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31. augusta 2026
Prívalová povodeň v americkom Grand Canyone má jednu obeť, 15 ľudí je nezvestných
Tagy: blesková povodeň Evakuácia Povodne
Povodeň poškodila hlavný vodovod parku, zničila lávky a prinútila úrady evakuovať desiatky návštevníkov. Najmenej jeden človek zahynul a približne 15 ďalších je nezvestných po prívalovej povodni, ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Povodeň poškodila hlavný vodovod parku, zničila lávky a prinútila úrady evakuovať desiatky návštevníkov.
Najmenej jeden človek zahynul a približne 15 ďalších je nezvestných po prívalovej povodni, ktorá v sobotu zasiahla Grand Canyon v americkej Arizone. Záchranári v nedeľu našli pri rieke Colorado telo 46-ročného muža.
Povodne zasiahli oblasti Bright Angel Canyon a Phantom Ranch, kde prinútili desiatky ľudí k evakuácii. Do nedeľného rána dostali úrady do bezpečia 62 osôb, ďalšie evakuácie pokračovali.
Príval vody poškodil hlavný vodovod Transcanyon Waterline, ktorý zásobuje park pitnou vodou a slúži aj na hasenie požiarov. Úrady preto zaviedli obmedzenia spotreby vody a zakázali používanie ohňa z dreva a dreveného uhlia.
Povodeň zároveň zničila lávky a na viacerých miestach znemožnila turistom prekročiť potok Bright Angel Creek. Ubytovacie zariadenia v postihnutej oblasti mali byť od pondelka zatvorené.
Povodeň vyvolali intenzívne zrážky na náhornej plošine Kaibab. Správa národného parku varovala, že ďalšie búrky môžu priniesť nové prívalové povodne, zosuvy a pády skál.
Zdroj: SITA.sk - Prívalová povodeň v americkom Grand Canyone má jednu obeť, 15 ľudí je nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej jeden človek zahynul a približne 15 ďalších je nezvestných po prívalovej povodni, ktorá v sobotu zasiahla Grand Canyon v americkej Arizone. Záchranári v nedeľu našli pri rieke Colorado telo 46-ročného muža.
Povodne zasiahli oblasti Bright Angel Canyon a Phantom Ranch, kde prinútili desiatky ľudí k evakuácii. Do nedeľného rána dostali úrady do bezpečia 62 osôb, ďalšie evakuácie pokračovali.
Príval vody poškodil hlavný vodovod Transcanyon Waterline, ktorý zásobuje park pitnou vodou a slúži aj na hasenie požiarov. Úrady preto zaviedli obmedzenia spotreby vody a zakázali používanie ohňa z dreva a dreveného uhlia.
Povodeň zároveň zničila lávky a na viacerých miestach znemožnila turistom prekročiť potok Bright Angel Creek. Ubytovacie zariadenia v postihnutej oblasti mali byť od pondelka zatvorené.
Povodeň vyvolali intenzívne zrážky na náhornej plošine Kaibab. Správa národného parku varovala, že ďalšie búrky môžu priniesť nové prívalové povodne, zosuvy a pády skál.
Zdroj: SITA.sk - Prívalová povodeň v americkom Grand Canyone má jednu obeť, 15 ľudí je nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: blesková povodeň Evakuácia Povodne
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