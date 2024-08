Fico, Danko a Šutaj Eštok sa majú stretnuť, podľa Tarabu by sa mala koalícia dohodnúť na mene nového predsedu parlamentu

Pellegrinimu k víťazstvu pomohol Smer aj SNS

Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar tohto roka po tom, ako bol vtedajší predseda NR SR a strany Hlas-SD Peter Pellegrini zvolený za prezidenta. O pozíciu opakovane prejavil záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko.



Hlas na to opakovane reagoval tým, že daný post mu prináleží na základe koaličnej zmluvy. Premiér Fico sa na margo tejto problematiky po včerajšom stretnutí s prezidentom Pellegrinim vyjadril, že rozhodujúcu úlohu tu musia zohrať strany Hlas a SNS.





28.8.2024 (SITA.sk) - Koalícia by sa mala dohodnúť na mene nového predsedu Národnej rady SR , myslí si podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ). Po stredajšom rokovaní vlády tiež avizoval, že v stredu by sa mali stretnúť predsedovia koaličných strán Robert Fico Smer-SD ), Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) a Andrej Danko (SNS).Taraba sa vyjadril, že z jeho pohľadu nejestvuje dôvod, aby táto záležitosť v stredu nebola vyriešená, akcentoval tiež, že aj Smer-SD, aj národniari výrazne pomohli k víťazstvu bývalého predsedu parlamentu a expredsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.„Myslím si, že je to tak, aby sa dnes definitívne dohodli, alebo nedohodli," skonštatoval minister a zdôraznil, že potrebujú riešiť naliehavé otázky štátu, ktoré sú na stole, a preto potrebujú dorozdeľovať funkcie v štáte.Podľa Tarabu je dohoda na predsedoch koaličných strán.„Ja si myslím, že nejaká predbežná dohoda je. Ráno som s pánom Dankom telefonoval a povedal som, že som absolútne v pohode s tým, ako sa to vie vyriešiť," vysvetlil, no zopakoval, že ide o premiérsku tému. Dodal, že sa už potrebujú posunúť ďalej.„To je ako keby ste plánovali dovolenku a neviete kto na ňu ide," poznamenal. Je toho názoru, že nič iné sa už nedá vymyslieť. Šéf envirorezortu sa vyjadril, že nedisponuje vedomosťou o nejakých iných výmenách na ministerských postoch.