Pellegrini vylúčil aj spoluprácu s OĽaNO a nevie si predstaviť sedieť vo vláde, v ktorej by bol premiérom Fico

8.2.2022 - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) pôjde do najbližších parlamentných volieb samostatne. V utorkovej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.Zopakoval, že strana vylučuje spoluprácu s Kotlebovcami – Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS) a hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Pellegrini si zároveň nevie predstaviť, že by bol členom vlády, v ktorej by bol premiérom Robert Fico (Smer-SD).„Počkajme si na výsledky volieb. Uvidíme, ako voliči rozdajú karty a aké vládne zoskupenie vznikne," dodal predseda Hlasu-SD.