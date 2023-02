Zelenskyj: Územné ústupky by znamenali, že sa Rusko bude znovu vracať. Mier priblížia západné zbrane

Nepriateľské aktivity

Boj o prežitie

17.2.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že očakávaná ruská ofenzíva na východe Ukrajiny sa už začala. V rozhovore pre BBC zároveň tiež vylúčil možnosť, že by sa jeho krajina v rámci potenciálnej mierovej dohody s Ruskom vzdala nejakých území.„Ruské útoky sa už dejú z viacerých smerov,“ vyjadril sa Zelenskyj. Portál Ukrajinská pravda pripomína, že prezident už skôr zdôraznil, že ruské nepriateľské aktivity na východe Ukrajiny sa nikdy nezastavili a je preto presvedčený, že ruská ofenzíva na východe krajiny sa nikdy nezastavila. Ukrajinské jednotky môžu podľa Zelenského ďalej odolávať ruskej ofenzíve, kým nebudú schopné spustiť protiofenzívu.Pred prvým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu tiež zdôraznil, že územné ústupky by znamenali, že sa Rusko „bude znovu vracať“, zatiaľ čo západné zbrane podľa neho priblížia mier. „Samozrejme, moderné zbrane urýchlia mier. Zbrane sú jediným jazykom, ktorému Rusko rozumie,“ vyjadril sa ukrajinský líder.„Dnes je naším prežitím naša jednota“ reagoval Zelenskyj na otázku, ako sa podľa neho skončí vojna. „Myslím si, že Ukrajina bojuje o svoje prežitie“ pokračoval s tým, že jeho krajina sa približuje Európe, ekonomicky aj prostredníctvom hodnôt.„My sme si vybrali túto cestu. Chceme bezpečnostné záruky. Akékoľvek územné kompromisy by nás ako štát oslabili. Nie je to o kompromise samotnom. Prečo by sme sa toho báli? V živote robíme každý deň milióny kompromisov. Otázka je s kým? S Putinom? Nie. Pretože sa mu nedá veriť. Rokovať s ním? Nie. Pretože sa mu nedá veriť,“ uzavrel.