov pred tými, ktorí si odbory zakladajú fiktívne a umelo, aby uspokojili svoje osobné záujmy.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo práce obhajuje novelu o sprísnení ochrany odborových funkcionárov. Zamestnávateľov ubezpečuje, že ju budú môcť pripomienkovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Neprimeraný zásah
Neprimeraná plošná regulácia
Uplatnia zásadné pripomienky
Potrebná systémová zmena
