Na ničenie ruských rakiet už nasadili aj stíhačky F-16, Zelenskyj však stále hovorí o nedostatku strojov

28.8.2024 (SITA.sk) - Niektoré z desiatok rakiet a bezpilotných lietadiel, ktoré Rusko v utorok vypálilo na Ukrajinu, podľa ukrajinského prezidenta zostrelili stíhačky F-16. Ide tak pravdepodobne o prvé použitie strojov F-16, ktoré Kyjevu dodali západní spojenci. Volodymyr Zelenskyj sa ukrajinským podporovateľom za stíhačky poďakoval, ale povedal, že ich počet je príliš nedostatočný a rovnako malý je aj počet pilotov vycvičených na ich používanie.V súvislosti s informáciami o tom, z ktorých ruských a okupovaných území ruskí vojaci najnovšie vzdušné útoky podnikli, Zelenskyj opäť vyzval, aby USA zrušili obmedzenia a dovolili Ukrajine udrieť hlboko na ruské územie na vojenskú infraštruktúru zapojenú do vojny.„(Spojenci) sa snažia o tom so mnou nehovoriť. Ale ja túto tému stále otváram. Všeobecne je to tak. Olympijské hry sa skončili, ale ping-pong pokračuje,“ povedal Zelenskyj.