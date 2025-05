Fico bojoval o život viac, než sme si mysleli. Tretiu operáciu musel podľa Kaliňáka utajiť

Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) podstúpil po atentáte na jeho osobu tri operácie. V diskusnej relácii O 5 minút 15 STVR to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Ako doplnil, v tom čase predstavitelia vlády informovali len o dvoch.„Pretože už tretia operácia by vyvolala zásadnú nespokojnosť. Sme sa extrémne báli tej reakcie, že ako je možné, že sa nejaká pokazila," uviedol minister s tým, že žiadna operácia sa nepokazila, ale išlo o vývoj organizmu. „Vývoj organizmu po tom atentáte má niekoľko fáz," vysvetlil Kaliňák.Minister tiež vysvetlil, prečo o stave premiéra po atentáte informovali viac politici ako lekári. „Lekári nechceli komunikovať, pretože sa báli. To bol atentát!" vyhlásil Kaliňák. Ako ďalej uviedol, každý sa v tej chvíli bál. „Vy ste nevedeli, čo sa presne deje, vy ste nevedeli, ako to celé vzniklo," doplnil Kaliňák s tým, že v tom čase všetci boli neistí. Preto podľa neho padlo rozhodnutie, že lekári nechcú mediálne vystupovať. „A hlavne ten stav Roberta Fica bol veľmi vážny," dodal minister obrany.