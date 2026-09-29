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29. septembra 2026

Ukrajinský minister obrany zrušil plánovanú cestu do Nemecka pre rastúce ruské útoky


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Vojna na Ukrajine

Chmara sa mal stretnúť s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom, aby žiadal o zvýšenie pomoci na obranu proti ruským raketovým a dronovým útokom.



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russia_ukraine_war_britain_6859_ 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Chmara sa mal stretnúť s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom, aby žiadal o zvýšenie pomoci na obranu proti ruským raketovým a dronovým útokom.


Ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara zrušil plánované návštevy Nemecka a Nórska pre zintenzívnenie ruských útokov na Ukrajinu, oznámil v utorok jeho úrad.

Chmara sa mal stretnúť s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom v čase, keď sa Kyjev snaží presvedčiť spojencov, aby zvýšili vojenskú a finančnú pomoc na obranu proti ruským raketovým a dronovým útokom.

Pri ruskom útoku dronom na historické centrum Kyjeva v pondelok zasiahla strela budovu Ukrajinskej akadémie vied. Útok si vyžiadal jednu obeť na živote a bol súčasťou vlny nepretržitých útokov, ktoré v posledných dňoch výrazne narušili fungovanie ukrajinskej metropoly.

Zdroj z ministerstva obrany uviedol, že Chmara zrušil cesty do Nemecka aj Nórska „pre situáciu na Ukrajine a zintenzívnenie ruských útokov, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť“.




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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský minister obrany zrušil plánovanú cestu do Nemecka pre rastúce ruské útoky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Vojna na Ukrajine
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