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29. septembra 2026
Fico chce pripraviť Slovensko na budúcnosť, dôraz kladie na strategické oblasti – FOTO
Ide o nadstranícky koncept, na ktorom sa podieľali stovky odborníkov z rôznych oblastí. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa v utorok v pléne
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29.9.2026 (SITA.sk) - Ide o nadstranícky koncept, na ktorom sa podieľali stovky odborníkov z rôznych oblastí.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa v utorok v pléne Národnej rady SR vyjadril k dokumentu Vízia Slovensko 2040, ktorý na požiadavku vlády vypracovala Slovenská akadémia vied (SAV). Ide o nadstranícky koncept, na ktorom sa podieľali stovky odborníkov z rôznych oblastí.
„Budúcnosť príde tak či tak. Nemá politické tričko a neriadi sa dĺžkou jedného volebného obdobia. Ľudský život sa však neriadi iba volebnými cyklami. Jeho podobu neovplyvní len dnešná realita, ale najmä naša schopnosť identifikovať a efektívne reagovať na zmeny v geopolitickom a technologickom vývoji a naša schopnosť konať včas,“ vyjadril sa Robert Fico v parlamente. Upozornil tiež na dôležitosť adaptability a tvorivosti v kontexte súčasných výziev, medzi ktoré patrí vojenský konflikt, rýchly rozvoj umelej inteligencie, starnutie obyvateľstva či klimatické riziká.
„Vo vybraných strategických oblastiach, najmä v energetike, potravinovej bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry musíme znižovať rizikovú závislosť a budovať primeranú mieru sebestačnosti. Neznamená to izoláciu, ale schopnosť udržať základné funkcie krajiny aj v kríze,“ podčiarkol predseda vlády.
Vláda Slovenskej republiky dala mandát na vypracovanie vízie Slovenskej akadémii vied a podľa predsedu vlády bola spoločenská zhoda zabezpečená prostredníctvom zapojenia odborníkov z rezortov, samospráv, sociálnych partnerov a podnikateľského sektora do systému tvorby dokumentu. Robert Fico doplnil, že Vízia Slovensko 2040 predstavuje koncepčný rámec, pričom konkrétne priority, projekty, náklady a zodpovednosti budú súčasťou Nadväzujúceho strategického dokumentu - Stratégie Slovensko 2040.
„Pozorne vnímam odborné a politické výhrady k vízii, čo je prirodzené. Odborní kritici sa oprávnene pýtajú na hierarchiu cieľov, finančnú únosnosť, zodpovednosť, politickú legitimitu, identitu Slovenska i súlad medzi deklarovaným smerom a každodennými rozhodnutiami štátu – Slovenskej republiky. Tieto otázky nemožno prekryť slávnostnými slovami. Dôveryhodnosť vízie preveria konkrétne rozhodnutia a výsledky,“ zdôraznil premiér.
Dodal, že Stratégia Slovensko 2040 musí vybrať obmedzený počet priorít, ku ktorým priradí jasné výsledky, termíny, náklady, financovanie a merateľné ukazovatele. „Musí rešpektovať verejné financie a otvorene vysvetľovať výsledky aj odchýlky. Parlament musí mať reálnu možnosť priebežnej kontroly,“ upozornil Robert Fico.
Zdôraznil, že najvyšším cieľom je kvalita života občanov, pričom pri jej napĺňaní sa musia chrániť hodnoty demokracie, ľudskej dôstojnosti, bezpečnosti, spravodlivosti a zodpovednosti voči budúcim generáciám. „Pevné musia zostať hodnoty a dlhodobý cieľ. Pružné musia byť nástroje, ich poradie a tempo,“ dodal.
Premiér tiež spomenul, že scenáre vo Vízii pripravujú Slovensko na rôzne možnosti budúceho vývoja a vyžadujú pravidelné preverovanie a aktualizácie stratégie podľa nových poznatkov. Na záver Robert Fico vyzval Národnú radu SR, aby Vízia Slovensko 2040 bola spoločným východiskom pre prácu na stratégii.
„Koalícia ani opozícia sa nemusia vzdať svojej identity či práva kritizovať vládu. Slovensko však potrebuje oblasti, v ktorých politická súťaž nezničí rozvojový potenciál štátu. Úspech vízie sa nebude merať dnešným prejavom ani počtom strán. Rozhodne sa podľa toho, či sa jej obsah premietne do zákonov, projektov, plánov, rozpočtov, fungovania inštitúcií a života v každom regióne,“ podčiarkol.
Premiér informoval, že vláda už zahrnula priority vízie do prípravy štátneho rozpočtu na rok 2027. „Žiadna oblasť, ktorá je upravovaná rozpočtom SR na rok 2027, nie je v rozpore s tým, čo hovorí vízia. V tom je náš rešpekt k tomuto dokumentu a o tento rešpekt žiadame aj ostatných. Pozývam politické strany, samosprávy, sociálnych partnerov, odbornú a občiansku verejnosť, ale aj mladých ľudí k práci na stratégii. Opakujem, bude to mimoriadne náročný dokument. Budúce generácie nás budú hodnotiť podľa toho, či sme Slovensko na tieto zmeny pripravili,“ uzavrel Robert Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce pripraviť Slovensko na budúcnosť, dôraz kladie na strategické oblasti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa v utorok v pléne Národnej rady SR vyjadril k dokumentu Vízia Slovensko 2040, ktorý na požiadavku vlády vypracovala Slovenská akadémia vied (SAV). Ide o nadstranícky koncept, na ktorom sa podieľali stovky odborníkov z rôznych oblastí.
„Budúcnosť príde tak či tak. Nemá politické tričko a neriadi sa dĺžkou jedného volebného obdobia. Ľudský život sa však neriadi iba volebnými cyklami. Jeho podobu neovplyvní len dnešná realita, ale najmä naša schopnosť identifikovať a efektívne reagovať na zmeny v geopolitickom a technologickom vývoji a naša schopnosť konať včas,“ vyjadril sa Robert Fico v parlamente. Upozornil tiež na dôležitosť adaptability a tvorivosti v kontexte súčasných výziev, medzi ktoré patrí vojenský konflikt, rýchly rozvoj umelej inteligencie, starnutie obyvateľstva či klimatické riziká.
„Vo vybraných strategických oblastiach, najmä v energetike, potravinovej bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry musíme znižovať rizikovú závislosť a budovať primeranú mieru sebestačnosti. Neznamená to izoláciu, ale schopnosť udržať základné funkcie krajiny aj v kríze,“ podčiarkol predseda vlády.
Vízia Slovensko 2040
Vláda Slovenskej republiky dala mandát na vypracovanie vízie Slovenskej akadémii vied a podľa predsedu vlády bola spoločenská zhoda zabezpečená prostredníctvom zapojenia odborníkov z rezortov, samospráv, sociálnych partnerov a podnikateľského sektora do systému tvorby dokumentu. Robert Fico doplnil, že Vízia Slovensko 2040 predstavuje koncepčný rámec, pričom konkrétne priority, projekty, náklady a zodpovednosti budú súčasťou Nadväzujúceho strategického dokumentu - Stratégie Slovensko 2040.
„Pozorne vnímam odborné a politické výhrady k vízii, čo je prirodzené. Odborní kritici sa oprávnene pýtajú na hierarchiu cieľov, finančnú únosnosť, zodpovednosť, politickú legitimitu, identitu Slovenska i súlad medzi deklarovaným smerom a každodennými rozhodnutiami štátu – Slovenskej republiky. Tieto otázky nemožno prekryť slávnostnými slovami. Dôveryhodnosť vízie preveria konkrétne rozhodnutia a výsledky,“ zdôraznil premiér.
Obmedzený počet priorít
Dodal, že Stratégia Slovensko 2040 musí vybrať obmedzený počet priorít, ku ktorým priradí jasné výsledky, termíny, náklady, financovanie a merateľné ukazovatele. „Musí rešpektovať verejné financie a otvorene vysvetľovať výsledky aj odchýlky. Parlament musí mať reálnu možnosť priebežnej kontroly,“ upozornil Robert Fico.
Zdôraznil, že najvyšším cieľom je kvalita života občanov, pričom pri jej napĺňaní sa musia chrániť hodnoty demokracie, ľudskej dôstojnosti, bezpečnosti, spravodlivosti a zodpovednosti voči budúcim generáciám. „Pevné musia zostať hodnoty a dlhodobý cieľ. Pružné musia byť nástroje, ich poradie a tempo,“ dodal.
Spoločné východisko
Premiér tiež spomenul, že scenáre vo Vízii pripravujú Slovensko na rôzne možnosti budúceho vývoja a vyžadujú pravidelné preverovanie a aktualizácie stratégie podľa nových poznatkov. Na záver Robert Fico vyzval Národnú radu SR, aby Vízia Slovensko 2040 bola spoločným východiskom pre prácu na stratégii.
„Koalícia ani opozícia sa nemusia vzdať svojej identity či práva kritizovať vládu. Slovensko však potrebuje oblasti, v ktorých politická súťaž nezničí rozvojový potenciál štátu. Úspech vízie sa nebude merať dnešným prejavom ani počtom strán. Rozhodne sa podľa toho, či sa jej obsah premietne do zákonov, projektov, plánov, rozpočtov, fungovania inštitúcií a života v každom regióne,“ podčiarkol.
Premiér informoval, že vláda už zahrnula priority vízie do prípravy štátneho rozpočtu na rok 2027. „Žiadna oblasť, ktorá je upravovaná rozpočtom SR na rok 2027, nie je v rozpore s tým, čo hovorí vízia. V tom je náš rešpekt k tomuto dokumentu a o tento rešpekt žiadame aj ostatných. Pozývam politické strany, samosprávy, sociálnych partnerov, odbornú a občiansku verejnosť, ale aj mladých ľudí k práci na stratégii. Opakujem, bude to mimoriadne náročný dokument. Budúce generácie nás budú hodnotiť podľa toho, či sme Slovensko na tieto zmeny pripravili,“ uzavrel Robert Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico chce pripraviť Slovensko na budúcnosť, dôraz kladie na strategické oblasti – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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